Neues MMORPG auf Steam ist so beliebt, dass die Bewertungen darunter leiden

Das neue MMORPG SpiritVale ist auf Steam im Early Access gestartet, doch die Bewertungen sind ziemlich mies. Der Grund dafür ist jedoch eigentlich positiv.

Was ist das für ein MMORPG? SpiritVale ist ein neues MMORPG, das „wie früher“ sein will. So haben die Entwickler bewusst ein Spiel geschaffen, das komfortable, neue Funktionen eher außen vorlässt. Stattdessen gibt es viele Elemente, die man in der heutigen Zeit nicht mehr so findet.

So ist die Marktwirtschaft komplett von Spielern betrieben. Zeitgleich ist die eigene Charakterentwicklung vielfältig und wird ebenso vom Spieler bestimmt.

Auch beim Zusammenspiel ist SpiritVale oldschool. Große Raids, Gruppen, die für Dungeons extra zusammengestellt werden müssen, und Gilden-Strukturen gehören zum MMORPG.

Hier könnt ihr einen Trailer sehen:

Video starten SpiritVale weckt im ersten Trailer nostalgische Erinnerungen an Ragnarok Online Autoplay

Hype zum Start

Warum ist das MMORPG so schlecht bewertet? Zum Start des MMORPGs stürmten gleich 15.000 Spieler auf die Server (Quelle: SteamDB). Zu viel für das kleine Spiel, das für den Early Access keine so hohen Spielerzahlen vermutet hatte.

Entsprechend schlecht erging es den Spielern, die mit Lags und Server-Abstürzen zu kämpfen hatten. Bei Steam hat das MMORPG derzeit lediglich eine Bewertung von 42 % positiv und steht bei ausgeglichen. So drehen sich die meisten der negativen Reviews auf Steam um die schlechten Server. Aber auch die Kamera-Steuerung und technische Schwierigkeiten drücken die Bewertung.

Positiv scheint das Spiel hingegen bei Veteranen anzukommen, die den Titel schon länger seit der Beta verfolgen. Sie freuen sich über den Start in den Early Access und sehen wohl das Potenzial des MMORPGs.

Was macht SpiritVale besonders? Besonders ist SpiritVale wohl sicher durch den strikten Fokus, ein Oldschool-MMORPG zu sein. Während das Genre sich stark verändert und entwickelt hat, soll sich hier alles anfühlen, als wäre keine Zeit vergangen.

Einzig in der Grafik bricht das Spiel etwas mit der eigenen Idee. Die ist zwar comichaft, jedoch gleichzeitig etwas süß angehaucht. Schon im Trailer erinnert sie daher fast mehr an Animal Crossing als an World of Warcraft, wobei es auch zuvor immer MMORPGs gab, die unser Herz mit süßer Optik gewinnen wollten.

Habt ihr SpiritVale bereits ausprobiert? Schreibt uns euren ersten Eindruck gerne in die Kommentare! Diese Woche startet auch noch ein anderes MMORPG auf Steam und das belebt ein altes Franchise wieder, an dem sich auch SpiritVale orientiert hat: Nachfolger von Ragnarok Online startet auf Steam, will MMORPG-Nostalgie zurück bringen