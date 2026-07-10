Alle reden bei Palworld 1.0 nur über die neuen Pals, aber eine große Änderung ist direkt vor euren Augen

Das große Update 1.0 für Palworld ist da, doch während viele nur auf die neuen süßen Pals schauen, erstaunt der zweite Blick die Spieler.

Was ist das für eine Änderung? Vor dem Release der Vollversion hüllte sich Palworld sehr im Schweigen, was die Dinge angeht, die sich mit der neuen Version verändern werden.

Klar war, es gibt viele neue Pals zum Entdecken, Sammeln und Einstecken. Doch viele Spieler sind fast erschrocken, als sie das neue mächtige Grafik-Update gesehen haben, das die Entwickler bislang etwas verheimlicht haben.

Hier könnt ihr den Trailer zu Palworld Version 1.0 sehen:

Video starten Palworld zeigt im Launch-Trailer die neuen Inhalte zu 1.0 Autoplay

Eine Grafik zum Staunen

Was hat sich bei der Grafik geändert? Die Entwickler von Palworld haben mächtig an der Grafik des Spiels geschraubt. Schaut man sich um, begeistern am Horizont neue Points of Interests, während Licht- und Schatteneffekte das Spiel viel besser in Szene setzen.

Das Spiel sieht von der ersten Sekunde an schöner aus, wirkt detailreicher und die Performance soll sich obendrein auch noch verbessert haben, auch wenn es noch einige Probleme gibt. Die Entwickler fassen ihr Update in den Patch Notes auf Steam so zusammen:

[DE] Wir haben die grafische Gesamtdarstellung des Spiels erheblich angepasst. Die Wassertexturen, die Darstellung der Küstenlinie, die Beleuchtung und die Umgebungsdarstellung wurden überarbeitet, wodurch die Atmosphäre der Spielwelten verbessert und das Eintauchen in die Spielwelt während der Erkundung verstärkt wurde. [EN] We’ve significantly adjusted the overall graphical presentation of the game. Water materials, coastline visuals, lighting, and environmental rendering have been revised, enhancing the atmosphere of the fields and increasing immersion during exploration.

Was sagen die Spieler zum Grafikwunder? Die Spieler zeigen sich begeistert von der verbesserten Grafik des Spiels. Sie meinen, die Entwickler hätten den Ball vorher sehr flach gehalten, für die schöne Grafik, die jetzt da ist, gleichzeitig machen sie auf Bugs und Probleme aufmerksam. So schreiben sie auf Reddit:

ilotskybird86: „Es sieht unglaublich aus! Ich habe allerdings Probleme mit nicht ladenden Texturen und starkem Ruckeln, wenn ich ein Gebiet zum ersten Mal betrete. Es ist wirklich beeindruckend, wie viel besser selbst kleine Räume aussehen. Ich bin mir sicher, dass sie das Texture-Pop-in bald beheben werden.“

gunick06: „Man kann jetzt sehr weit sehen. Es sieht besser aus, läuft aber irgendwie schlechter. Ich liebe das Spiel immer noch, versuche aber weniger schnell herumzuzoomen und mehr zu erkunden, damit es flüssiger läuft.“

cream_of_human: „Es wirkt gedämpfter und stimmungsvoller. Nach dem, was ich bisher gespielt habe, scheinen die Schatten weicher zu sein. Das Spiel wirkt weniger übersättigt, wobei ich noch mehr spielen muss, um zu sehen, wie sich die Dinge im Vergleich zum Dorf verändert haben.“

Hat euch die neue Grafik von Palworld auch überrumpelt, oder habt ihr erwartet, dass sich das Spiel nochmal so verändert? Schreibt es gerne in unsere Kommentare! Wenn ihr alle Änderungen an Palworld sehen wollt, findet ihr hier die Übersicht zu den Patch Notes: Palworld 1.0 bringt so viele neue Pals, dass die Community vor Freude ausrastet: „Oh mein Gott, wir gewinnen!“