Neues Anime-RPG startet mit 89 % auf Steam, dabei wollte der Ex-Publisher das mit einer Klage verhindern

Ein Anime-Rollenspiel auf Steam wurde für den europäischen Markt angepasst und kommt deshalb besonders gut bei den Fans an. Doch fast hätte es das Spiel gar nicht gegeben.

Was ist das für ein Spiel? DragonSword: Awakening ist ein Open-World-Action-RPG im Anime-Stil, das am 22. Juli 2026 auf Steam veröffentlicht wurde. Es erinnert von seinem Artstyle und seinen Inhalten her an Genshin Impact, besitzt aber keinerlei Gacha.

Wir spielen den jungen Lute, der in das Leben von Söldnern hineingezogen wird. Die Aufgabe der Gruppe ist es, die Geheimnisse von sechs legendären Helden aus der Vergangenheit zu lüften und die Welt vor einem Drachen zu retten, der nach 60 Jahren wieder erwacht ist.

Man stellt ein Team aus 3 Charakteren zusammen und kann mitten im Kampf nahtlos zwischen ihnen wechseln. So lassen sich Statuseffekte kombinieren und lange Kombo-Ketten aufbauen.

Es gibt eine offene Welt namens Orbis. Man kann die Welt erkunden, geheime Keller entdecken, kochen, Rätsel lösen oder den Bewohnern bei Quests helfen. An der Seite ist dabei ein kleiner Helfer.

Ursprünglich startete das Spiel Anfang 2026 in Südkorea als klassisches Free-to-Play-Online-Spiel mit Gacha-Mechaniken. Doch der damalige Publisher Webzen soll seine Verträge nicht eingehalten haben, weshalb sich die Entwickler vom Publisher trennten und das Rollenspiel auf eigene Faust für den westlichen Markt umbauten. Das führte zu einer Klage seitens Webzen.

Video starten DragonSword Awakening: Action-Anime-RPG stellt sich im Launch-Trailer vor Autoplay

DragonSword: Awakening wäre fast nicht erschienen

Was hatte die Klage für einen Hintergrund? Das Entwicklerteam Hound13 trennte sich nur einen Monat nach der Veröffentlichung des Spiels in Südkorea vom Vertrag mit Publisher Webzen. Ihnen zufolge wäre eine vertraglich vereinbarte Mindestgarantiesumme nicht ausgezahlt worden.

Als sie danach auf eigene Faust das Spiel ohne Gacha-Mechaniken ummodelten, wollte Webzen den Release verhindern. Der Publisher beantragte eine einstweilige Verfügung und argumentierte, die einseitige Vertragskündigung des Entwicklers sei rechtlich unwirksam. Zudem warfen sie Hound 13 vor, Übersetzungsmaterialien unerlaubt weiterzunutzt zu haben.

Hat sich der Kampf gelohnt? Wie ihr am Release sehen könnt, sprach sich das Bezirksgericht von Seoul zugunsten des Entwicklers aus. Es wies alle Ansprüche von Webzen ab und die Richter entschieden, dass die Vertragskündigung absolut rechtmäßig gewesen sei. Die Vorwürfe um das Übersetzungsmaterial wurden aus Mangel an Beweisen fallen gelassen.

Nun kann jeder Spieler auf Steam das Game zocken und da kommt es außerordentlich gut an. Aktuell steht der Titel nämlich bei 89 % positiven Wertungen, bei über 1.450 abgegebenen Wertungen. Besonders positiv hervorgehoben werden die fehlenden Gacha-Mechaniken, das gute Kampfsystem und der Support für das Steam Deck.

Es gibt allerdings auch kleinere Schwächen wie Performance-Einbrüche oder die fehlende englische Vertonung. Doch insgesamt kommt der Titel gut bei der Community an.

Was haltet ihr von dem Titel? Werdet ihr ihn euch mal genauer anschauen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

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