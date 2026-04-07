Spieler schmeißen ihrem Freund eine Geburtstagsparty in ARC Raiders, verwandeln den schlimmsten Ort in eine PvE-Lobby

Eine Freundesgruppe feierte gemeinsam in ARC Raiders Geburtstag und zwar mit allem, was dazu gehört und was das Spiel zu bieten hat. Wie es sich für einen Online-Multiplayer gehört, bleiben sie jedoch nicht lange allein und wurden nach kurzer Zeit von fremden Raidern entdeckt.

Wie verlief der Geburtstag des Spielers? Das Geburtstagskind und Redditnutzer MacmanYTB teilte mit der Community von ARC Raiders einen Clip, den er während seiner Feier im Spiel aufgenommen hat. Mitsamt seinem Trio spielten sie passende Musik, zündeten Feuerwerk, spielten Instrumente und tanzten.

Hier seht ihr einen Clip der Geburtstagsparty des Raiders:

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Allerdings waren sie nicht die Einzigen in der Lobby, bei der es sich ausgerechnet um Stella Montis handelte. Es dauerte nicht lange, bis weitere Raider auf die Musik und die Feuerwerkskörper aufmerksam wurden. Und zum Anlass des neuen Lebensjahres eines weiteren Raiders ließen sie den PvP-behafteten Ruf der Map hinter sich und feierten mit ihnen.

Stella Montis wird anstelle eines Schlachtfelds zu einer gemeinsamen Party

Wieso ist Stella Montis einer der ungeeignetsten Orte für eine freundliche Geburtstagsparty? Stella Montis ist eine der bisher 5 offenen Maps in ARC Raiders, die jedoch im Vergleich zu den anderen deutlich riskanter eingestuft wird. Sie ist deutlich enger und verschachtelter, was sie zu einem hervorragenden Ort für PvP-suchende Spieler macht.

Zwar befand sich die Geburtstagsparty des Spielers in der recht offenen Lobby von Stella Montis, die sie jedoch mit einer Barrikade zumindest einseitig gesichert haben, allerdings hätten sie (vor allem als Trio) auf deutlich feindlichere Spieler treffen können.

Dass die Gruppe von friedlichen Raidern besucht wurde, die dann auch noch mitfeiern, ohne jemanden zu erschießen, ist daher keine Selbstverständlichkeit.

Was hätte das Risiko für die Gruppe weiter erhöht? Auch dass die Freundesgruppe als Trio in Stella Montis unterwegs war, hätte für die Feiernden nach hinten losgehen können. Für Solospieler könnte selbst Stella Montis in idealen Fällen zu einem entspannteren Ort werden, wo man Aufgaben erledigen und nach bestimmten Ressourcen schauen kann. Jedoch bedeutet ein Trio für viele Mitspieler in der Lobby: ohne Zögern sofort schießen.

Wie unterschiedlich die Erfahrung in ARC Raiders für Solos, Duos und Trios sein kann, wird von vielen Spielern bestätigt: Als Einzelgänger spielt man eher einen entspannten Wandersimulator, als Trio landet man im Dritten Weltkrieg.

Umso schöner ist es zu sehen, dass der Gelassenheit der Geburtstagstruppe in Stella Montis mit gleicher Einstellung begegnet wird.

Dass die Freunde mitsamt den anderen Raidern gemeinsam bereits so gut das Tanzbein schwingen können, könnte ihnen im Umgang mit einem nervigen Gegner tatsächlich zugutekommen. Wer in ARC Raiders nämlich von Feuerangreifern attackiert wird, kann sie durch den ernannten „Safety Dance” unschädlich machen: Spieler in ARC Raiders finden Trick, wie ihr Feuer-Angriffe einfach ignorieren könnt, aber dann fühlt ihr euch wie in High School Musical