Ein 9-Jähriger hat geschafft, was kaum ein Schurke konnte: Er fand Batmans Identität heraus

Batman ist einer der bekanntesten Superhelden aller Zeiten, aber in vielen seiner Geschichten ist er gar nicht alleine unterwegs – er hat eine ganze Familie. Eines der unterschätztesten Mitglieder schaffte schon mit 9 Jahren etwas Unglaubliches.

Wer Batman kennt, der hat bestimmt schonmal von Robin gehört. Im Laufe der Zeit trugen verschiedene Helden den Titel als Batmans Begleiter. Die bekanntesten sind dabei wohl Dick Grayson, der zum eigenständigen Helden Nightwing wurde, und Jason Todd, der zum Antihelden Red Hood wurde, nachdem er vom Joker (und den Lesern) getötet wurde.

Dann gibt es noch Damian Wayne, den 4. Robin, der Bruce Waynes biologischer Sohn ist und von der Liga der Assassinen trainiert wurde.

Im Vergleich dazu wirkt der 3. Robin, Tim Drake, nicht ganz so spektakulär. Doch das ist ein Trugschluss, denn schon mit 9 Jahren zeigte er, dass er ein würdiger Erbe von Batmans Umgang sein könnte, immerhin erkannte er früh die wahre Identität von Batman.

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Ein ziemlich cleveres Kind

Wie erfuhr Tim Drake von Bruce Waynes Identität? Tim Drake hatte seinen ersten Auftritt 1989 im Comic Batman Nr. 436 und als Robin trat er in Batman Nr. 457 (1990) auf. Dabei zeigte sich früh, dass er ein ziemlich intelligenter Junge sein muss. So erklärt er in Batman Nr. 441 (1989), dass er bereits als 9-Jähriger herausgefunden hat, wer Batman und Robin sind.

Er begrüßt Alfred und Dick Grayson in Wayne Manor und erklärt den beiden, wie er das schaffte. Als er 9 war, sah er in den News einen Kampf von Batman und Robin gegen den Pinguin. Dort sah er, wie Robin einen bestimmten Salto machte, den nur die Graysons konnten. Da Dick der einzige lebende Grayson ist, musste er Robin sein.

Tim wusste auch, dass Bruce Wayne Dick nach dem Tod seiner Eltern adoptiert hat, weshalb er daraus schloss, dass Bruce Wayne Batman sein muss. Als Dick dann Nightwing wurde, gab es plötzlich keinen Robin mehr, doch der Sidekick kehrte zurück, nachdem Bruce Jason Todd adoptierte. Ein weiteres Indiz für Tim.

Als Jason Todd starb, merkte Tim, dass Batman aggressiver wurde, und machte sich Sorgen. Deshalb war er auch bei Alfred und Dick zu Besuch: Er wollte Dick dazubringen, wieder Robin zu sein. Ein Batman ohne Robin sei eine große Gefahr.

Tim selbst fantasierte schon als Kind darüber, Robin zu werden. Er trainierte Körper und Geist mit dem Gedanken, selbst einmal der Sidekick des dunklen Rächers zu werden. Das wurde er, und auch wenn sich seine Story in diversen Reboots leicht veränderte, ist er ein würdiger Held, der Batman vor allem in einem Punkt in nichts nachsteht.

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Der cleverste aller Robins

Was macht Tim Drake als Robin so besonders? Tim Drake ist vielleicht nicht so athletisch wie Dick oder so brachial wie Jason, aber er ist unglaublich clever, vor allem auf taktischer Ebene. Das gab Batman selbst in Batman and Robin Eternal Nr. 22 (2016) zu. Er sagt über ihn: Tim hat ein strategisches Gespür, um das ich ihn beneide. Ich habe noch nie erlebt, dass er zu früh gehandelt hat (via Screen Rant).

In der Batman Hush -Storyline (2002-2003) prophezeit Batman ihm auch eine große Zukunft und sieht ihn sogar als seinen Nachfolger: Er möchte der beste Detektiv der Welt werden. Und nach dem, was ich bisher gesehen habe … wird er es eines Tages auch sein (via YouTube).

Das zeigt sich auch in vielen Storys. Tim Drake ist im Vergleich zu den anderen Robins deutlich analytischer und taktischer. Er hat eine hohe taktische Intelligenz, die sogar mit der von Batman vergleichbar ist. Er ist vielleicht nicht der beste Kämpfer unter den Robins, aber wohl der beste Detektiv – und das ist ein wichtiger Aspekt von Batman.

Aber auch Tim Drake hat sich irgendwann selbständig gemacht und den Titel Robin abgelegt. In der Comic-Storyline Battle for the Cowl (2009) müssen die Robins das Machtgefälle Gothams auffangen, nachdem Batman gestorben ist. Dabei kommt es dazu, dass Dick der neue Batman und Damian Robin wird (Quelle: DC Database). Tim Drake wird dann zum Helden Red Robin (ziemlich kreativer Name).

Kanntet ihr Tim Drake und welcher Robin ist euer Favorit? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. Das Universum von Batman bietet viele Elemente, die die zahlreichen Filme noch nicht genutzt haben. Darunter auch interessante Schurken: 7 Schurken von Batman, die endlich statt des Jokers einen großen Auftritt im Kino bekommen sollten