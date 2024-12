Falls wer dachte, Superheldenfilme hätten mit Madame Web den Abgrund erreicht, hat Kraven the Hunter überschätzt 

Kraven the Hunter widmet sich ganz dem Bösewicht aus dem Spider-Man-Universum. Der Film startete vor 2 Tagen in den Kinos und landete aus dem Stehgreif fast einen neuen Negativrekord.

Wie lief es für Kraven the Hunter? Um es knackig zusammenzufassen: Gar nicht gut. An seinem ersten Tag spielte der Film 4,7 Millionen US-Dollar, also umgerechnet rund 4,5 Millionen Euro in die Kasse. Angesichts des Budgets von rund 114 Millionen Euro ist das ein Flop, den vermutlich auch die nächsten Wochen nicht ausgleichen können. Damit knüpft er an den Film zu Morbius an, in dem es ebenfalls um einen Superschurken geht.

Zum Vergleich:

Schon Madame Web galt als großer Flop für das Marvel-Universum. Auf IMDb kommt der Film auf eine Wertung von 4,0 von 10 möglichen Punkten. Sogar die Schauspielerin Dakota Johnson klagte über den Film. Doch selbst dieser Film spielte etwa 14,6 Millionen an seinem ersten Tag ein (via Box Office Mojo).

Es gibt nur 3 Marvel-Filme, die unter dem Wert von Kraven the Hunter liegen. Dazu zählen Howard the Duck und Punisher: War Zone (beide je 1,52 Millionen Euro) und Elektra (4,2 Millionen Euro).

Würde man die Inflation mitberechnen, läge nur noch Punisher: War Zone unter Kraven the Hunter. Damit kratzt der neue Marvel-Film knapp am schlechtesten Kinostart für einen Film aus dem Superhelden-Universum vorbei. Dank erster Filmkritiken wird auch klar, wieso der Film so schlecht beim Publikum ankommt.

Den Trailer zu Kraven the Hunter könnt ihr euch hier ansehen:

Kritiker verraten die möglichen Gründe für das Scheitern

Was sind die Gründe dafür? Filmkritiker BeHaind erklärt in seinem Video auf YouTube, was ihn an Kraven the Hunter nicht gefallen hat. Ein großes Problem seien für ihn die vielen Nachdrehs gewesen. Man würde dem Film nämlich anmerken, wann eine Szene nachträglich eingeführt wurde.

In diesen Szenen sagen die Figuren beispielsweise etwas, aber die Münder würden sich nicht bewegen. Es würde auch nicht erklärt werden, was Kraven so besonders macht und was der Trank eigentlich ist, durch den er seine Kräfte herhat. Für ihn sei der Film eine „Ansammlung zusammengewürfelter Szenen“, die er nicht empfehlen könne. Auch das „furchtbare CGI“ tut sein Übriges dazu.

Unsere Kollegen von Filmstarts sehen das ähnlich. Sie bewerten den Film mit nur 2,0 von 5 möglichen Sternen. Sie bezeichnen den Film als „verdammt öde“, da es zu viele Dialoge und zu wenig Action gäbe. Die Qualität der CGI-Tiere würde abfallen und das Zusammenspiel der bekannten Schauspieler würde enttäuschen.

