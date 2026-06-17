Palworld verzichtet auch mit 1.0 auf ein wichtiges Feature, das ihr von Pokemon kennt

Das Creature-Collector-Game Palworld will sich weiterhin vom großen Bruder Pokémon absetzen. Auch mit dem anstehenden großen 1.0-Release soll ein ganz bestimmtes Feature nicht ins Spiel kommen.

Auf was will Pocket Pair verzichten? Das 1.0-Update für Palworld steht an und im Zuge dessen sind die Entwickler aktuell wieder vermehrt auf X.com und auch dem offiziellen Discord unterwegs. Dort kam, wie Gamesradar berichet, zuletzt die Frage auf, ob Palworld mit 1.0 nicht endlich ein großes Feature der Pokémon-Konkurrenz einführen möchte – Entwicklungen.

Hier antwortet Bucky, der Head of Publishing & Communications von Pocket Pair, sehr klar: Das war nie geplant. Nie gecancelt. Nie pausiert. Wir machen keine Entwicklungen.

Auch mit dem offiziellen Release bleibt es also dabei, dass es zwar immer wieder neue Pals geben wird, diese sich aber eben nicht entwickeln werden können. Zu den Gründen äußert sich Bucky nicht. MeinMMO-Redakteurin Sophia Weiß hat aber ein paar Vermutungen.

Video starten Palworld hat endlich einen Release-Termin für 1.0 und zeigt die finale Version im Trailer Autoplay

Keine Evolutionen in Palworld – Aber warum?

Ich spiele Palworld schon seit dem Start in den Early Access Anfang 2024 und freue mich über die zuletzt positiven Nachrichten: Die Ankündigung zum 1.0-Release am 10. Juli, die neuen Pals und die Tatsache, dass Nintendos Klage kaum noch eine Bedrohung für Pocket Pair zu sein scheint.

Sich aktiv von den immer wieder angefragten Entwicklungen in Palworld zu distanzieren, ist aus meiner Sicht auch eine gute Entscheidung.

Entwicklungen sind zum Beispiel ein elementarer Bestandteil von Pokémon. Dieses Feature einzubauen, könnte die Vergleiche zwischen Pokémon und Palworld wieder verstärkt aufleben lassen. Das könnte neue Munition für die gerade abgeschwächte Klage von Nintendo sein.

Außerdem lässt es den Entwicklern freie Hand bei der Gestaltung aller ihrer Pals: Die verschiedenen Entwicklungsstufen basieren aufeinander und das muss erkennbar sein. Man ist also entsprechend immer an ein grundsätzliches Design gebunden. Das kann Kreativität und Innovation bei den Designs ausbremsen.

Dazu kommt, dass sich das Palworld-Team auch Modalitäten ausdenken müsste, wie es zu Entwicklungen kommt. Das könnte den Entwicklungsaufwand des Games noch einmal stark erhöhen.

So kann ich mich jetzt auf immer mehr und neue Pals freuen, die vermutlich fast alle eigene Designs haben werden. Mal von den wenigen Geschwister-Pals wie Chillet und Chillet Ignis abgesehen. Bis zum 1.0-Release ist es jetzt noch etwas weniger als ein Monat und ich bin schon sehr auf alle neuen Features gespannt. Wenn ihr noch eine Auffrischung dazu braucht, findet ihr in unserem Info-Hub dazu alle Infos: Palworld 1.0: Alle Infos zu Release, Roadmap und Features des neuen Updates