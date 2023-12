Wusstet ihr schon, dass das erste Videospiel von einem Kollegen von Oppenheimer entwickelt wurde?

1972 erschien mit „Pong“ das erste kommerziell erfolgreiche Videospiel. Es gilt als „Urvater“ des Gamings, doch das Tischtennis-Spiel war nicht das erste Videospiel, das jemals entwickelt wurde. Ein anderes Spiel entstand fast 15 Jahre vor Pong und hat eine erstaunliche Geschichte.

Was war das erste Videospiel? Gemeinhin gilt „Tennis for Two“ als erstes Videospiel. Es war für zwei Spieler ausgelegt und sollte eine Partie Tennis simulieren. Das Spiel lief auf einem Analogcomputer, als Bildschirm nutzte es ein Oszilloskop. Mit diesen Geräten können elektrische Signale visualisiert werden.

„Tennis for Two“ wurde am 18. Oktober 1958 bei den Besuchertagen des Brookhaven National Laboratory (BNL) ausgestellt. Normalerweise wird in dem Labor hauptsächlich zu Nuklear- und Energiephysik geforscht. Zu diesem Anlass sollen jedoch Hunderte von Besuchern Schlange gestanden haben, um ein Spiel testen zu können.

Als die ersten Videospiele entwickelt wurden, hätte sich wohl kaum jemand träumen lassen, wie weit Gaming in diesen Jahren kommen würde. Der „Deep Dive“ soll es uns eines Tages ermöglichen, unsere Spiele hautnah zu erleben, doch was ist das eigentlich?

Von Atomwaffen zu Videospielen

Wer entwickelte das erste Videospiel? „Tennis for Two“ wurde vom Nuklear-Physiker William Higinbotham erschaffen. Anfang der 40er-Jahre hatte Higinbotham im MIT Radiation Laboratory an Radar-Systemen gearbeitet. Dafür musste eine Methode entwickelt werden, um Radio-Wellen darzustellen, die von weit entfernten Zielen zurückprallten.

Während des Zweiten Weltkriegs wurde Higinbotham für das Manhattan Project rekrutiert – ja, das Manhattan Projekt, bei dem unter der Leitung von Robert Oppenheimer die ersten Nuklearwaffen entwickelt wurden. Higinbotham führte ein Team an, das die elektronischen Auslöser für die ersten Atombomben erschuf.

Der Forscher hatte jedoch ethische Bedenken und war eigenen Aussagen nach nicht stolz auf seine Beteiligung. 1945 schloss sich der Physiker der Federation of American Scientists (FAS) an, einem Verband von Wissenschaftlern, die sich gegen Atomwaffen einsetzten. Higinbotham wurde der erste Generalsekretär der FAS.

Wie kam es zu der Entwicklung? 1947 begann Higinbotham, für das BNL zu arbeiten, wo man sich einer verantwortungsbewussten und friedlichen Nutzung von Kernenergie verschrieben hatte. Dort arbeitete der Physiker an analogen Computern.

Die Idee für „Tennis for Two“ kam Higinbotham, als er die Bedienungsanleitung zu einem der neuen Computer des Labors las. Darin wurde beschrieben, wie sich verschiedene Kurven auf dem CRT-Display eines Oszilloskops darstellen lassen konnten.

Unter den Beispielen, welche die Anleitung lieferte, waren die Flugbahnen eines Geschosses, einer Rakete – und ein hüpfender Ball. Dieser hüpfende Ball erinnerte den Forscher an eine Partie Tennis und veranlasste ihn, quasi mal eben so das erste Videospiel zu erfinden.

Physiker legte den Grundstein für Videospiele in wenigen Stunden

Wie entstand „Tennis for Two“? Wie sich Higinbotham später erinnerte, soll er ungefähr zwei Stunden benötigt haben, um das grundlegende Design zu entwerfen. Ein paar Tage später tat sich der Physiker mit Robert Dvorak, dem Techniker des Labors zusammen, der das Gerät in ungefähr drei Wochen zusammenbaute.

Beide nahmen sich die Zeit, um „Tennis for Two“ ausgiebig zu testen – es war ja schließlich auf zwei Spieler ausgelegt – und schon war das erste Videospiel geboren. Gemäß der offiziellen Website BNL befinden sich die Baupläne bis heute im Besitz des Labors.

1959 erhielt „Tennis for Two“ dann das wohl erste große Update der Videospielgeschichte: Statt dem ursprünglichen 5-Zoll-Bildschirm wurde ein größeres Display mit 10 bis 17 Zoll (ca. 43 cm) Durchmesser verwendet. Außerdem konnten Spieler zwischen verschiedenen Variationen von Tennis wählen – auf dem Mond, mit geringer Schwerkraft oder auf dem Jupiter, mit erhöhter Schwerkraft.

Knapp 15 Jahre nach „Tennis for Two“ folgte das Tischtennis-Spiel „Pong“, welches als erstes kommerziell erfolgreiches Videospiel gilt. Mehr zur Geschichte von Pong erfahrt ihr hier.

Einige Menschen sehen in den Spielern, die beim Tag der offenen Tür des Brookhaven National Laboratory gegeneinander in „Tennis for Two“ antraten, bereits das erste kompetitive E-Sport-Match. Das erste große Turnier ließ jedoch noch einige Jahre auf sich warten. Mehr zur Geschichte des E-Sports erfahrt ihr hier:

