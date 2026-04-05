Spieler in ARC Raiders finden Trick, wie ihr Feuer-Angriffe einfach ignorieren könnt, aber dann fühlt ihr euch wie in High School Musical

In ARC Raiders gibt es einige Roboter, die euch mit fiesen Feuer-Angriffen anzünden. Es gibt aber einen Trick, wie ihr die Flammen einfach ignorieren könnt.

Was ist das für ein Trick? Ihr könnt einen Feuer-Angriff in ARC Raiders anscheinend problemlos wegstecken, wenn ihr dem angreifenden ARC wortwörtlich auf der Nase herumtanzt.

Wie der Reddit-Nutzer Mysterious_Clerk_253 in einem Video zeigt, bekommt sein Raider keinen Schaden von einem Feuer-Angriff, während er Tanzschritte ausführt. Als der Feuerball zum Angriff ansetzte, beschädigte er zunächst den Schild des Raiders und zog ihm einige Lebenspunkte ab. Doch sobald dieser die Hüfte schwang, konnte ihm das Feuer nichts mehr anhaben.

Wie könnt ihr überhaupt tanzen? Um in ARC Raiders zu tanzen, müsst ihr entsprechende Emotes ausführen. Es gibt inzwischen einige Tanz-Emotes wie den „Zeigertanz“ oder den „Glückstanz“. Während der „Zeigertanz“ im Standard-Repertoire aller Spieler enthalten ist und einfach ausgerüstet werden kann, musste der „Glückstanz“ über die Trials von Season 1 freigeschaltet werden.

Wollt ihr einen der Tänze im Spiel ausführen, müsst ihr das Emote-Rad öffnen und ihn auswählen. Habt ihr aktuell keinen Tanz in eurem Emote-Rad, könnt ihr ihn im Anpassungs-Menü vor einem Raid unter „Emotes“ hinzufügen.

Ist das sinnvoll? Ja, das kann hilfreich sein, wenn ihr den Angriffen von ARCs wie dem Feuerball oder gar dem gefährlichen Glühwürmchen nicht mehr ausweichen könnt, hat aber einen klaren Nachteil: Die Immersion des Spiels leidet und ihr kommt euch plötzlich vor, als wärt ihr in High School Musical.

Außerdem ist das in der Form wahrscheinlich nicht von den Entwicklern gewollt und wird voraussichtlich zeitnah behoben. Wenn ihr das Spiel in der vorgesehenen Form spielen wollt, solltet ihr auf den Trick verzichten.

So reagiert die Community: Auf Reddit zeigen sich viele Spieler humorvoll. Ein Nutzer nennt es den „Safety Dance“, ein anderer zeigt Anerkennung für die beachtliche Menge Zündstoff, die anscheinend in dem kleinen Feuerball aus dem Video steckt.

Gegen den neuen Verdampfer, einen mächtigen fliegenden ARC, wird euch Tanzen allerdings nicht das Leben retten. Ein Raider zeigte jedoch, wie ihr den Roboter plattmachen könnt – falls ihr den nötigen Skill habt: Der neue Roboter in ARC Raiders pulverisiert Spieler, aber ein Einzelkämpfer hat einen Weg gefunden, das fliegende Ungeheuer zu zerlegen