Aion 2 wird für seine Entwickler zum großen Hit, spielt über 58 Millionen Euro ein, sorgt für Freude bei NCSoft

Während die Spieler im Westen weiterhin auf den Release von Aion 2 warten müssen, wird das neue MMORPG bereits in Asien zum Erfolg, zur Freude von NCSoft.

Was ist das für ein MMORPG? Mit Aion 2 gelingt den Entwicklern von NCSoft gerade die Umsetzung eines neuen Themenpark-MMORPGs, das zudem noch der Nachfolger des bekannten „Aion“ aus 2008 ist.

Anders als in der Vorlage liegt der Fokus mehr auf PvE als auf PvP. Weiter angepasst haben die Entwickler das MMORPG auf die neue Art, wie Spiele erlebt werden. So gibt es statt tagesfüllenden Raids eher kurzweilige Erlebnisse.

Dass das Konzept gut funktioniert, haben die neuen Geschäftszahlen gezeigt. Mehr als 58 Millionen Euro hat NCSoft bereits mit Aion 2 umgesetzt, Tendenz steigend. Auch die Spielerzahlen steigen 3 Monate nach dem Release noch immer, und das, obwohl das Spiel bislang nur in Korea und Taiwan gespielt werden kann.

Hier könnt ihr den Trailer zu Aion 2 sehen:

Freude bei NCSoft

Was ist die Folge? Der Erfolg und die guten Zahlen bei NCSoft haben zur Folge, dass die Entwickler dort mit Beförderungen belohnt werden. So erklärt NCSoft gegenüber den südkoreanischen Medien:

„Der Erfolg der Fortsetzung von AION führte zu Beförderungen im gesamten Entwicklungsteam. Baek Seung-wook, der die Produktion leitete, wurde zum Vizepräsidenten ernannt. Der Spieleproduzent Kim Nam-joon und der Leiter der Geschäftsabteilung so In-seob wurden ebenfalls zu Geschäftsführern befördert. Lee Yeon-soo, Leiter der NC AI-Tochtergesellschaft, und Lee Joon-soo, Leiter der Forschungsabteilung, wurden zu Geschäftsführern befördert.“

Für die Mitarbeiter tat Aion 2 also in jedem Fall der Karriere gut, doch auch den Spielern scheint das MMORPG zu gefallen. Außer der Kritik am Pay2Win und an der Fülle der Inhalte sind viele Spieler mit dem neuen MMORPG zufrieden.

Wie steht es um den Release im Westen? Aion 2 soll nach den aktuellen Informationen weiterhin in der zweiten Jahreshälfte von 2026 starten. Die Umsatzprognosen von NCSoft wurden laut mmorpg.org.pl nach oben geschraubt und sollen noch eine Million mehr einspielen.

Das Wichtigste, das sich mit dem Release von Aion 2 im Westen verändern muss, ist wohl die Monetarisierung, die von den Fans immer wieder kritisiert wird. So gab es zuletzt heftige Kritik an der zweiten Season und den damit verbundenen Kosten: MMORPG Aion 2 kündigt zur neuen Season Battlepässe für 47 € an, sorgt damit für richtig Ärger mit den Fans