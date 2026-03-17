Update 1.20.0 für ARC Raiders ist draußen und bringt neue kosmetische Items sowie einige Fehlerbehebungen. Mehr dazu, was sich genau ändert, erfahrt ihr hier in der Übersicht.

Was ist das für ein Update? Am 17. März 2026 um 11:00 Uhr deutscher Zeit erschien Patch 1.20.0 für ARC Raiders. Dieses beinhaltet neue kosmetische Items und Fehlerbehebungen und ist auf Steam 1,2 GB groß. Was sich ändert und mit welchen Patch Notes ihr rechnen könnt, erfahrt ihr hier in unserer Übersicht.

ARC Raiders: Patch Notes zu Update 1.20.0

Was sagen die Patch Notes? Die Patch Notes zeigen einige Anpassungen, die euch interessieren könnten, allem voran Fehlerbehebungen für nervige Dinge (Quelle: arcraiders.com):

Rohhaut-Outfit. (siehe Titelbild)

Zwei neue Frisuren.

Il Toro-Balancing: Hinweis der Entwickler: Dies ist eine Anpassung, die sich viele von euch gewünscht haben. Wir haben den Il Toro optimiert, um seinen Schaden pro Sekunde und seine Effektivität auf Distanz zu verbessern, insbesondere in Kombination mit einem Choke. Außerdem nehmen wir einige Änderungen vor, damit er sich besser wie eine Waffe seiner Seltenheit verhält (weniger vielseitig auf niedrigeren Upgrade-Stufen und stärker abhängig von Upgrades und Mods). Vor allem wurden Feuerrate und Nachladezeit reduziert, wodurch es noch wichtiger wird, Positionierung, Deckung und Timing optimal zu nutzen, um eure Gegner zu besiegen. Wir werden die Auswirkungen in der Praxis natürlich weiterhin genau beobachten und bei Bedarf weitere Anpassungen vornehmen. Vielen Dank für euer Feedback und eure Geduld! Der Schaden durch Projektile wurde von 7,5 auf 7 reduziert. Die Basis-Feuerrate wurde von 43 auf 38 reduziert. Die Basis-Streuung wurde von 4,5 auf 6 erhöht. Die Gesamt-Nachladezeit wurde von 4,3 s auf 5,7 s erhöht. Die Zeit bis zum Einsetzen des Nachladens wurde von 0,8 s auf 1 s erhöht. Die Nachladezeit wurde von 0,5 s auf 0,7 s erhöht. Der Schadensverlust durch Abklingzeit wurde von 40 % auf 50 % erhöht.

Ein Fehler wurde behoben, der zu anhaltenden Geräuschen bei zerstörten Kometen und Feuerbällen führte.

Ein Fehler wurde behoben, durch den Spieler durch die Wand geschoben werden und in der Kontrollzone des Damms feststecken konnten.

Fehlende Kollisionsabfragen in der Nähe des östlichen Aufzugs und unter den Rohren im Raumhafen wurden behoben.

Der Verkaufspreis von Energieclips wurde von 1000 auf 200 Münzen reduziert. Hinweis der Entwickler: Energieclips sind unbeabsichtigt zu einem sehr profitablen Handwerk geworden. Daher reduzieren wir den Verkaufspreis, um die Rentabilität an andere Handwerke anzugleichen.



Das waren alle wichtigen Infos die ihr zu ARC Raiders und seinem neuesten Patch wissen solltet. Spieler haben zudem ein Item entdeckt das sehr mächtig ist, vor allem wenn ihr einen ganz bestimmten Feind besiegen möchtet: Ein billiges Item in ARC Raiders kann allein einen heftigen Gegner erledigen, doch Spieler haben Angst, dass es generft wird