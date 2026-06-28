Falls ihr Angst habt, dass sich Amazon zu sehr in The Legend of Vox Machina einmischt, dann hat der Chef jetzt eine Antwort für euch

Staffel 4 von Critical Roles Animationsserie The Legend of Vox Machina ist draußen und der CEO Travis Willingham klärt ein großes Missverständis darüber auf, wer im Autorenraum federführend ist.

Was sagt der Chef? In einer kürzlichen Folge von Fireside Chat (exklusiv für Mitglieder auf beacon.tv) haben Travis Willingham, der CEO von Critical Role, sowie Laura Bailey, Co-Gründerin und Ausführende Produzentin, Fragen von Fans beantwortet. Darunter auch Fragen zur 4. Staffel von The Legend of Vox Machina – der animierten Serie auf Amazon, die auf Critical Roles originaler Dungeons-&-Dragons-Kampagne basiert.

Die beiden Critical-Role-Mitglieder haben Fragen beantwortet, die ihnen über den Discord-Server des Unternehmens zugeschickt haben. Eine bestimmte Frage verleitete den CEO dazu, mehr über das zu sprechen, was im Hintergrund passiert.

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The Legend of Vox Machina ist nicht Amazons Show, sondern Critical Roles

Was war das für eine Frage? Ein Fan fragte die beiden, ob es denn irgendwelche Szenen in der animierten Serie gab, für die das Team kämpfen musste. Der CEO nutzte die Chance, um darüber aufzuklären, wer bei der Adaption von The Legend of Vox Machina wirklich die Zügel in der Hand hält – und zwar nicht Amazon.

Ich denke, Leute haben da vielleicht einen falschen Eindruck. Wir machen die Show; es sind wir. Wir sitzen da, brechen alles auf, werfen Überraschungen mit rein, ergänzen Dinge, nehmen Kürzungen vor, all diesen Kram.

Critical Role ist und bleibt also federführend, was die Geschichte von The Legend of Vox Machina angeht. Zwar schlage das Team die Ideen immer noch Amazon vor, dort sei man aber mit all ihren Vorschlägen einverstanden gewesen. Man habe also nicht um bestimmte Szenen oder Momente „kämpfen“ müssen.

Das bedeutet auch, dass etwaige Änderungen der Serie im Vergleich zur ursprünglichen Kampagne von Critical Role selbst gewollt waren. Sie seien kein Zeichen dafür, dass sich Amazon über Gebühr in die Serie einmischt.

Für eine Sache musste Critical Role dann doch kämpfen: Dies gibt Laura Bailey zu. Allerdings ging es nicht um eine Szene, sondern um einen gepanzerten Bären – Trinket. In der Serie bewahrt Vex ihren tierischen Begleiter in einem verzauberten Anhänger auf, den er nur für bestimmte Szenen verlässt – etwa, wenn die Truppe kämpft.

Der Widerstand gegen den Bären kam jedoch nicht von Amazon, sondern von Titmouse – dem Studio, das die Serie animiert. Das habe Critical Role gebeten, den Bären aus so vielen Szenen wie möglich heraushalten zu können, um den gepanzerten Vierbeiner nicht die ganze Zeit animieren zu müssen.

In der vierten Staffel von Critical Roles The Legend of Vox Machina ist übrigens eine neue, ikonische Stimme mit am Start. Die gehört einem Schauspieler, den die meisten aus Herr der Ringe kennen dürften. Diese Enthüllung lief auch genau so ab, wie man es von Critical Role erwartet: Vox Machina kriegt ikonische Stimme aus Herr der Ringe, die Enthüllung ist typisch Critical Role