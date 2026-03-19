Ein Roboter in ARC Raiders ist so schlimm, dass er sogar Ratten und PVE-Spieler vereint

In ARC Raiders ist ein Roboter zum gemeinsamen Hassgegner der Community aufgestiegen. PvE-Spieler und Ratten sind gleichermaßen genervt.

Um welchen Roboter geht es? Am 24. Februar 2026 hat ARC Raiders mit dem „Shrouded Sky“-Update zwei neue Roboter bekommen, die euch das Leben schwer machen sollen: den Kometen und das Glühwürmchen. Letzteres hat es geschafft, innerhalb weniger Wochen zum Hassgegner der Community zu werden.

Das Glühwürmchen ist ein fliegender ARC mit mittlerer Panzerung und einem Flammenwerfer. Für Raider heißt das: Wenn euch ein Firefly entdeckt, fliegt er euch hinterher und grillt euch bei lebendigem Leib.

Was sagt die Community zu dem ARC? Die Spieler von ARC Raiders machen immer wieder ihren Hass auf das Glühwürmchen deutlich. Es gibt etwa zahlreiche Posts auf Reddit, die sich mit dem Roboter beschäftigen.

Viele Spieler meinen, Glühwürmchen hielten zu viel aus, dafür, wie oft sie auf den Maps vorkommen. Einer meint, er verstecke sich, bis der ARC abhaut. Ein Kampf sei es nicht wert (via Redditi).

Vor allem das Feuer des ARCs sorgt für aufkochende Emotionen: Viele Spieler werden durch den Flammenwerfer angezündet, wenn eine Wand zwischen ihnen und dem Feuer ist. Manche Spieler fordern sogar einen Nerf.

Auf Reddit bekam zudem ein Meme rund 3.000 Upvotes und viel Anklang, das zeigt, dass Ratten, PvE- und PvP-Spieler in ihrem Hass den Glühwürmchen gegenüber vereint sind – auch wenn manche Spieler lieber nicht die Hand einer Ratte schütteln wollen.

Wie zerstört ihr ein Glühwürmchen am besten? Gegen ARCs wie das Glühwürmchen solltet ihr idealerweise eine Waffe mit mittlerer oder schwerer Munition dabei haben, beispielsweise eine Anvil, Renegade oder eine Arpeggio.

Schießt wie bei den Hornissen und Wespen auf die Turbinen, und der ARC verwandelt sich relativ schnell zu Altmetall. Alternativ sind das rotleuchtende Auge sowie der Kanister oberhalb des aktiven Flammenwerfers empfindliche Spots. Viele Spieler nutzen zudem Suchgranaten, wenn sie welche dabei haben.

Ihr könnt auch mal versuchen, einen Hornissen-Treiber auf die Glühwürmchen zu werfen. Fliegende ARC stürzen dadurch ab und können sogar zerstört werden. Das hat sogar schon bei den mächtigen Raketenkanonieren funktioniert: Ein billiges Item in ARC Raiders kann allein einen heftigen Gegner erledigen, doch Spieler haben Angst, dass es generft wird