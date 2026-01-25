DC hat einen eigenen Deadpool, doch der ist noch alberner als der Held von Marvel

Dank seiner Filmtrilogie haben die meisten wohl schon mal von Deadpool gehört. Der alberne Söldner setzt vor allem auf Humor. 2014 erschuf DC einen ähnlichen Charakter, der wie eine Parodie wirkt und dabei in einigen Aspekten sogar noch alberner ist.

Deadpool ist ein brutaler Söldner, der aber auf Humor und Brüche der vierten Wand setzt – sprich: Er wendet sich gern direkt an den Leser oder Zuschauer. Im Filmbereich ist der Comic-Charakter mittlerweile eine bekannte Figur, immerhin hat Deadpool schon 3 Filme bekommen. Seinen ersten Auftritt hatte er aber 1991 im Comic New Mutants Nr. 98.

Der Charakter, mit echtem Namen Wade Wilson, war anfangs noch ein eher ernster Schurke, wurde über die Zeit dann aber zum albernen und unsterblichen Anti-Helden, der sich gerne auch mal mit Thanos anlegt.

2014 stellte DC dann den Charakter Red Tool vor, der mehr oder weniger offensichtlich als Parodie zu Deadpool gedacht ist.

Ein fanatischer Stalker

Wer ist Red Tool? In Harley Quinn Nr. 3 (April 2014) trifft die Anti-Heldin auf den Charakter Wayne Wilkins. Im Comic isst Harley eine Beere, die dafür sorgt, dass sich jeder, der sie trifft, in sie verliebt. In einem Laden lernt sie dabei auch Wilkins kennen, der sich unsterblich in sie verliebt. Man sieht ihn kurz als Mitarbeiter eines Handwerksladens.

Dort kämpft er gegen all die anderen verliebten Verbrecher. In Harley Quinn Nr. 26 (März 2016) treffen wir ihn dann wieder im Krankenhaus. Nach der Prügellei ist er verletzt und nach einer missglückten Operation spürt er keine physischen Schmerzen mehr. Er stößt einen Arzt aus dem Fenster und flieht aus dem Krankenhaus.

In einem Wald findet er dann eine Hütte voller Geräte, und zwei Seiten später sieht man Red Tool, der Harley nicht gerade positiv gestimmt ist. Er betäubt Harley, entführt sie und zwingt sie zu einem Date. Am Ende von Harley Quinn Nr. 27 versucht er sogar, sie dazu zu bringen, ihn zu heiraten. Er ist besessen von Harley und kann sich je nach Situation nicht entscheiden, ob er sie liebt oder sie am liebsten töten würde.

Er ist ein Comic-Relief-Charakter. Red Tool macht schlechte Witze und auch seine Aktionen dienen eher dem Humor. Anders als Deadpool setzt er aber nicht auf Brüche der vierten Wand.

Hat er irgendwelche Fähigkeiten? Seine einzige Superkraft ist, dass er keine Schmerzen spürt. Das hilft nur bedingt im Kampf, denn anders als Deadpool kann er sich nicht regenerieren. Später erhält er nach dem Verlust eines Arms noch einen Cyber-Arm, der stärker ist als normale Menschen.

Ansonsten setzt er statt auf echte Waffen lieber auf Handwerkzeuge, das zeigt sich auch in seinem Kostüm mit den Sägeblättern.

Einen Blick auf Red Tool könnt ihr hier werfen:

Harley Quinn Nr. 28 (Mai 2016)
Red Tool auf dem Cover von Harley Quinn Nr. 28 (Mai 2016) (Bildquelle: DC)

Red Tool, Deadpool (und Deathstroke)

Auch wenn es offiziell nicht bestätigt wurde, kann man davon ausgehen, dass Red Tool eine Parodie auf Deadpool sein soll. Beide tragen ein rotes Kostüm und sowohl die Namen Red Tool und Deadpool als auch Wayne Wilkins und Wade Wilson klingen ähnlich. Harley selbst nennt ihn in Harley Quinn Nr. 28 Dead Fool.

Abseits davon wird Red Tool aber wie ein eigener Charakter behandelt, der die Hauptmerkmale von Deadpool nicht einfach kopiert (auch wenn er genauso, wenn nicht noch alberner ist als der Marvel-Held).

Basiert Deadpool nicht selbst auf einem anderen Charakter? Oftmals wird Deadpool mit dem Charakter Deathstroke von DC in Verbindung gebracht, der seinen ersten Auftritt 11 Jahre vor Deadpool im Comic The New Titans Nr. 2 (Dezember 1980) hatte. Hier gibt es starke Ähnlichkeiten in der Waffenwahl (Katanas und Schusswaffen), aber auch in den Namen: Wade Wilson ist Deadpool, Slade Wilson ist Deathstroke.

Offiziell hat Marvel nie bestätigt, dass Deadpool auf Deathstroke basiert; einer seiner Erfinder, Robert Liefeld, stellte 2022 auf x.com klar: Es gibt NULL Deathstroke in Deadpool. Diese Geschichte kam vor etwa zehn Jahren auf und ist völliger Blödsinn.

Auf der anderen Seite machen sich Marvel und DC selbst regelmäßig über den Vergleich lustig. Im Zuge des Teen Titans Go-Films postete Warner Bros. Canada einen Clip, in dem Deathstroke Deadpool runtermacht:








Im Comic Deadpool Nerdy 30 Nr. 1 sagt Deadpool selbst: Und Leute haben gesagt, ich wäre einfach nur eine Parodie von diesem Stroke of Death-Typen (via Screen Rant). An diesem Comic schrieb auch Fabian Nicieza mit, der zusammen mit Liefeld Deadpools ersten Auftritt schrieb.

Niecieza äußerte sich dazu selbst mal in einem Interview auf YouTube. Dort sagte er:

Es ist schwer, das den Leuten zu erklären, weil sie alles schwarz-weiß sehen wollen. Es gibt einfach einen Unterschied zwischen etwas, als Hommage zu tun und etwas als Parodie zu tun. Und dann macht es einen Unterschied, etwas als Insiderwitz zu tun. Das war nichts weiter als ein Insiderwitz.

Also auch hier eine eher schwammige Aussage. Gänzlich beweisen wird man es wohl nie können, aber die Parallelen sind zumindest visuell gegeben. Als Charaktere in ihren Storys unterscheiden sie sich aber stark.

Auch Red Tool scheint eher ein kurzer Witz als eine klare Parodie auf die Figur zu sein. Man sollte das alles wohl mit Humor nehmen. Künstler lassen sich gerne mal von anderen Künstlern inspirieren, um eigenen Kram zu erschaffen. Mehr zu Deadpool lest ihr hier: Deadpool & Wolverine hat einen genialen Witz, den es nur in der deutschen Version gibt

Quelle(n): comicbookmovie.com, League of Comicgeeks, Titelbildquelle: Marvel Entertainment auf YouTube
