Neue Server für MMORPG zu Herr der Ringe übertreffen Erwartungen der Entwickler, lösen nen Umzug von Million aus

Der Kampf um Mittelerde in einer neuen Dimension – das kostenlose MMORPG „Der Herr der Ringe Online“ entführt die Spieler in die von J. R. R. Tolkin geschaffene...

Auf den neuen Servern erwartet euch eine deutlich geschmeidigere Spielerfahrung. Weitere technische Verbesserungen wie 4K-Auflösung sowie ein neuer Launcher sollen in unbestimmter Zeit folgen. Alles Weitere zu den neuen 64-Bit-Servern von Herr der Ringe Online erfahrt ihr in unserer Übersicht .

Was bringen die neuen Server? Mit Orcrist (Europa) und Meriadoc (Europa, Rollenspiel) gibt es jetzt die ersten beiden 64-Bit-Server für die europäische Region, für die man keinen VIP-Status besitzen muss. Wie der VIP-Server Mordor befinden sich auch die beiden frischen Welten in einem EU-Datenzentrum. Die alten 32-Bit-Server stehen indes weiterhin in New Jersey.

Was sagen die Entwickler dazu? Die befinden sich vor allem auf dem offiziellen Discord-Kanal des MMORPGs mit den Betroffenen im Gespräch, um die Gemüter zu beruhigen. So schreibt Executive Producer Rob „Severlin“ Ciccolini auf Discord etwa: „Wir haben bisher über 1 Million Charaktere übertragen, seit die Transfers geöffnet haben. Das ist viel mehr als erwartet.“

