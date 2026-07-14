Nachfolger von Ragnarok Online startet auf Steam, will MMORPG-Nostalgie zurück bringen

Auf Steam startet schon diese Woche ein neues MMORPG. Dabei handelt es sich um den Nachfolger von Ragnarok Online, Ragnarok: The New World, der jedoch nicht viel mit dem Oldschool-MMORPG zu tun hat.

Was ist das für ein Spiel? Ragnarok: The New World ist ein neues MMORPG für Steam und Mobile, bei der ihr aus 8 Klassen eure eigene Geschichte wählen könnt. Die Klassen lassen sich ständig wechseln, was sicher gegen Tank-Mangel hilft. Gerade bei den Builds ist das MMORPG allgemein speziell.

Hier soll man viele Freiheiten haben und so auch altbekannte Klassen aus dem Originalspiel wieder erschaffen können. Die Entwickler zeigen dabei schon im Trailer, dass man möchte, dass die Spieler sich OP-Charaktere bauen.

Hier könnt ihr einen Trailer zum Spiel sehen:

Video starten Ragnarok: The New World zeigt im CGI-Trailer worum es im MMORPG gehen soll Autoplay

Oldschool trifft Newschool

Wie viel von „früher“ steckt im MMORPG? Ragnarok: The New World wirkt etwas wie eine Identitätskrise als Spiel. Einerseits setzten die Entwickler viele, eher altertümliche MMORPG-Mechaniken wie Ingame-Hochzeiten, große Gruppen und Raids, aber auch das Besitzen eines eigenen Shops um.

Andererseits sieht das Spiel vom Trailer und Gameplay her nach einem recht generischen Asia-MMORPG aus. So zeigt schon der Trailer einen Shop mit dutzenden Skins, mehreren Währungen, Fullscreen-Menüs und aufploppenden Einblendungen über den ganzen Bildschirm.

Das klassische Ragnarok Online war hier viel dezenter und nicht so Asia-fiziert wie der neue Ableger.

Lohnt sich das Spielen? MeinMMO-Asia-Experte Cedric Holmeier glaubt: Das ist die große Preisfrage. Aller Voraussicht nach wird Ragnarok: The New World kostenlos auf Steam, iOS und Android verfügbar sein und sich durch den Shop finanzieren. Entsprechend ist das Hineinschauen für jeden kostenlos möglich.

Wer allerdings großer Verfechter des Originals ist, wird sich hier nicht ganz wiederfinden. Dafür ist der neue Ableger einfach zu Newschool vom Aufbau her und bringt viele komfortable Funktionen mit sich, die es damals einfach nicht gab.

Wer gerade aber sowieso in einer Gaming-Flaute ist und mit der eigenen Gilde oder Freundesgruppe mal wieder in ein neues MMORPG abtauchen will, der könnte mit Ragnarok: The New World sicher einige Zeit Spaß haben. Es ist jedoch fraglich, ob sich das MMORPG halten kann oder so endet wie Tarisland und Blue Protocol: Star Resonance – in der Bedeutungslosigkeit.

Schaut ihr euch das neue MMORPG mal an oder wartet ihr lieber noch zwei Monate auf das große Aion 2? Schreibt es uns gerne in die Kommentare! Mehr zu Aion 2 und seiner Monetarisierung findet ihr in diesem Artikel: Aion 2 verrät, wofür es von euch Geld will, und das wird euch nicht gefallen