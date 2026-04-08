Gamer zockt ARC Raiders rund 400 Stunden, versteht dann durch The Division 2, was dem Extraction-Shooter fehlt

Auf Reddit berichtet ein Gamer, er habe ARC Raiders rund 400 Stunden gespielt und liebe den Extraction-Shooter von Embark. Irgendwann habe er jedoch das Gefühl gehabt, dass der Gameplay-Loop nirgendwohin führe, und habe deshalb mal wieder The Division 2 gespielt. Im Loot-Shooter von Ubisoft bemerkte er dann, was ARC Raiders noch besser machen muss, um perfekt zu sein.

Das ist die Erkenntnis des Spielers: Der Spieler spricht auf Reddit vor allem über das Endgame beider Spiele. The Division 2 sei zwar kein perfektes Spiel, vermittle ihm jedoch das Gefühl, stetig Fortschritt zu erzielen.

In ARC Raiders sei das seines Empfindens nach anders. Der Endgame-Kreislauf fühle sich nicht belohnend genug an, um ihn auf Dauer zu halten. Der Loot habe keinen langfristigen Wert und sei vor allem im Endgame kaum von Bedeutung.

Wenn man in ARC Raiders gutes Gear hat, spiele man quasi nur noch, um dieses zu verlieren und von vorne zu beginnen.

Der Gamer betont, er wisse, dass beide Spiele zu unterschiedlichen Genres gehören und er wolle auch nicht, dass ARC Raiders The Division 2 kopiere. Er ist jedoch überzeugt, dass das Spiel von Ubisofts Loot-Shooter einige Lehren ziehen kann.

Autoplay

Eine Lehrmöglichkeit für den Erfolgs-Shooter

Was genau kann ARC Raiders von The Division 2 lernen? Die größte Lehre ist der Grundgedanke hinter dem Endgame von The Division 2: Als Spieler habt ihr nahezu immer ein Ziel vor Augen und somit eine Beschäftigung. Alles, was ihr macht, gibt euch eine Form von Fortschritt und belohnt euch.

Der Reddit-Nutzer fasst es sehr vereinfacht zusammen: „Du machst immer Fortschritte, sei es beim Build, den Stats, der Bibliothek oder einfach beim Hinarbeiten auf etwas Größeres.“

Das Endgame von The Division 2 etwas ausführlicher zusammengefasst Etwas ausführlicher ausgedrückt, lässt sich das Endgame von The Division 2 auf verschiedene Stützpfeiler zurückführen. Ihr könnt etwa: Alle Spezialisierungen freischalten und deren Skilltrees leveln

Die SHD-Uhr leveln, um eure Attribut-Stats permanent zu verbessern, etwa 10 % mehr Schaden, Rüstung oder so zu erhalten; Ziel 1: SHD-Level 1.000, um alle 4 Felder in allen 4 Kategorien zu maximieren; Ziel 2:SHD- Level 2.000, um HealthBonus zu maximieren

Builds bauen und maximieren: Es gibt vieles, das es bei den Builds zu beachten und zu verfeinern gibt. Ihr habt nahezu immer etwas, auf das ihr hinarbeiten könnt – vor allem, wenn ihr verschiedene Builds bauen wollt. Verschiedene Aspekte des Build-Baus: Set-Boni von Herstellern; Talente; Exotische, High-End oder benannte Ausrüstung und Waffen farmen; Attribute – es ist ein weiter Weg zu den God-Rolls

Bibliothek und Expertise – Indem ihr Gegenstände spendet oder aktiv nutzt, steigert ihr die Expertise, wodurch die jeweilige Waffe oder Ausrüstung verbessert wird (etwa mehr Waffenschaden)

Selbst wenn ihr gerade keine Lust habt, Gegenstände für euren Build zu farmen oder Ähnliches, macht ihr Fortschritt, wenn ihr einfach das Spiel spielt, da ihr beispielsweise euer SHD-Level oder eure Expertise steigert.

In ARC Raiders gibt es ein solches System nicht. Ihr habt schnell die Quests und die Expeditionen abgeschlossen und alle verfügbaren Punkte im Skilltree investiert oder Werkbänke maximiert. Richtige Build-Vielfalt gibt es auch nicht. Jeder Spieler erreicht irgendwann den Punkt, an dem es keinen Fortschritt und keine Belohnung mehr zu verdienen gibt.

Das sagt die Community zu der Erkenntnis des Reddit-Nutzers: Viele Spieler stimmen dem Reddit-Nutzer zu. Einer kommentiert etwa, dass er sich mehr Ertrag für den Grind wünsche.

Ein anderer Spieler schreibt, das „Moment zu Moment“-Moment“-Gameplay von ARC Raiders sei zwar genial, doch der Fortschritt sei in vielen Bereichen des Spiels nicht gut und das Endgame sogar „lachhaft“. Manche Spieler schreiben auch, dass sie in den vergangenen Wochen immer weniger spielen und stückweise das Interesse verlieren, obwohl sie das Spiel eigentlich super finden.

MeinMMO-Redakteur Dariusz hat auch keine Lust, in ARC Raiders zu grinden. Stattdessen hat er sich zuletzt einem Test gewidmet und dabei andere Spieler um einen ungewöhnlichen Gefallen gebeten: Ich habe Leute gefragt, ob ich sie in ARC Raiders abknallen darf und die Antwort empört mich als professionellen Schwitzer