Mein Freund hat keine Ahnung von D&D, aber bei Critical Role live ging er total ab

Der Cast von Critical Role spielte am 6. Juli 2026 zum ersten Mal live Dungeons & Dragons auf dem europäischen Kontinent. Als langjähriger Fan feierte MeinMMO-Redakteurin Sophia Weiß den Event, aber der war so gut, dass ihr Freund ohne Ahnung von D&D auch richtig Spaß hatte.

Der originale Cast von Critical Role streamt seine D&D-Runden schon seit 2015 live auf Twitch. Erst über Geek & Sundry, seit 2019 als eigenständige Firma und Kanal. Aktuell spielen sie schon ihre vierte Kampagne und veröffentlichen mittlerweile schon ihr eigenes Rollenspiel Daggerheart.

Ich bin Fan seit ca. 2018. Entsprechend bin ich mit dem Ende der Vox-Machina-Kampagne eingestiegen und habe die Mighty-Nein-Abenteuer sogar live mitverfolgt. Als es Mitte 2025 hieß, dass der OG-Cast im Rahmen ihrer Echoes of Exandria -Live-Tour auch in Berlin spielen würde, musste ich natürlich unbedingt dabei sein.

Dafür konnte ich mit etwas Überzeugungsarbeit auch meinen Freund Michael gewinnen, der mit D&D und Critical Role genau nichts am Hut hat. Er kannte aus dem Kosmos nur The Legend of Vox Machina, die Amazon-Serie. Und trotzdem hatte er am 6. Juli mindestens genauso viel Spaß wie ich und die restlichen ca. 11.000 Zuschauer.

Wer und was ist Critical Role? Critical Role ist ein seit 2015 laufender Stream zu Dungeons & Dragons sowie mittlerweile eine gleichnamige Firma mit verschiedensten Tochterunternehmen. Kern des Geschäfts sind die wöchentlich donnerstags live auf Twitch ausgestrahlten D&D-Runden. Der originale Cast besteht bis heute aus den folgenden acht US-amerikanischen Synchronsprechern: Ashley Johnson

Laura Bailey

Liam O’Brian

Matthew Matt Mercer

Mercer Marisha Ray

Sam Riegel

Taliesin Jaffe

Travis Willingham Bislang gibt es vier langjährige Kampagnen, die aktuellste wird aber von Brennan Lee Mulligan geleitet. Dazu kommen One-Shots, Ausflüge in andere Systeme als Dungeons & Dragons sowie Prequels und Sequels zu bereits abgeschlossenen Abenteuern. Live-Shows wie der Berlin-Besuch gehören ebenfalls zum Repertoire, haben aber bislang nur in den USA, Großbritannien und Australien stattgefunden. Daneben gibt es mittlerweile zwei Animationsserien, eigene Brettspiele, Artbooks, eine große Auswahl an Merchandise und sogar zwei eigene Pen & Paper -Regelwerke: Daggerheart und Candela Obscura.

Video starten Kampagne vier von Critical Role unter der Leitung von Brennan Lee Mulligan läuft seit ca. neun Monaten Autoplay

Perfekt für Fans – Exzellent für D&D-Noobs

Spoiler-ENTwarnung: Ihr werdet im gesamten Artikel keine Spoiler zum Plot der One-Shots von Echoes of Exandria lesen. Wir stellen nur die grundsätzliche Prämisse vor, sowie mit welchen Charakteren Critical Role in Berlin gespielt hat.

Wie Echoes of Exandria als Tourname schon verspricht, wurde ein Abenteuer mit Charakteren aus den drei von Matthew Mercer geleiteten ersten Kampagnen gespielt, nicht aus der aktuell vierten Araman-Runde. Wer sich also mit Critical Role auskennt und schon etwas länger mit am Start ist, wird bei den Events und späteren VODs auf seine oder ihre Kosten kommen.

In Berlin stellte sich der Cast mit ihren Charakteren aus The Mighty Nein dem [Projekt] Funball vor. Magier Caleb und Dunamancer Essek konnten ihre Finger nicht ruhen lassen und haben Mist gebaut, den die Mighty Nein nur gemeinsam wieder richten können.

Als langjähriger Fan war mir klar, dass ich sehr viel Spaß haben würde, ganz egal, mit welchem Kampagnen-Cast Critical Role antritt. Die Mighty Nein sind aber mein Lieblingstrupp, was mich noch einmal mehr freute. Auch, wenn wir wegen Krankheit auf Taliesin Jaffe als Caduceus Clay (oder Kingsley Tealeaf) verzichten mussten.

Mein Freund hat bislang aber aus dem Critical-Role-Universum nur The Legend of Vox Machina gesehen und hat bis dato auch noch keinen Live-Stream der Gruppe durchgeschaut. Zu unserer Schande muss ich auch gestehen, dass wir die Serie zu den Mighty Nein auf Amazon noch auf der Watch-List haben.

Er hat bisher auch genau zwei Sessions Dungeons & Dragons mit mir gespielt. Es war also obendrein die Frage, ob die ganzen Mechaniken nicht zu viel oder zu verwirrend sein könnten.

Entsprechend hatte ich etwas Sorge, dass er keinen oder nur wenig Spaß haben könnte.

Eine vollkommen unberechtigte Angst, wie sich herausstellte: Er fieberte in den etwa vier Stunden richtig mit, lachte und feierte die Aktionen der Spieler.

Er meinte zwar, dass er die ganzen Anspielungen nicht verstehen würde, weil ihm einfach das Vorwissen fehlt. Aber der Cast spielt so mitreißend, spannend, witzig und vor allem sehr gut beschrieben, dass mein Freund als jemand ohne irgendwelches Vorwissen trotz allem exzellent unterhalten war.

Aus meiner Sicht ist das das beste Kompliment, das man so einem Event und dieser Gruppe machen kann.

Video starten Trailer zeigt die deutschen Stimmen von Critical Roles Serien-Adaption Mighty Nein

11.000 Critter raiden die Uber Arena

Der Berlin-Besuch von Critical Role war das erste Mal, dass die Truppe außerhalb englischsprachiger Territorien auftrat. In der Uber Arena haben je nach Veranstaltung bis zu 17.000 Menschen Platz. Laut der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung besuchten etwa 11.000 Zuschauer den Event.

Wir verbrachten ab 12 Uhr übrigens für Merchandise fast zwei Stunden bei Regen, Wind und etwa 18 Grad in einer Schlange, die in mehreren Bögen um die Halle ging. Mit uns warteten nicht nur deutschsprachige Critter, wie der CR-Cast liebevoll ihre Fans nennt, sondern auch viele Besucher aus den umliegenden europäischen Ländern und von den britischen Inseln.

Mein Partner und ich waren nach dem Merch-Kauf ab etwa halb fünf wieder an der Halle fürs Abendessen. Die zwei Schlangen, der auf den Einlass wartenden, gingen über den kompletten Vorplatz, bis um die Häuserreihen und dann teilweise noch Blöcke weit. Obwohl es feste Sitzplätze gab, der Einlass erst um 17 Uhr sein sollte und der Start des Events sogar erst um 18:30 Uhr war.

Aus dem bescheidenen Trupp, der seine private D&D-Kampagne auf Twitch streamt, ist ein weltweites Phänomen geworden, und erst die wirklichen Massen an Leuten vor Ort haben mir deutlich gemacht, wie groß sie jetzt sind.

Und schon bin ich wieder im Game!

Meine Hochphase mit Critical Role hatte ich während der Mighty-Nein-Kampagne. Die folgenden Bells Hells konnten mich leider nicht abholen und für Kampagne vier hatte ich schlicht noch keine Zeit. Entsprechend war ich jetzt eine Zeit lang nicht mehr zu 100 % emotional bei der Sache.

Nach [Projekt] Funball bin ich aber wieder absolut im Game: Ich habe noch am gleichen Abend mental Konzepte für eine neue, langjährige D&D-Kampagne aufgesetzt. Mit meinem Freund habe ich debattiert, mit was von Critical Role er jetzt am besten anfangen sollte, wenn er alles nachholen will. Das ist gar nicht so einfach.

Als es letztes Jahr um die Tickets ging, habe ich noch gestöhnt, weil die günstigsten ab 133 Euro kosteten. Jetzt weiß ich, dass jeder Cent genau richtig investiert war. Sollte Critical Role bald mal wieder Shows in Europa ankündigen, weiß ich auch jetzt schon, dass ich wieder unbedingt hin möchte. Ich gehe davon aus, dass es den meisten anderen Crittern genauso geht.

Wer übrigens nicht dabei sein konnte, den One-Shot aber noch sehen will, muss sich vermutlich nicht mehr lange gedulden: Der Atlanta-Event war am 26. Mai und die Aufzeichnung ging genau vier Wochen später, am 23. Juni, live. Bleibt Critical Role bei dem Rhythmus, könnt ihr mit [Projekt] Funball Anfang August auf YouTube rechnen. Und wenn ihr wie ich gerade beim Event wart und direkt wieder selbst spielen wollt, hat MeinMMO-Kollege Jan Hartmeyer einen Hack für euch: Die wichtigste Regel in DnD benutze ich in jeder Session, aber sie steht in keinem Buch