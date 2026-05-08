WoW kopiert Unding vieler Free2Play-MMOs aus Asien, bringt Spieler auf die Palme: „Das ist lächerlich“

Ab wann hat ein MMORPG zu viele Währungen, die man im Auge behalten und farmen soll? Vor allem die Genre-Vertreter aus Asien übertreiben es in diesem Bereich oft. Gerade bekommt aber auch WoW sein Fett weg.

Was ist das Problem? Die Masse an unterschiedlichen Währungen ist in vielen Online-Rollenspielen ein Problem. Vor allem asiatische MMORPGs neigen dazu, sich für jedes System und jeden Inhalt andere Zahlungsmittel einfallen zu lassen, die man für irgendwelche Belohnungen ansammeln oder kaufen soll.

Mal möchten die Entwickler mit diesen verschleiern, was gekaufte Items tatsächlich wert sind. Mal will man den Grind forcieren, um Spieler künstlich länger online zu halten. Beides wirkt sich negativ auf die Spielerfahrung aus. Darüber hinaus kann eine große Zahl unterschiedlicher Währungen schnell überfordern und erschlagend wirken.

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Wie sieht das bei WoW gerade aus? World of Warcraft hat über all die Jahre eine enorme Zahl von Währungen eingeführt, wobei diese ganz oft an die jeweilige Erweiterung geknüpft sind. Mit Midnight scheinen die Entwickler jedoch die Grenze des Ertragbaren bei einem Teil der Community überschritten zu haben.

Exact-Pudding7563 klagt in seinem Post auf Reddit: „Wir befinden uns gerade 2 Monate in der neuen Erweiterung. Das sind zu viele Währungen, Blizzard.“ Als Beleg hat er ein Bild seiner Währungssammlung beigefügt, auf dem 10 Währungen für Midnight und weitere 12 Währungen für die aktuelle Saison 1 zu sehen sind. Macht 22 Währungen. Unter dem Bild konkretisiert Exact-Pudding7563 seine Kritik:

Ich spiele seit dem Launch eher gemütlich vor mich hin. Aber das hier ist einfach lächerlich. Ich habe nicht einmal Lust, mich mit dem neuesten Patch zu befassen, weil es einfach zu viel ist, was man im Auge behalten muss. Erfolgspunkte bieten keine wertvollen oder interessanten Belohnungen. Ich fühle mich von dem Spiel an diesem Punkt einfach total überfordert. […] Das alles fühlt sich gerade nach … zu viel an. […] Wofür grinde ich überhaupt noch? Es gibt keinen Grund, sich weiter auszurüsten, weil mit Version 12.1 sowieso alles wieder veraltet sein wird. Und der .7-Patch ist bereits auf dem PTR. Blizzard, macht mal LANGSAM.

„Das kann ich einfach nicht mehr“

Wie reagiert die Community auf die Kritik? Die mehr als 4.900 Daumen hoch und viele der 849 Kommentare zeigen, dass Exact-Pudding7563 hier etwas anspricht, das auch andere quält.

sluggyjunx schimpft: „Das ist einer der Hauptgründe, warum mein Interesse an dem Spiel nachgelassen hat. In Kombination mit den wahnsinnigen Crafting- und Ausrüstungs-Metas – das kann ich einfach nicht mehr.“

many_dumb_questions greift zu Sarkasmus: „An diesem Punkt bin ich schon froh, dass sich die im Währungsreiter befinden und nicht in meinen Taschen.“ Diverse Spieler antworten ihm, dass es in Midnight mehr als genug Währungs-eske Items geben würde, die im Inventar landen.

Undlark kritisiert die Entwickler: „Blizz versucht, die Leute dazu zu bringen, noch mehr zu grinden, und behauptet: ‚Aber wir haben das jetzt Twink-freundlicher gemacht!‘ Mensch, meine Zeit ist wertvoller als dieser Mist.“

Diverse andere Spieler halten indes dagegen und erklären, dass die Masse an Währungen gar nicht stören würde, weil sie sich in einem eigenen Reiter befinden und man den Großteil der Zahlungsmittel als typischer WoW-Spieler gar nicht beachten müsse. Zudem könne man die uninteressanten Währungen einfach ausblenden. Wie seht ihr das? Trübt die Masse an Währungen eure Spielerfahrung oder stört euch das aktuelle Währungsangebot von WoW gar nicht? Um einen anderen Kritikpunkt geht es hier: Spieler verlieren ihre Liebe zu WoW, weil Blizzard von einer Sache einfach nicht genug bekommt