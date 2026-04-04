Der schwächste Gegner in ARC Raiders sorgt für ein langsames Ende eines Spielers, weil er wortwörtlich seine Mission nicht loslassen kann

Ein Spieler wurde ausgerechnet von einem der nervigsten, aber harmlosen Gegner in ARC Raiders erledigt, weil sein eisener Griff ihn davon abhielt. Bis zum Ende hielt er wortwörtlich an seiner Mission fest, was ihm schließlich das Leben kostete.

Woran ist der Spieler zu Boden gegangen? Der Spieler und Redditnutzer T0PFL0 teilte im Subreddit zu ARC Raiders eine deutliche Warnung: Er ist an einer einfachen Tick gestorben, die sich dazu entschieden hat, dem Raider im ungünstigsten Moment ins Gesicht zu springen. T0PFL0 war nämlich gerade dabei, eine Batterie zu transportieren, die er dafür in den Händen halten musste.

Als die spinnenartige ARC auf ihn draufsprang, konnte der Spieler die Tick nicht abschütteln, da seine Hände weiterhin an der Batterie festhielten. Egal, was er probierte, sein Raider weigerte sich, den nervigen Gegner abzuschütteln, und musste mitansehen, wie er langsam aber sicher immer mehr HP verlor, bis er zu Boden ging.

Hier seht ihr den Clip, den T0PFL0 als Warnung beigefügt hat:

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Die Community ist gleichzeitig mitleidig als auch amüsiert. Das Leid des Spielers sowie die Hoffnungslosigkeit der Situation sind nämlich nicht nur großes Pech, sondern ein mögliches Resultat eines Patches, der Spielern eigentlich helfen sollte.

Hilfe von Embark sorgt im Fall des Spielers für das genaue Gegenteil

Was macht die Situation so ironisch? Die Ironie liegt darin, dass Embark Studios mit dem neuen Flashpoint-Update, das bei Spielern eigentlich sehr gut ankommt, womöglich Schuld an dem Unglück des Spielers ist.

In den Patch-Notes zu Version 1.22.0 steht nämlich bezüglich der Inhalts- und Fehlerbehebungen:

„Alle Interaktionen sind nun deaktiviert, wenn man von einer Tick gepackt wird, außer der Interaktion zum Abwehren.”

Das hätte vor allem Controller-Nutzern zugutekommen können, da die dringlichere Aktion des Abwehrens so Vorrang vor anderen Tastenbelegungen wie dem Nachladen der Waffe hätte.

Das bedeutet jedoch auch genau das, was man im Clip von T0PFL0 mitansehen musste: Als die Tick ihn ansprang, hatte er keine andere Wahl, als sie mit dem X-Knopf abzuwehren. Allerdings ist der X-Knopf auch an das Hochheben und Fallenlassen der Batterie verbunden … und Fallenlassen wird hinter dem Abschütteln der Tick priorisiert.

Das Ergebnis: Der Spieler kann bei bestem Willen und egal, welche Knöpfe er nutzt, die Tick nicht abwehren. Er hat durch das Belegen des Knopfes und somit das Halten der Batterie schlichtweg die Hände voll.

Wie reagiert die Community auf dieses Pech? Der Spieler VasilePastrama fasst die allgemeine und angemessene Reaktion auf Reddit wie folgt zusammen: „Ach du Scheiße, das ist gleichzeitig witzig und furchterregend!”

„In der Raider-Community gilt das als Tick-Move”, scherzt Dru2021. Auch rollmeoneobiwan41 bedankt sich für den Einsatz dieses Märtyrers: „Na ja, danke, dass du die Recherche übernommen hast, damit wir es nicht tun müssen. Wirklich bemerkenswert, Raider. Da kommen mir fast die Tränen.”

Während die Spielerschaft von ARC Raiders nicht anders kann, als sich über das Pech des Spielers lustig zu machen, hofft sie trotzdem auf erneute Hilfe und dementsprechend eine weitere Fehlerbehebung von Embark.

Anstatt sich über jämmerliche Ticks Sorgen machen zu müssen, sollten sich Spieler lieber vor den neuen ARCs im Spiel fürchten. Die Vaporizer sind zutiefst gefährliche und hartnäckige Gegner, die Raider sehr schnell und gnadenlos erledigen können, doch ein Spieler hat bereits eine Strategie entwickelt: Der neue Roboter in ARC Raiders pulverisiert Spieler, aber ein Einzelkämpfer hat einen Weg gefunden, das fliegende Ungeheuer zu zerlegen