Quentin Tarantino fühlt sich zu alt für Superhelden-Filme, sagt: Wenn er noch 20 wäre, würde er welche machen

Bei einigen bekannten Regisseuren haben Filme von Marvel oder DC eher einen schlechten Ruf. Des Öfteren äußerten sich Größen wie Martin Scorsese gegen dieses Genre. Auch Tarantino gilt als Kritiker, obwohl er die Comics von Marvel geliebt hat.

Superheldenfilme dominieren seit langer Zeit das Kino. Jährlich erscheinen mehrere Filme von Marvel oder DC, die diverse Helden auf die Leinwand bringen.

Einige renommierte Regisseure wie Martin Scorsese oder eben auch Quentin Tarantino sind keine Freunde dieses Genres. Dabei liebte Tarantino Marvel-Comics sogar als Kind, doch einige Sachen an den Marvel-Filmen stören ihn.

Tarantino hält sich für zu alt für Marvel-Filme

Was sagte Tarantino zu Marvel-Filmen? In dem Interview-Format The Howard Stern Show (via YouTube) sprach Quentin Tarantino im November 2022 über Marvel-Filme. Er wird gefragt, was er davon hält, dass Martin Scorsese findet, das sei gar kein richtiges Kino.

Tarantino argumentiert direkt mit dem Alter: Er ist ein alter Mann, du glaubst, Scorcese interessiert sich für Ant-Man gegen The Wasp […] Das ist einfach nicht sein Ding.

Darauf aufbauend erklärt er, er habe als Kind Marvel-Comics geliebt und gesammelt. Er sagt sogar, dass wenn all das im Jahr 1986 erschienen wäre, da war er 23, wäre er vollends begeistert gewesen.

Er erzählt dann noch eine Anekdote. Ein Kind erzählte ihm, wie es Iron-Man zum ersten Mal geschaut hat. Tarantino erklärt, dass für dieses Kind diese Filme eben Kino sind, weil es auch laut ihm keine Konkurrenz im Kino gibt.

Mehr zum Thema Mehr zum Thema Quentin Tarantino verehrte eine Schauspielerin, ließ sie nicht in Kill Bill mitspielen, weil sie zu gut war von Jasmin Beverungen

Tarantino hat einige Probleme mit diesen Filmen

Was für Probleme hat Tarantino mit den Superheldenfilmen? Im Interview mit Howard Stern erklärt er, warum er keine Superheldenfilme drehen würde. Er ist kein Freund von vielen Special Effects, für ihn würde es nicht zählen .

Tarantino will seine Filme so drehen, wie sie am Ende auch aussehen sollen. Er arbeitet lieber mit Practical Effects oder Animatronics.

Weitere Probleme äußerte Tarantino in einem anderen Podcast (via Variety). Ein Problem sieht er darin, dass sie die einzigen Dinge sind, die scheinbar gemacht werden. Jeder Film fühle sich gleich an, man bekommt nichts mehr, das man nicht erwartet habe.

Weiter führt er fort, dass nicht die Schauspieler groß werden, sondern die Charaktere, die sie spielen.

Mehr zum Thema Mehr zum Thema Alle 9 Filme von Quentin Tarantino im Ranking – Welcher ist der Beste? von Christoph Waldboth

Hat Tarantino damit recht? Dass das aktuelle Kino aus unzähligen Superheldenfilmen besteht, das stimmt stellenweise. Obwohl seine Aussagen aus 2022 sind, passen sie heutzutage immer noch. Allein 2024 erschienen mindestens 7 Filme, die auf Comics basieren. Dazu kommen noch unzählige Serien.

Das MCU hat das Kino in eine Franchise-Maschinerie verwandelt. Filme wie Godzilla x Kong gäbe es wahrscheinlich nicht ohne das MCU.

Gleichzeitig kann man aber nicht sagen, das eine sei Kino und das andere nicht. Auch die Superhelden-Filme unterscheiden sich. Niemand würde sagen, dass The Batman der gleiche Film sei, wie The Marvels.

Vor allem 2023 hat gezeigt, dass auch andere Formen von Filmen richtig erfolgreich sein können. Mit Oppenheimer und Barbie waren 2 Filme ziemlich erfolgreich, die unterschiedliche Themen und Zuschauer angesprochen haben.

Manchmal will man auch nicht den hoch anspruchsvollen Western schauen, sondern sich berieseln lassen. Doch was sagt ihr dazu? Findet ihr auch, dass Superhelden eher was für jüngere sind oder ist euch das egal? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Auch zu Serien hat sich Tarantino schon geäußert: Quentin Tarantino erklärt, warum Filme besser als Serien sind – Macht eine große Ausnahme