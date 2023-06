Düsterer Trailer zum neuesten Spider-Man-Schurken weckt Hoffnung in der Community -„Bitte sei gut im Gegensatz zu Morbius“

Mit Kraven the Hunter bekommt ein weiterer Spiderman-Schurke bald seinen eigenen Film. Ein erster Trailer liefert einen Einblick in die Handlung und weckt Hoffnungen für den kommenden Marvel-Titel.

Kraven the Hunter reiht sich hinter Venom und Morbius als dritter Spider-Man-Schurke ein, der nun seinen eigenen Solo-Film bekommt.

Nachdem Morbius in den Kinos im Jahr 2022 gefloppt war, hoffen jetzt die Superschurken-Fans wieder auf einen großen Hit. Der Trailer stimmt viele positiv.

Hier seht ihr den Trailer zu Kraven the Hunter:

Ähnlich wie bei den anderen beiden Anti-Helden von Spider-Man verspricht der Trailer einen actionreichen, brutalen und düsteren Film rund um den Schurken.

Dabei zeigt der erste Einblick bereits, wie Kraven the Hunter zu seinen außergewöhnlichen Kräften kommt und liefert Rückblicke in dessen Kindheit. Der Film erhält außerdem ein R-Rating, was in den USA die US-Altersfreigabe für Erwachsene darstellt.

Gespielt wird der Superschurke von Aaron Taylor-Johnson, der bereits als Pietro Maximoff aka Quicksilver im MCU auftauchte. Mit Russel Crowe ist ein weiteres bekanntes Gesicht aus Hollywood am Start. Er spielt Kravens Vater.

Wie reagiert die Community? Auf YouTube findet man zahlreiche Morbius-Memes und Varianten zu „It’s Morbin’ Time“. Auch äußern sich mehrere User positiv über den Trailer und sehen Potenzial für den kommenden Film. Die Entscheidung, dem Film ein R-Rating zu geben, wird gelobt:

jplar5334: „Ich liebe die Stelle, an der Morbius sagt: ‘Willst du gemorbed werden?’ und Kraven antwortet: “Nein, lass und kraved werden” – ein wirklich schöner Moment.“

brandoncooper2909: „Ich war verdammt skeptisch, als der Film zum ersten Mal angekündigt wurde, aber Aaron Taylor-Johnson sieht in der Rolle unglaublich gut aus. Ich bin auf jeden Fall interessiert und werde jetzt ein Ticket kaufen. Bitte sei gut im Gegensatz zu Morbius!“

DOOMStudios: „Ich bin froh, dass Kraven ‘Rated R’ wird. Aber es ist wirklich eine Schande, dass Carnage in ‘Venom’ nicht das R-Rating bekommen hat, das er wirklich verdient hat, bei: ‘Let There Be Carnage’.“

Wann hat Kraven the Hunter seinen Kinostart? Noch dieses Jahr wird der Großwildjäger an den Start gehen: Der Film wird ab dem 5. Oktober 2023 in den deutschen Kinos zu sehen sein.

Wenn ihr Marvel-Film mögt, findet ihr hier noch eine Übersicht mit allen Titeln, die 2023 im Kino laufen:

