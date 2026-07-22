Palworld 1.0 macht richtig Spaß und MeinMMO-Redakteurin Sophia Weiß steckt aktuell jeden Tag ein paar Stunden in das Spiel. Allerdings levelt sie unglaublich langsam und das vermutlich komplett selbstverschuldet: Sie müsste nur tun, was Mrs. Weasley in Harry Potter allen anrät – nicht bummeln.

Die meiste Zeit habe ich, schlicht wegen etwa 2,5 Jahren Early Access, in der unfertigen Version von Palworld verbracht. Darin habe ich Basen gebaut, Pals verflüssigt und die dazu gepatchten Inseln besucht. Soweit, so gut.

Jetzt ist Palworld 1.0 raus und wie von den Entwicklern empfohlen, habe ich natürlich brav einen komplett neuen Spielstand angefangen. Allerdings dauert Erfahrungspunkte sammeln richtig lange – Leveln zieht sich wie Kaugummi. Das hatte ich so aus dem Early Access nicht im Hinterkopf.

Aber vielleicht – und auch wirklich nur vielleicht – liegt das Problem bei mir und nicht beim Spiel? Weil ich bummle doch so gerne.

Video starten Palworld zeigt im Launch-Trailer die neuen Inhalte zu 1.0 Autoplay

Palworld zocken wie ein Eichhörnchen auf Speed: immer abgelenkt

Natürlich gibt es Mittel und Wege, in Palworld schnell aufzuleveln und weiter zu kommen. Wie das geht, stellen wir auf MeinMMO ja in einem dedizierten Guide vor. Ich könnte also einfach den Artikel aufmachen und den Tipps folgeleisten. Aber so funktioniere ich nicht.

Nein, ich starte das Spiel und renne wie ein Eichhörnchen auf Speed durch die Gegend:

Dahinten ist eine Landmasse – die muss ich unbedingt erkunden.

Da drüben steht eine Schatztruhe? Sehr gut, die nehme ich direkt mit.

Oh, da hinten leuchtet eine Lifmuk-Statue! Perfekt, die hat mir noch gefehlt.

Immer wieder fallen auch Meteoriten in meiner Umgebung runter – noch eine Ablenkung, die mir das Trödeln erleichtert.

Und so geht das die ganze Zeit.

Noch schlimmer wird es, wenn ich neue Pals finde. Die wollen gefangen werden – ganz egal, ob sie auf meinem oder über meinem aktuellen Level sind. Dann sterbe ich halt im Kampf. Seit die normale Schwierigkeitsstufe auch angepasst wurde und man nicht mehr sein ganzes Gear verliert? Passt doch.

Dann kommt aber immer das aus der Basis zurück zum letzten Standort laufen mit dazu. Das kostet Zeit und in den etwa zwei Stunden, die ich abends investieren kann, fällt das schon ins Gewicht.

Entsprechend gehe ich auch zwei Wochen nach dem Release erst so langsam auf Level 20 zu. Was nur minimal nervig ist, wenn ich doch eigentlich zum Weltenbaum und ins Endgame will.

Etwas Disziplin könnte helfen – Oder ein gutes Reittier

Zu sagen, dass mich mein eigenes Trödeln nervt, wäre aber natürlich zu viel des Guten. Ich genieße es tatsächlich, mir die altbekannte Welt noch einmal komplett neu zu erschließen. Wo die Lifmuk-Statuen stehen oder ich auf gegnerische NPCs treffe, habe ich nämlich seit 2024 schon lange wieder vergessen. Außerdem belohnen die in der Welt verteilten Schatztruhen und Events die Neugierde.

Nervig ist beim Erkunden tatsächlich nur, dass die originalen Inseln von so viel Wasser durchzogen sind. Mein Charakter hat auf dem niedrigen Level nicht genug Stamina, um über Meerengen zu fliegen oder gar durchzuschwimmen. Noch schlimmer wird es, wenn ich von einer Klippe zur nächsten muss. Die Suche nach einem adäquaten Übergang macht nun wirklich keinen Spaß.

Vielleicht sollte ich genau deswegen nochmal mehr Zeit in konzentriertes Leveln investieren: Mit einem höheren Level kann ich meine Stamina verbessern. Außerdem fangen sich dann Reittier-Pals leichter und schneller. Aktuell habe ich ein tolles Direhowl für normalen Boden und ein Chillet für Wasser. Aber mit einem Flug-Pal könnte ich einfach … fliegen. Was mein Problem mit dem vielen Wasser zwischen Inselteilen komplett lösen würde.

Alternativ könnte ich mich natürlich auch einfach meinem Kollegen und unserem MeinMMO-Shooter-Experten Dariusz Müller anschließen: Der hat sich Palworld mittlerweile so eingestellt, dass er nicht nur gottlos schnell levelt, sondern auch richtig viel Spaß dabei hat. Die Inspiration? Ein vierjähriges Kind: Ich spiele Palworld wie ein 4-Jähriger, das macht überraschend viel Spaß und rettet mir den 1.0-Release