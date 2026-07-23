Ein Patent von Nintendo zum Rechtsstreit mit Palworld ist so frech, dass sogar die Japaner unhöflich werden

Palworld hat den 1.0-Release trotz der Klage von Nintendo geschafft. Jetzt steht die Firma hinter Pokémon noch schlechter da im Rechtsstreit, weil das japanische Amt ein neues Patent ungewöhnlich klar abgewiesen hat.

Was für ein Patent ist denn jetzt schon wieder abgesagt worden? Nintendo und The Pokémon Company hatten zuletzt beim japanischen Patentamt noch ein paar ungeprüfte Einreichungen am Start. Patent JP,2026-077713,A wurde jetzt ungewöhnlich klar zurück gewiesen. Darin geht es um ein In-Game-System, mit dem Monster gefangen werden.

Konkret sagt das Patentamt, dass die Idee nicht innovativ und schon in der Welt sei. Patentiert werden soll, wenn man einen Pokéball am unteren rechten Bildschirmrand auswählt, Ash diesen werfen lässt und wenn der Ball Pikachu trifft, Pikachu fängt.

Diese Idee gabe es aber schon weit, bevor Nintendo sie selbst in Spiele implementiert hat. Als Beispiel dafür zieht das Amt ein YouTube-Video von 2013 heran, was Nintendo sauer aufstößt: Das Video zeigt ein Fake-Pokémon-Game – eine Copyright-Verletzung. Das ist aber kein Grund für das Patentamt, Nintendo zuzustimmen und sie legen sogar nochmal nach.

Diese Klarheit ist auch laut einem japanischen Patentanwalt Kiyoshi Kurihara sehr ungewöhnlich (via Yahoo, nur Japan): Das Patentamt suggeriere, dass sich Nintendo unprofessionell verhalten würde. Zudem schrieb der Prüfer, Nintendo würde hier wider jeder Vernunft argumentieren. Das schätzt der Anwalt als äußerst hart ein und solche Formulierungen würden nicht im normalen Patentablauf vorkommen.

Video starten Palworld zeigt im Launch-Trailer die neuen Inhalte zu 1.0 Autoplay

Nintendo geht den Landsleuten auf die Nerven – hat jetzt schon kaum Chancen

Die Klage von Nintendo läuft noch? Tatsächlich läuft die Klage von Nintendo gegen Palworld in Japan noch. Was aber als groß angelegte Klage gegen den Creature-Collector mit Schusswaffen begann, ist mittlerweile merklich geschrumpft:

Nintendo klagte im September 2024 auf Basis von Patenten gegen Pocket Pair, die Entwickler von Palworld. Diese wehrten sich natürlich, entfernten in der Zwischenzeit auch einige Features aus ihrem Game.

Nintendo versuchte währenddessen in Japan wie in den USA weitere Patente bewilligt zu bekommen. Mittlerweile bezieht sich die Anklage nur noch auf eine alte Version von Palworld und es geht angeblich nur noch um 30.000 US Dollar.

Sobald es neue Informationen dazu gibt, wie es mit dem Rechtsstreit zwischen Nintendo und Pocket Pair weitergeht, lest ihr es natürlich auf MeinMMO. Wie steht ihr selbst denn dazu? Glaubt ihr, Nintendo hat überhaupt noch eine Chance zu gewinnen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

Wenn ihr jetzt aber Bock auf noch mehr Palworld habt, können wir euch vielleicht für einen weiteren Artikel begeistern. Während MeinMMO-Redakteur Dariusz Müller das Game wie ein 4-jähriger zockt, kämpft MeinMMO-Redakteurin Sophia Weiß damit, dass sie zu viel bummelt: Mrs. Weasley sagt „nicht bummeln“, aber Palworld lädt leider genau dazu ein und ich liebe es