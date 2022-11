Was war das erste E-Sport-Turnier und wer gilt als der erste Profi-Spieler?

Der E-Sport ist mit Spielen wie League of Legends, CS:GO oder Valorant inzwischen ein elementarer Bestandteil des Gamings. Doch in welchem Spiel wurde eigentlich das erste Turnier ausgetragen? Und was war das erste große E-Sport-Event? Wir verraten es euch.

Was gilt als das erste E-Sport-Match? Hier scheiden sich die Geister, denn es werden im Grunde zwei Events als Ursprung des E-Sports gesehen:

1958 wurde vom Instrumentation Higinbotham das erste Videospiel für zwei Spieler präsentiert – „Tennis for Two“. Das konnte beim Tag der offenen Tür auch gegeneinander gespielt werden, worin einige den Beginn des kompetitiven Spielens und damit das erste E-Sport-Match sehen.

Am 19. Oktober 1972 gab es das erste große Turnier zwischen mehreren Spielern. Studenten der Stanford University traten in der „intergalaktischen Olympiade“ im Spiel Spacewar gegeneinander an.

Was war die intergalaktische Olympiade? Im Spiel Spacewar spielte man im Eins-gegen-Eins. Jeder Spieler steuert ein Raumschiff, das langsam von einem Gravitationsfeld in die Mitte gezogen wird. Mit einem Tastendruck können die Spieler in den Hyperraum springen und landen an einem zufälligen Ort auf dem Bildschirm. Zudem können sie schießen, wobei die Geschosse ebenfalls von dem Stern angezogen werden.

Das Ziel ist es, länger zu überleben als der Gegner. Gespielt wurde es auf einem PDP-1-Computer.

An dem Turnier nahmen etwa 25 Spieler teil, wobei gleich zwei Events stattfanden: ein Eins-gegen-Eins-Turnier und ein Team-Event. Für den ersten Platz gab es ein Jahresabo der Zeitschrift Rolling Stone. Die Gewinner des Team-Events waren Slim Tovar and Robert E. Maas; das Einzelturnier gewann Bruce Baumgart.

Einen Einblick in Spacewar bekommt ihr in diesem YouTube-Video:

Erste Ligen in den 90ern und die World Cyber Games

Wie entwickelte sich der E-Sport weiter? Die erste größere Turnierserie gab es im Jahr 1980. Damals veranstaltete Atari ein Turnier im Spiel „Space Invaders“. Dieses Event lief über 3 Monate und es nahmen mehr als 10.000 Spieler teil. Hier wurde jedoch nicht direkt gegeneinander gespielt, sondern es wurden Highscores gejagt.

Es war zudem das erste Turnier, das von der heimische Konsole, der Atari 2600, gespielt werden konnte. Zum Finale wurden die Spieler jedoch eingeflogen. Es gewann Rebecca Heineman, die eine Stunde und 45 Minuten am Stück Space Invaders spielte.

In den 1990er-Jahren wurden dann LAN-Partys beliebter und das Internet wurde wichtiger. In Deutschland bildeten sich erste Ligen wie etwa die DeCL – die Deutsche Clanliga – aus der später die ESL hervorging.

Turniere drehten sich meist um Titel wie Doom, Quake oder später StarCraft, Warcraft und FIFA.

Der erste professionelle Gamer: Im Guinness Buch der Rekorde steht der US-Amerika Dennis „Tresh“ Fong als erster professioneller Gamer (via guinessworldrecords). Er siegte 1997 in einem Quake-Turnier und gewann damit den Ferrari des Entwicklers John Carmack. Das brachte ihm diesen Titel ein.

Mehr zu Thresh und seiner Geschichte erfahrt ihr in diesem YouTube-Video:

Das erste internationale Turnier: Ein weiterer wichtiger Meilenstein in der E-Sports-Geschichte waren die World Cyber Games, die 2000 das erste Mal in Seoul stattfanden. An dem Event nahmen 174 Spieler aus 17 verschiedenen Nationen teil und spielten um ein Gesamtpreisgeld von 200.000 Dollar.

Teil des Turniers waren damals die vier Games:

FIFA

Age of Empires

Quake

StarCraft

2001 nahmen bereits 430 Spieler aus 37 Nationen teil. Neu hinzu kamen die Videospiele Counter Strike und Unreal Tournament. Die World Cyber Games wurden bis 2013 jedes Jahr ausgetragen, 2008 sogar in Köln.

Es folgten weitere große Turniere wie die Intel Extrem Masters, die Major League Gaming oder die Dreamchack.

Kurzzeitig gab es sogar viele Videospiel-Übertragungen im Fernsehen. In Deutschland kümmerte sich etwa der TV-Sender GIGA darum, der 2009 abgeschaltet wurde, in Großbritannien der Sender xleague, der von 2007 bis 2009 lief, und in den USA wurden Turniere von Madden NFL von 2005 bis 2008 auf dem dazugehörigen Sportkanal gezeigt.

Inzwischen finden die meisten Übertragungen rund um den E-Sport aber auf Streamingkanälen wie Twitch oder YouTube statt.

Wie sieht es heute aus? Heute ist der E-Sport im Gaming kaum noch wegzudenken. Gerade League of Legends zieht mit der Weltmeisterschaft jedes Jahr Millionen in seinen Bann. Doch auch Valorant, FIFA und viele andere Titel werden kompetitiv gespielt.

Die Summen, die dabei ausgeschüttet werden, sind enorm. Die höchsten Preisgelder hat dabei DOTA 2. Hier winkten in den letzten Jahren 20 bis 40 Millionen Dollar für das große Turnier „The International“.

Ein Profi machte dabei Schlagzeilen, weil er seiner Mutter mit 17 Jahren erklärte, was er erreichen will, und genau das jetzt geschafft hat:

