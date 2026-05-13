Conan Exiles: Isoliertes Holz – So könnt ihr es herstellen

In Conan Exiles braucht ihr Isoliertes Holz, wenn ihr euch ordentlich vor Kälte schützen wollt. Wie ihr es bekommt, erklären wir euch im Guide.

Wie bekommt man das Holz? Spätestens wenn ihr in den kalten Klimazonen im Norden von Conan Exiles angelangt, werdet ihr Isoliertes Holz brauchen. Dafür benötigt ihr im Grunde zwei Materialien:

1 x Trockenes Holz

2 x Harz

Geht damit zu eurer Zimmerer-Werkbank und legt das Material hinein und startet die Produktion. Nach 10 Sekunden erhaltet ihr so ein Isoliertes Holz, das ihr weiterverarbeiten könnt.

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Wie bekommt man Trockenes Holz und Harz? Trockenes Holz bekommt ihr, indem ihr normales Holz in euren Trockner legt. Dabei fällt auch Harz als Nebenprodukt an. Alternativ könnt ihr Harz auch mit einer Spitzhacke von Bäumen ernten.

Wie kann man Isoliertes Holz weiterverarbeiten? Für sämtliche Items, die ihr mit Isoliertem Holz herstellen könnt, braucht ihr auch Verstärktes Eisen, das ihr über die Schmiede-Werkbank herstellen könnt. Zusätzlich empfiehlt es sich wie immer, passende NPCs an den Werkbänken einzusetzen, wenn ihr mehr von den Materialien braucht. Achtet hier darauf, dass sie mindestens Level 2 haben, um das meiste herausholen zu können.

Conan Exiles ist kürzlich durch ein riesiges Update deutlich hübscher geworden. Das kommt bei den Spielern gut an und zieht etliche in das Survival-Game (zurück). Doch gerade Wiederkehrern stößt ein Aspekt des Updates sauer auf: Das Update von Conan Exiles sieht großartig aus, aber Fans sind sauer, weil es ihr wichtigstes Stück kaputtmacht