Ein Held im Universum von DC ist so albern wie Deadpool, aber einer der mächtigsten Menschen auf der Erde

Im Universum von DC gibt es viele mächtige Helden und Schurken. Man denkt an Superman oder Wonder Woman. Ein Mitglied der Justice League, das kaum Rampenlicht bekommt, ist eigentlich ein alberner Typ wie Deadpool, doch seine Superkraft ist unglaublich mächtig.

Um welchen Helden geht es? Vor seiner Zeit als Superheld war Patrick O´Brian ein einfacher Verbrecher, der mit seiner Gang in eine Chemiefabrik eingebrochen ist. Im Kampf gegen die Polizei wurde er einer Chemikalie ausgesetzt, die seine Haut elastisch macht.

Da seine neue Form bei anderen Menschen für Abscheu sorgte, sah er keinen anderen Weg mehr, als zu versuchen, sich umzubringen. Dabei wurde er aber von Woozy Winks gerettet und zusammen überlegten sie sich, dass Patrick ein Held werden sollte. So entstand Plastic Man.

Obwohl er ständig Witze reißt und keine besonders ernste Person ist, ist er regelmäßig ein Freund von Batman und ein Mitglied der Justice League. Obwohl seine Fähigkeit erst mal recht simpel aussieht, ist er einer der mächtigsten Helden im DC-Universum.

Plastic Man ist genauso albern wie Deadpool:

Selbst andere Helden wissen, wie mächtig Plastic Man sein kann

Was ist die Fähigkeit von Plastic Man? Auf den ersten Blick sieht Plastic Man aus, als wäre er ein Gummi-Mensch wie Ruffy aus One Piece oder Mr. Fantastic aus Marvel, aber dahintersteckt mehr, denn Plastic Man kann seine gesamte molekulare Struktur manipulieren:

Er kann seine Körperteile unendlich weit strecken und verlängern

Er kann seine Größe manipulieren, egal ob er nun kleiner wird als eine Action-Figur oder größer als ein Hochhaus

Er kann seine Muskeln manipulieren und damit auch seine Stärke

Er ist wohl unsterblich, da er nicht altert

Er ist fast unverwundbar und selbst Chemikalien oder Schläge können ihm wenig anhaben

Außerdem kann er sich regenerieren

Er hat zwar auch Schwächen, so kann man ihn einfrieren und zerschmettern oder durch Hitze schmelzen lassen, doch davon regeneriert er sich. Allein diese Fähigkeit sorgt schon dafür, dass er fast unbesiegbar ist.

Plastic Man ist auch in der Lage sich in Leuten zu verstecken und von dort aus die Organe anzugreifen. Selbst wichtige Mitglieder wie Wonder Woman erkennen an, wie mächtig Plastic Man eigentlich sein kann. In Injustice Gods Among Us: Year Four Annual Nr. 1 sagt Wonder Woman über Plastic Man: Er ist fähiger und gefährlicher, als du es dir vorstellen kannst .

Seine Fähigkeiten sorgen dafür, dass er ein recht vager Charakter ist, mit dem Autoren machen können, was sie wollen.

Auch wenn Plastic Man immer albern auftritt, ist er ein mächtiges Mitglied der Justice League, das in vielen Situationen nützlicher ist als die bekannten Namen. Doch auch für ihn hat sich Batman einfallen lassen, wie man ihn besiegen kann: Batman ist brutaler als die meisten Schurken, wenn es darum geht, die eigenen Freunde zu besiegen