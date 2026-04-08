„Wir haben D&D im Weltraum vor GTA 6” – deutsche Astronautin zeigt, wie man in Schwerelosigkeit einen W20 wirft

Die deutsche Astronautin Rabea Rogge befand sich als erste Deutsche im All auf einer Mission, die Polarregion der Erde aus dem Orbit zu erkunden. Mit in die Schwerelosigkeit hat es auch ein zwanzigseitiger Würfel geschafft, der eigentlich bei D&D-Kampagnen im Tabletop zum Einsatz kommt und der trotz Schwerelosigkeit funktioniert.

Was hat die Astronautin gezeigt? Die Astronautin Rabea Rogge postete einen Clip auf Instagram, den sie vor einem Jahr während der Mission Fram2 über den Nord- und Südpol der Erde aufgenommen hat. Und zwar im Weltraum, mitten in der Schwerelosigkeit. Rogge ist nämlich nicht nur eine der ersten 13 Deutschen im All, sondern unter ihnen auch die erste Deutsche.

In dem Clip sieht man, wie sie einen W20, also einen zwanzigseitigen Würfel, werfen würde, und das ohne Schwerkraft. Dafür wirft sie ihn mit Drall, sodass er sich dreht, fängt ihn mit der Hand und schaut dann in ihre Faust, welche Zahl sie erwischt hat. In ihrem Beispiel ist es leider nur eine 7, doch damit konnte sie trotzdem beweisen: „Freut euch! Rollenspiele im Weltraum sind absolut möglich!”

Damit ist sie nicht nur die erste deutsche Frau im Weltraum, sondern auch die erste D&D-spielende deutsche Frau im Weltraum. Was ein Titel.

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Dungeons & Dragons schafft es bis ins All

Was sagt die Community zu diesem neuen Meilenstein? Das Instagram-Reel auf Rogges Account @rabearogge wurde bisher über 4,3 Millionen Mal gesehen und erhielt eine Menge Liebe von der D&D-Community, darunter auch von bekannten Namen:

Der offizielle Account von Dungeons & Dragons widmete der Astronautin eine ganz neue Regel: „Jeder Wurf im Weltraum ist ein kritischer Erfolg.” Also wird die geworfene 7 aus dem Clip auch zu keiner Katastrophe führen.

Auch Sam Riegel von Critical Role, der vor allem für Scanlan aus Vox Machina und Nott aus The Mighty Nein bekannt ist, wollte etwas anmerken: „Meine Wurftechnik ist ziemlich ähnlich.”

Der Account des deutschen Händlers, der den Würfel der Astronautin verkauft, äußerte sich auch mit ihren Gefühlen zu ihrem ersten W20, der es ins All geschafft hat: „Zu sehen, wie einer unserer Würfel im Weltraum schwebt, hätten wir uns nie träumen lassen, und offen gesagt hat das unser gesamtes Team völlig aus dem Häuschen gebracht. Unser Gründer hatte sogar Tränen in den Augen, als er das sah – echte Tränen der Freude. Zu beobachten, wie etwas, das als kleine Idee begann, schließlich die Erde umkreist, war für uns alle ein wahrhaft surrealer Moment. […] Gute Reise, und mögen alle eure Missionen kritische Erfolge sein!”

Neben diesen emotionalen Gedanken konnte sich der Nutzer @aaron.stanlee einen Kommentar nicht verkneifen: „Wir haben D&D im Weltraum vor GTA 6.”

Was sagt die Astronautin zu den Reaktionen aus der Community? Nachdem ihr Clip viral ging, meldete sich Rogge in den Kommentaren mit dankenden Worten. Sie fügt hinzu, dass das Astronautentraining ihrer Gruppe einer guten alten Runde D&D sehr ähnlich war: „Man bekommt ein Szenario (in einem Trainingsraumschiff) und muss mit allem fertigwerden, was der Trainingsleiter (alias DM) einem vor die Füße wirft.”

Wenn es Astronauten schaffen, im Weltraum bei kompletter Schwerelosigkeit zu spielen, sollte das sämtliche Ausreden von ehemaligen Spielern oder den Neugierigen, die es noch nicht geworden sind, nichtig machen. Um einen ehemaligen alten D&D-Spieler wieder zu seinem alten Hobby zu verschaffen, versucht die Community zu erklären, dass er sein Zeichen bereits gefunden hat: Ehemaliger Spieler von D&D entdeckt nach 40 Jahren seine alte Box, die Community sagt, dass er wieder spielen muss