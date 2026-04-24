Conan Exiles: Öl herstellen und farmen – So bekommt ihr das Material

Öl ist in Conan Exiles ein kostbares und fast unverzichtbares Gut, vor allem, wenn ihr gehärtetes Leder braucht. Wir zeigen euch, wie ihr schnell und einfach an die Ressource kommt.

In Conan Exiles könnt ihr Öl auf vielfältige Art und Weise gewinnen. Die effektivste Taktik ist aber, wenn ihr einen Alchemisten auf T3 oder T4 habt und dann Folgendes dafür nutzt:

1 Rinde Bekommt ihr von kleineren Bäumen in den roten Wäldern

1 Ichor Bekommt ihr von Spinnen



Daraus könnt ihr mit wenig Input und in kurzer Zeit 5 Öl gewinnen.

Wo finde ich so einen Alchemisten? Um einen passenden Alchemisten auf T3 oder T4 zu bekommen, begebt ihr euch am besten zu den 3 Türmen östlich von den Mound of the Dead. Alternativ habt ihr auch im Westen bei der Stadt der Reliktjäger gute Chancen. Nehmt dafür etwas Zeit und Geduld in die Hand, denn einen zu finden kann etwas dauern.

Der Aufwand lohnt sich aber, wenn ihr große Mengen Öl oder andere Alchemie herstellen wollt, da Alchemisten neue Rezepte freischalten und sie schneller herstellen.

Seid ihr noch nicht so weit oder wollt lieber direkt gezielter farmen, gibt es aber auch noch andere Möglichkeiten, an Öl zu kommen.

Video starten Conan Exiles stellt seine Enhanced-Edition mit haufenweise kostenlosen Verbesserungen vor Autoplay

Alle Ressourcen, aus denen ihr Öl herstellen könnt

Um auf andere Weise Öl herzustellen, braucht ihr eine Presse und etwas Geduld. So könnt ihr entweder Fische mit Fischfallen fangen oder ihr nutzt verschiedene Samen, um sie zu Öl zu pressen.

Folgende Dinge könnt ihr in die Presse werfen, um jeweils 1 Öl zu erhalten:

Fische

10 unappetitliche Fische

5 schmackhafte Fische

1 exotischen Fisch

Samen

15 Samen jeglicher Art

Diese Methode dauert langfristig aber deutlich länger, als wenn ihr euch einmal den Aufwand macht, einen passenden Alchemisten zu finden, und dann mit wirklich wenig Aufwand und Input gleich 5 Öl aus jeweils 2 Materialien bekommen könnt.

Öl ist für euch unabdinglich, wenn ihr schnell leveln und möglichst mächtig werden wollt. Es gibt aber auch noch ein paar mehr Tipps und Tricks, mit denen ihr in kürzester Zeit das Maximallevel erreichen könnt. Die findet ihr hier: Conan Exiles: Schnell leveln – So erreicht ihr in Rekordzeit das Maxlevel