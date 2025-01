Schauspielerin erklärt, warum sie nicht in Kill Bill war, obwohl Quentin Tarantino ihre Kampfkunst so verehrt

Michelle Yeoh spielte vor allem in den 80er- und 90er-Jahren in zahlreichen Kampfkunst-Filmen mit und drehte ihre eigenen Stunts sogar selbst. Eigentlich wäre sie die perfekte Besetzung für Kill Bill gewesen, denn Regisseur Quentin Tarantino ist ein großer Fan ihrer Kampfkunst – doch er lehnte sie aus einem Grund ab.

Was verbindet Tarantino und Yeoh? Yeoh erzählt bei der The Graham Norton Show auf YouTube, dass sie einen schweren Unfall am Set von The Stunt Woman aus dem Jahr 1996 hatte. Dabei wurde sie zu hart von einer Kante gestoßen und schlug unglücklich auf dem Boden auf.

Im Anschluss musste sich Yeoh von den Verletzungen erholen. Sie befand sich zu der Zeit in einer depressiven Phase und dachte darüber nach, mit der Schauspielerei in Actionfilmen aufzuhören. Zum gleichen Zeitpunkt reiste Tarantino jedoch nach Hongkong und besuchte die lädierte Yeoh in ihrem Zuhause.

Laut Yeoh hätte Tarantino die Leidenschaft für Actionfilme wieder in ihr entfacht. Als der Regisseur erzählte, wie er von Yeohs Filmen inspiriert wurde und was für ein großer Fan er sei, soll sie ganz aufgeregt gewesen sein. Der Schauspielerin kam die Erkenntnis, dass man etwas nicht aufgeben solle, wenn man es liebt.

Yeoh wäre die perfekte Gegnerin in Kill Bill. Den Trailer dazu findet ihr hier:

Michelle Yeoh tauchte nicht in Kill Bill auf, obwohl Tarantino ein Fan von ihr ist

Wieso durfte sie dann nicht in Kill Bill mitspielen? 7 Jahre nach The Stunt Woman erschien Tarantinos großer Film-Hit Kill Bill – Volume 1. Obwohl der Film durch seine Martial-Arts-Szenen bekannt geworden und Tarantino ein großer Fan von Yeoh ist, spielte die Schauspielerin nicht im Film mit.

Als Yeoh den Regisseur darauf ansprach, soll er geantwortet haben: Das ist so abschreckend. Niemand würde glauben, dass Uma Thurman dir in den Arsch treten kann.

Thurman spielte die Hauptrolle in Kill Bill und rächt sich im Film an ihren Feinden. Wäre Yeoh eine der Antagonisten gewesen, wäre es für Tarantino unglaubwürdig gewesen, dass Thurman Yeoh mit ihrem Talent für Kampfkunst schlagen könne.

Wieso wäre Yeoh die perfekte Besetzung gewesen? Die Schauspielerin kann auf eine lange Karriere zurückblicken. Während sie aktuell in etwas ruhigeren Filmen wie Wicked zu sehen ist, prügelte sie sich früher in zahlreichen Action- und Kampfkunst-Filmen wie James Bond 007 – Der Morgen stirbt nie und Yes, Madam.

Durch ihre jahrelange Erfahrung im Showbiz und ihr Talent für Martial Arts wäre sie die perfekte Besetzung für eine Kämpferin in Kill Bill gewesen. Doch wie Tarantino bereits sagte, wäre es vermutlich nicht glaubhaft gewesen, wenn Thurman sie im Kampf bezwungen hätte, obwohl sie weniger Erfahrung mit Kampfkunst-Filmen hatte.

