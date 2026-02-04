Aion 2 wird für seine Entwickler zum großen Hit, spielt über 58 Millionen Euro ein, sorgt für Freude bei NCSoft

CommunityMMORPGNews
2 Min. Cedric Holmeier 0 Kommentare Lesezeichen
Aion 2 wird für seine Entwickler zum großen Hit, spielt über 58 Millionen Euro ein, sorgt für Freude bei NCSoft

Während die Spieler im Westen weiterhin auf den Release von Aion 2 warten müssen, wird das neue MMORPG bereits in Asien zum Erfolg, zur Freude von NCSoft.

Was ist das für ein MMORPG? Mit Aion 2 gelingt den Entwicklern von NCSoft gerade die Umsetzung eines neuen Themenpark-MMORPGs, das zudem noch der Nachfolger des bekannten „Aion“ aus 2008 ist.

Anders als in der Vorlage liegt der Fokus mehr auf PvE als auf PvP. Weiter angepasst haben die Entwickler das MMORPG auf die neue Art, wie Spiele erlebt werden. So gibt es statt tagesfüllenden Raids eher kurzweilige Erlebnisse.

Dass das Konzept gut funktioniert, haben die neuen Geschäftszahlen gezeigt. Mehr als 58 Millionen Euro hat NCSoft bereits mit Aion 2 umgesetzt, Tendenz steigend. Auch die Spielerzahlen steigen 3 Monate nach dem Release noch immer, und das, obwohl das Spiel bislang nur in Korea und Taiwan gespielt werden kann.

Hier könnt ihr den Trailer zu Aion 2 sehen:

Aion 2: Neuer Trailer bereitet auf den koreanischen Launch des MMORPGs vor
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
Während wir auf Aion 2 warten, bekommt die Classic-Variante des MMORPGs eine große Erweiterung, samt neuer Klasse und Raids Aion 2 wird für seine Entwickler zum großen Hit, spielt über 58 Millionen Euro ein, sorgt für Freude bei NCSoft 5 Fehler, die MMORPGs aus Asien vermeiden müssen, wenn sie bei uns Erfolg haben möchten Ein neues MMORPG kommt 2026 zu uns, soll größer werden als Throne and Liberty, aber mit weniger Pay2Win Aion 2 wird für seine Entwickler zum großen Hit, spielt über 58 Millionen Euro ein, sorgt für Freude bei NCSoft Ein MMORPG mit Flügeln war mal Konkurrent für WoW: Nun arbeiten angeblich 240 Entwickler an Aion 2 Entwickler eines MMORPGs äußern sich zur Sorge, die Pläne für 2025 könnten eine Spielerfraktion vernichten Turtle Burst II Pro im Test: Erfahrt in 3 Minuten, ob sich die Maus für euch lohnt Call of Duty bekämpft jetzt Spieler, die Hunderte Euro ausgeben, um auf Konsole auch ohne Skill zu gewinnen Sandbox-MMORPG kündigt vollständigen Release auf Steam an, doch den Veteranen passt das gar nicht Stranger Things: Tales From ‘85 zeigt im neuen Trailer ein neues Monster, das man vorher nicht gesehen hat A Knight of the Seven Kingdoms: Die größte Lanze von Westeros ist kein einfacher Witz

Freude bei NCSoft

Was ist die Folge? Der Erfolg und die guten Zahlen bei NCSoft haben zur Folge, dass die Entwickler dort mit Beförderungen belohnt werden. So erklärt NCSoft gegenüber den südkoreanischen Medien:

„Der Erfolg der Fortsetzung von AION führte zu Beförderungen im gesamten Entwicklungsteam. Baek Seung-wook, der die Produktion leitete, wurde zum Vizepräsidenten ernannt. Der Spieleproduzent Kim Nam-joon und der Leiter der Geschäftsabteilung so In-seob wurden ebenfalls zu Geschäftsführern befördert. Lee Yeon-soo, Leiter der NC AI-Tochtergesellschaft, und Lee Joon-soo, Leiter der Forschungsabteilung, wurden zu Geschäftsführern befördert.“

Für die Mitarbeiter tat Aion 2 also in jedem Fall der Karriere gut, doch auch den Spielern scheint das MMORPG zu gefallen. Außer der Kritik am Pay2Win und an der Fülle der Inhalte sind viele Spieler mit dem neuen MMORPG zufrieden.

Wie steht es um den Release im Westen? Aion 2 soll nach den aktuellen Informationen weiterhin in der zweiten Jahreshälfte von 2026 starten. Die Umsatzprognosen von NCSoft wurden laut mmorpg.org.pl nach oben geschraubt und sollen noch eine Million mehr einspielen.

Mehr zum Thema
Guild Wars bekommt 21 Jahre nach Release einen neuen Spielmodus auf Steam, der alles schwieriger macht
von Cedric Holmeier
Das MMORPG, in dem ihr immer der beste Spieler seid, erhält ein großes Update, bringt neue Klasse
von Cedric Holmeier
Sandbox-MMORPG kündigt vollständigen Release auf Steam an, doch den Veteranen passt das gar nicht
von Cedric Holmeier

Das Wichtigste, das sich mit dem Release von Aion 2 im Westen verändern muss, ist wohl die Monetarisierung, die von den Fans immer wieder kritisiert wird. So gab es zuletzt heftige Kritik an der zweiten Season und den damit verbundenen Kosten: MMORPG Aion 2 kündigt zur neuen Season Battlepässe für 47 € an, sorgt damit für richtig Ärger mit den Fans

Quelle(n): mmorpg.org.pl, biz.chosun.com
Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
0
Gefällt mir!
0
Kommentieren
archeage server merge titel

MMORPGs 2026: Die 8 hoffnungsvollsten Online-Rollenspiele, die dieses Jahr erscheinen sollen

MMORPG Aion 2 sorgt für Ärger mit den Preisen des Battlepasses

MMORPG Aion 2 kündigt zur neuen Season Battlepässe für 47 € an, sorgt damit für richtig Ärger mit den Fans

Entenburg Tier List MMORPGs 2026

Deutscher YouTuber macht Tier List für die MMORPGs ab 2026, glaubt nur bei 2 Online-Rollenspielen an den großen Erfolg

Aion 2 Entwickler geben Erfolge bekannt Spielcharakter Titelbild

Neues MMORPG soll 2026 im Westen erscheinen, schafft in Asien jetzt den Erfolg, den alle wollen

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

0
Sag uns Deine Meinungx