Neues Spiel auf Steam begeistert Gruselfans mit sieben Minuten Gameplay: „Der beste Horror 2024“

THQ Nordic begeistert schon jetzt mit sieben Minuten Gameplay eines neuen Horror-Spiels auf Steam, welches einen alten Klassiker neu interpretieren will. Schaut den Trailer hier auf MeinMMO.

Was ist das für ein Spiel? Alone in the Dark ist die Neuinterpretation eines Klassikers aus dem Jahre 1992. Das Horror-Game von THQ Nordic soll am 16. Januar 2024 für PC, PS5 und Xbox Series X/S erscheinen.

Unter anderem könnt ihr es bereits auf Steam auf eure Wunschliste setzen.

Das Spiel verfolgt die Geschichte von Emily Hartwood und dem Privatdetektiv Edward Carnby. Nachdem Emily erfährt, dass ihr Onkel verschwunden ist, begeben die beiden sich auf die Suche nach ihm. Diese führt sie in eine unheimliche Stadt und in ein Heim für psychisch erkrankte Menschen.

Dort begegnen sie nicht nur merkwürdigen Bewohnern, sondern auch gruseligen Monstern und Feinden. Zudem finden Portale zu anderen Welten

Für euren Spieldurchlauf wählt ihr zwischen Emily oder Edward. Dabei sollen sich die Szenen je nach Charakterwahl unterscheiden, wodurch sich mehrere Spieldurchläufe durchaus lohnen sollen.

Was zeigt der Trailer? Der Trailer zeigt euch in über sieben Minuten einiges an Gameplay von dem Third-Person-Spiel. Auch hier bekommt ihr schon einen kleinen Vorgeschmack auf den Unterschied zwischen den beiden Charakteren.

Ebenfalls bekommt ihr auch schon eine Menge von den Mechaniken zu sehen, die ihr im Spiel erwarten könnt. Von Stealth über Kämpfe und der Erkundung der Stadt zeigt der Trailer eine gute Mischung von allem und macht definitiv Lust mehr zu sehen.

Vor allem aber vermittelt der Trailer die gruselige Atmosphäre des Spiels. Mit unmenschlichen Monstern, die schwarze Schmiere hinter sich ziehen oder aus tausenden schwarzen Würmern zu bestehen scheinen.

Auch die NPCs, welche ihr in dem Trailer kennenlernt, vermitteln mit ihrem Verhalten, dass in dieser Stadt irgendwas nicht ganz richtig ist.

Dazu kommt ein wirklich gelungenes Farbkonzept, mit gelblichem, warmen Licht neben der düsteren Umgebung und eher natürlichen und gedeckten Farben. Dies sorgt nicht nur für eine gruselige Atmosphäre, sondern hilft ebenfalls dabei sich in die 1920er Jahre zu versetzen, in welchen die Story spielt.

Die Messlatte für Horror-Spiele wird in 2024 bereits hoch gelegt

Wie sind die Reaktionen? Die Reaktionen in den Kommentaren via YouTube sind äußerst positiv. So bezeichnet zum Beispiel User ItsJontis, das Spiel in seinem Kommentar als das beste Horror-Spiel von 2024.

Wenn man bedenkt, dass das Spiel schon im Januar 2024 erscheint, setzt er damit die Latte für folgende Horror-Spiele des Jahres ziemlich hoch. Schaut man sich die andere Kommentare jedoch so an, scheinen viele Spieler jedenfalls ähnlicher Meinung zu sein und setzen einige Hoffnung in das Spiel.

So merkt unter anderem User simo4108 an, dass er es liebt, dass das Gameplay sich auf Erkundung und Rätsel fokussiert und somit echter Survival-Horror ist. User VonFreklstein ergänzt in seiner Antwort auf den Kommentar, dass das Spiel auch Wert auf die Story legt und dies sei etwas, was Resident Evil fehlte.

Ein paar andere Kommentare haben wir hier für euch zusammengetragen:

eduardosena8755 schreibt: Die Gesichtsausdrücke und manche Texturen sind ein bisschen von der alten Generation, aber die Atmosphäre sieht großartig aus. Ich kann es nicht erwarten, es auszuprobieren

PlanetShlorpian schreibt: Das originale Alone in the Dark inspirierte das originale Resident Evil. Jetzt haben die RE 2–4 Remakes das Alone in the Dark Remake inspiriert. Wir haben einen vollkommenen Kreis

user-stanrbm schreibt: Alle haben vergessen, dass Alone in the Dark der Vater von Survival-Horror ist. Lange bevor Resident Evil und Silent Hill aufgetaucht sind

Was haltet ihr von dem Gameplay Trailer? Kennt ihr den Klassiker von 1992 und freut euch ebenfalls auf dieses Remake? Schreibt uns gerne in den Kommentaren.