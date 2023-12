Entwickler eines der besten Horror-Games auf Steam erlauben euch das Spiel zu raubkopieren, wenn euch das Geld fehlt

Die Visual-Novel „Slay the Princess“ war wohl einer der überraschendsten Horror-Hits des Jahres 2023 und genießt „äußerst positive“ Bewertungen auf Steam. Jetzt sagen die Entwickler, das Spiel sollte am besten selbst erlebt werden – zur Not auch mit unerlaubten Mitteln.

Um welches Spiel geht es? In Slay the Princess habt ihr den einfachen Auftrag, ein Häuschen im Wald aufzusuchen, und die im Keller des Hauses gefangene Prinzessin zu töten. Aber natürlich ist nichts so, wie es scheint und schon bald befindet ihr euch in einem vielschichtigen Psycho-Horror.

Der Überraschungs-Hit genießt eine äußerst positive Wertung von 97 % auf Steam und begeisterte auch MeinMMO-Dämon Cortyn. Wenn das einzige, was euch bislang selbst vom Spielen abgehalten hat, der Preis ist, gibt es eine gute Nachricht: Für die Entwickler ist es völlig in Ordnung, wenn ihr das Spiel illegal herunterladet – unter einer Bedingung.

Entwickler geben grünes Licht für Piraterie – unter einer Bedingung

Was sagen die Entwickler? In einem Post über den offiziellen X-Account (ehemals Twitter) wenden sich die Entwickler an potenzielle Spieler, die Slay the Princess gerade erst entdecken. Das Spiel lasse sich am besten erleben, wenn man es selbst zockt, statt den Playthrough von jemand anderem anzuschauen, heißt es.

Wenn Geldprobleme die Spieler daran hindern, das Game selbst zu erleben, haben die Entwickler eine ungewöhnliche Lösung parat: „Raubkopiert es.“

Welche Forderung haben die Entwickler? Auch wenn es den Entwicklern also lieber ist, dass sich Spieler Slay the Princess illegal herunterladen, statt beispielsweise ein Let’s Play auf YouTube zu schauen, haben sie dennoch eine Bitte: Wer Spaß am Spiel hatte, soll es sich dann einfach zu einem späteren Zeitpunkt kaufen, wenn das Geld verfügbar ist.

Sollte Geld ein Problem sein, gibt es abseits der Piraterie derzeit noch die Option, das Spiel mit 10 % Rabatt im Winter Sale auf Steam zu erstehen.

Die Ansage der Entwickler von Slay the Princess wird von den Nutzern auf X gelobt. Viele schreiben sogar, dass das Spiel das Geld absolut wert sei und sie es wegen der Großzügigkeit der Entwickler erst recht kaufen wollen.

