Alle 9 Filme von Quentin Tarantino im Ranking – Welcher ist der Beste?

Quentin Tarantino gehört zu den einflussreichsten und beliebtesten Filmemachern unserer Zeit. In unserem Ranking lassen wir seine 9 Filme gegeneinander antreten und küren den Besten zum Sieger.

Seit der erste Film von Quentin Tarantino 1992 ins Kino kam, hat sich der Regisseur zu einem der bekanntesten und auch einflussreichsten Vertreter seines Mediums entwickelt. Besonders in den 90ern wollten plötzlich viele andere Filmemacher so sein wie Tarantino. Sie versuchten, seinen Stil und besonders seine Dialoge zu imitieren, was nur selten wirklich gelang.

Tarantino schaffte es schnell, eine eigene Marke zu werden. Inzwischen hat er neun Filme gedreht, wobei es eigentlich zehn sind – Kill Bill 1 & 2 zählt der Regisseur aber nur als einen. Wir wollen es ihm gleichtun und ranken im Folgenden alle Filme.

Die Liste basiert dabei auf der persönlichen Meinung des Autors. Solltet ihr davon abweichen, schreibt uns gerne eurer Ranking in die Kommentare.

9. Death Proof

Das Schlusslicht auf unserer Liste bildet ein Film, den man immer noch als sehenswert bezeichnen kann. Um Death Proof zu verstehen, muss man die Idee dahinter kennen: Tarantino wollte eine Hommage an seine geliebten B-Movies aus den 1970ern drehen und orientiert sich an deren trashigen Stil.

Dementsprechend ist dieser Film voller Klischees, Machos, leicht bekleideter Frauen und viel expliziter Gewalt. Die Geschichte erzählt von einem Stuntman, der mit seinem Wagen durch Texas fährt und junge Frauen tötet. Death Proof funktioniert als Hommage ganz ordentlich, er fällt im Vergleich zu den anderen Werken von Tarantino aber deutlich ab.

8. The Hateful Eight

Obwohl dieser dreistündige Western ein Kammerspiel ist und vor allem geredet wird, ist er zu kaum einem Zeitpunkt langweilig. Hier zeigt sich Tarantinos Fähigkeit, interessante Dialoge zu schreiben. Eine Gruppe aus Kopfgeldjägern, Revolverhelden und einer Gefangenen wird von einem Schneesturm in eine Hütte eingesperrt.

In klassischer Krimi-Manier spitzt sich die Situation zu, als Leute vergiftet werden. Auch in The Hateful Eight steckt Tarantino in Reinform drin – abgesehen von Samuel L. Jacksons Figur bleibt aber kaum eine in Erinnerung. Als Highlight darf da schon eher die Filmmusik von Ennio Morricone gesehen werden – oder eher gehört? Beim Dreh wurde außerdem eine wertvolle Gitarre zerstört.

7. Jackie Brown

Jackie Brown ist der einzige Film von Tarantino, der nicht auf einer eigenen Idee basiert. Vielmehr ist er eine Romanadaption und schlug nach Reservoir Dogs und Pulp Fiction einen ungewohnten Ton an. Der Film stellt die Flugbegleiterin Jackie in den Vordergrund. Sie lässt sich auf einen Deal mit einem Kriminellen ein, was bald zu Problemen führt.

Jackie Brown überrascht mit einem eher ruhigen Erzähltempo und einer gewissen Coolness, die sich durch den ganzen Film zieht. Tarantino hält sich an eine lineare Struktur und schwelgt in seinem 90er-Szenario. Wer einen klassischen Tarantino erwartet, wird hier enttäuscht – man bekommt hier eben eine andere Facette des Regisseurs zu Gesicht.

