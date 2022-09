Das erste kommerziell erfolgreiche Spiel ist schon 50 Jahre alt – Kennt ihr es?

Das Gaming hat schon viele Jahre hinter sich. Unzählige Spiele sind auf dem Markt und weitere werden noch erscheinen, doch welches Game war das erste kommerziell erfolgreiche Spiel, für das man Geld ausgeben musste? Wir haben recherchiert und für euch die Antwort herausgefunden.

Welches Spiel war es? Viele von euch werden das Spiel sicherlich kennen, denn es handelt sich hier um das ikonische und nostalgische Arcade-Game „Pong“. Wer hätte gedacht, dass ein so simples Spielprinzip im Jahre 1972 wie eine Bombe einschlägt und viele Menschen in seinen Bann zieht.

Während sich zu der Zeit noch viele Arcade-Games, wie Pinball oder Streetfighter in Gaming-Hallen hausten, ebnete Pong den Weg zur Spielkonsole und das Zocken daheim. Das von Tischtennis inspirierte Spiel besitzt jedoch eine spannende Geschichte, die wir euch nicht vorenthalten möchten.

Die Geschichte hinter Pong

Wie entstand Pong? Das kultige Spiel aus den 70-Jahren hat eine komplizierte Geschichte hinter sich. Die Firma „Magnavox“, die zu der Zeit auch die Spielkonsole „Odyssey“ herstellte, erschuf das Spiel mit dem Titel „Ping Pong“. Die Konsole war leider nicht der Kassenschlager und trotz cooler Spielidee wurde die Produktion der Konsole 1974 eingestellt.

Während Magnavox also keinen Erfolg mit der Idee hinter der Konsole hatte, war eine andere Firma besser dran. Der Firmengründer und Chef hinter Atari „Nolan Bushnell“ schnappte 1972 das Spielprinzip hinter Ping Pong in einer Präsentation von Magnavox auf. Dort hatte er die Zeit gehabt, das Spiel zu testen und so eine Idee daraus zu formen.

Er erkannte das Potenzial des Spiels sofort und setzte seinen damaligen Angestellten Allan Alcorn daran, um das Arcade-Game für Übungszwecke zu programmieren. Das Spiel war jedoch so gut, dass sie sich dazu entschieden es zu vermarkten. Der Titel „Ping Pong“ war aber schon vergriffen, so entschied sich das damalige Team dazu es schlichtweg „Pong“ zu nennen.

Zum Ungunsten von Atari jedoch bekam Magnavox von der Aktion Wind und verklagte sie auf 700.000 $ für die Nutzung der Patentrechte. Das kümmerte Atari jedoch nicht, denn sie hatten zu der Zeit insgesamt schon 8.000 Pong-Münzautomaten verkaufen können, doch damit nicht genug.

Pong hat es auch zu euch nach Hause geschafft: Atari ging einen Schritt weiter, denn sie stellten 1975 auf der Consumer Electronic Show eine Heimkonsole mit dem Spiel „Pong“ vor. Trotz der riesigen Verkaufszahlen der Münzautomaten stießen sie auf ein niedriges Interesse, da es solch eine Konsole bereits von Magnavox auf dem Markt gegeben hatte.

Nach der Vorstellung allerdings meldete sich ein Mitarbeiter von Sears, einem großen Handelsunternehmen aus den Vereinigten Staaten. Sears wäre interessiert, die Konsole zu vermarkten, jedoch nur unter der Bedingung:

Sears erhält alle Vermarktungsrechte

Atari müsste bis zum Weihnachtsgeschäft 150.000 Einheiten der Konsole liefern

Dem ging Atari nach und sorgte dafür, dass das Weihnachtsgeschäft 1975 ein voller Erfolg wurde. Die Konsolen, sowie Nachbauten mit dem Pong-Spiel verkauften sich in den Vereinigten Staaten in großen Mengen. In Europa hielt der Hype um das Spiel sogar bis Anfang der 1980-Jahre an. Durch gewisse Zufälle und gegebene Möglichkeiten sorgte Atari dafür, dass Pong zum ersten kommerziell erfolgreichen Spiel des Gamings wurde.

Doch was haltet ihr von Pong? Seid ihr auch aus dem Jahrgang und habt ihr euch in euren jungen Jahren am simplen Gamedesign und -prinzip erfreut? Lasst es uns gerne in den Kommentaren erfahren!

