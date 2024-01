Eine antike Gitarre für 40.000 $ wurde in einem Film zerstört – Tarantino grinste, das Museum nicht

Wie Jennifer Jason Leigh in einem Interview erzählte, wusste aber wohl auch Tarantino in dem Moment nicht, dass Russell gerade das Original zerstört hatte, da er sonst die Szene sofort unterbrochen hätte.

Laut des Sound-Mixers Mark Ulano soll Tarantino während des Vorfalls grinsend dagestanden haben, da er mit der Reaktion der Schauspielerin so zufrieden war: „Tarantino saß in einer Ecke des Raumes, mit einem lustigen Lächeln auf den Lippen, weil er etwas aus der Performance gewonnen hatte“ (Quelle: reverb.com )

Das Problem: Kurt Russell wusste nichts von dem Plan. Also schnappte er sich direkt im Anschluss an den Song die echte Gitarre und zerstörte sie, noch bevor jemand einschreiten konnte.

In dem Tarantino-Film „The Hateful 8“ sieht man in einer Szene, wie eine Gitarre zerstört wird. Dabei handelte es sich um eine wertvolle Leihgabe aus dem Museum im Wert von 40.000 $.

