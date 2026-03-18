„Plötzlich ist jeder Busch verdächtig” – Ein Spieler fasst perfekt zusammen, wie krass sich ARC Raiders ändert, wenn man mit Freunden zockt

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3 Min. Caroline Fuller 0 Kommentare Lesezeichen
„Plötzlich ist jeder Busch verdächtig” – Ein Spieler fasst perfekt zusammen, wie krass sich ARC Raiders ändert, wenn man mit Freunden zockt

Ein interessierter Neuling überlegt, selbst in ARC Raiders einzusteigen. Er stieß auf eine Steam-Review, die die Multiplayer-Erfahrung im Extraction-Shooter für Solos, Duos und Trios zusammenfasst, und will wissen, ob diese wirklich stimmt. Die Community hat eine knappe, aber deutliche Antwort.

Was besagt die Steam-Review zu ARC Raiders? Der Redditnutzer und potenzielle Spieler Coolman38321 zeigt der Community eine Steam-Review, auf die er gestoßen ist. Er denke selbst darüber nach, sich das Spiel zuzulegen, und wollte von erfahrenen Spielern wissen, wie zutreffend die Rezension sei.

Wenn du ARC Raiders solo spielst, ist es im Grunde ein entspannter Wandersimulator mit tödlichen Robotern. Du plünderst, du erkundest die Gegend und triffst meistens auf nette Leute.

Man geht als Duo rein und plötzlich ist jeder Busch verdächtig. Noch ist es zu bewältigen, aber viele Leute sind nicht mehr so freundlich.

Geht ihr als Trio rein … Herzlichen Glückwunsch, ihr seid mitten im Dritten Weltkrieg gelandet. Überall Schüsse, Trupps tauchen auf wie Ameisen und jede Extraction wird zu einer Filmszene aus einem Last-Stand-Film.

Rezension von Herr Zipfelklatscher auf Steam, repostet auf Reddit
ARC Raiders hat unfassbar friedliche Community – Selbst die Entwickler sind überrascht
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„Plötzlich ist jeder Busch verdächtig” – Ein Spieler fasst perfekt zusammen, wie krass sich ARC Raiders ändert, wenn man mit Freunden zockt Entwickler hinter ARC Raiders bestätigen: Nur weil ihr euch friedlich verhaltet, seid ihr in den Lobbys nicht so sicher, wie ihr denkt Eine neue Art von Spielern in ARC Raiders ist noch schlimmer als die Ratten, die am Ausgang campen Spieler zockt ARC Raiders mit dem Mund, wird deshalb wohl permanent gebannt – Die Community fleht um Gnade der Entwickler Entwickler von Arc Raiders haben ein Feature vor dem Release entfernt, Fans feiern: „Das hätte das Spiel ruiniert“ ARC Raiders: Patch Notes zu Update 1.4.0 – Frittiert jetzt euren Charakter, wenn ihr unartig seid ARC Raiders: Industriespionage Quest – So findet ihr das Waffenlager ARC Raiders: Hidden Bunker finden und lösen – So schafft ihr das Event Nutzer verrät seine Mates in ARC Raiders, weil die ihn nur beleidigen – Spieler finden: das sollte eine legitime Strategie werden 2 deutsche Shooter haben den Weg für den Erfolg von ARC Raiders geebnet, aber nur einer davon lebt heute noch Wenn ihr das neue Spiel von Jeff Kaplan nicht spielen wollt, hat er liebe Worte für euch: „Haltet eure Fresse. Keinen interessiert es.“ 8 Anime-Empfehlungen für Frühling 2026, von denen eine das Potenzial hat, der beste Anime aller Zeiten zu werden

Eine Community mit vielen verschiedenen Meinungen ist sich überraschend einig

Was sagt die Spielerschaft von ARC Raiders zu dieser Einordnung? Anhand der Reaktionen lässt sich erschließen, dass tausende von Spielern der Einordnung der Steam-Review zustimmen können. Das zeigt sich nicht nur durch fast 9.000 Upvotes, sondern auch durch einen besonders langen Thread von einer knappen, aber deutlichen Antwort, egal in welcher Sprache:

Reaktionen auf Steamreview zu ARC Raiders
Reaktionen auf die Frage des potenziellen Spielers (Quelle: Reddit)

Welche „genauere” Antwort bietet die Spielerschaft dem interessierten Neuling? Ein paar andere Spieler weisen darauf hin, dass diese Einordnung auf Steam zwar ziemlich ins Schwarze trifft, jedoch nicht als zuverlässige Blaupause angesehen werden sollte, da jede Runde anders sei und man auf unterschiedliche Spieler stößt.

„Manchmal landet man auch solo in PvP-Lobbys”, schreibt AppalachiaPrometheus. Das ist in der Tat wahr, da ARC Raiders ein „Aggression-basiertes Matchmaking” besitzt und je nach Spielerverhalten ähnlich gesinnte Spieler in eure Lobbys schickt. Allerdings muss auch er trotzdem zugeben: „Trios landen in einem gottlosen Schlachtfeld.”

Diese Einschätzung bestärkt auch basketballupvoter: „Es ist allgemein bekannt, dass Solospiele für PVE und das Sammeln von Ressourcen gedacht sind, während Duos und Trios für PVP und den Spaß mit Freunden gedacht sind. In beiden Lobbys kann es zwar immer noch eine bunte Mischung an Spielern geben, aber wenn du einen konsistenten Spielstil hast, wirst du in deinen Lobbys meist mit Spielern zusammengebracht, die eine ähnliche Einstellung haben.”

Ein wichtigeres Anliegen als die reine Antwort auf die Frage des Neulings liegt jedoch in der tiefen Empfehlung von ARC Raiders, wenn man bereits Interesse zeigt: „Du musst nicht lange überlegen, ob du dir das Spiel holst – schnapp es dir einfach und leg los. Es ist ein ganz besonderes Spiel, wie es nur alle ein oder zwei Jahre mal vorkommt.”

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Ein anderer Spieler, der bereits Hunderte Stunden in ARC Raiders verbracht hatte, erhielt große Aufmerksamkeit von der Community. Er beeindruckt die Spielerschaft durch seine eigene Art, aufgrund einer Lähmung mit dem Mund statt mit Maus, Tastatur oder Controller zu spielen. Doch er hat ein Problem: Das Anti-Cheat-System hielt seine dafür nötige Software für einen Regelverstoß. Nun wollen sich die Entwickler um die Situation kümmern: Spieler zockt ARC Raiders mit dem Mund, wird deshalb wohl permanent gebannt – Die Community fleht um Gnade der Entwickler

Quelle(n): Reddit, Steam
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