MMORPG zu Herr der Ringe bekommt moderne 64-Bit-Server für alle – das müsst ihr zum Transfer wissen

Die Entwickler von Herr der Ringe Online haben eine umfassende FAQ zu den neuen 64-Bit-Servern veröffentlicht, die im Laufe des Jahres 2025 live gehen sollen. MeinMMO fasst euch das Wichtigste zusammen.

Was ist für HdRO geplant? Das beliebte MMORPG zu Herr der Ringe soll modernisiert werden und noch im ersten Quartal 2025 zwei neue 64-Bit-Server für Europa erhalten. Wie der legendäre Server Mordor sollen sich auch diese im neuen EU-Datenzentrum befinden. Alle alten EU-Server stehen seit 2016 in New Jersey.

Packt man dazu die geplanten technischen Verbesserungen wie 4K-Auflösung und modernerer Launcher, erklärt es sich vielleicht, warum der Genre-Oldie in der Liste der spannendsten MMOs des Jahres 2025 gelandet ist. Jetzt haben die Entwickler für den Start der 64-Bit-Server einen langen FAQ-Artikel auf lotro.com veröffentlicht. MeinMMO fasst euch im Folgenden das Wichtigste zusammen.

Der Trailer zur neuen Erweiterung von Herr der Ringe Online:

64-Bit-Server für Herr der Ringe Online: Das müsst ihr wissen

Wann kommen die neuen Server? Die wichtigste Info fehlt leider noch in der FAQ. Der aktuelle Stand ist daher weiterhin: 1. Quartal 2025. Sobald die Entwickler den Termin ergänzen, aktualisieren wir diesen Artikel für euch.

Klar ist, dass die beiden neuen EU-Server auf die Namen Orcrist (Europa) und Meriadoc (Europa, Rollenspiel) hören. Bereits live ist der europäische VIP-Server Mordor, auf den aber nur VIP-Abonnenten Zugriff haben.

Wie läuft der Start der Server ab? Wie bei der anstehenden Server-Konsolidierung bei Throne and Liberty planen auch die Entwickler von HdRO mehreren Phasen:

Phase 1 : Ab einem noch nicht enthüllten Datum sollen sich VIP-Abonnenten pro 64-Bit-Welt je bis zu drei Namen ihrer Wahl sichern können. Die Sicherung findet über die Erstellung von Platzhalter-Charakteren statt.

: Ab einem noch nicht enthüllten Datum sollen sich VIP-Abonnenten pro 64-Bit-Welt je bis zu drei Namen ihrer Wahl sichern können. Die Sicherung findet über die Erstellung von Platzhalter-Charakteren statt. Phase 2 : Ab einem noch nicht bekannten Datum findet eine kostenlose Transfer-Periode statt, in der alle interessierten Spieler ihre Charaktere von 32- auf 64-Bit-Server schicken können. Dieser kostenlose Umzug soll auch nach dem Start der Server, nämlich bis zum 31. August 2025 möglich sein.

: Ab einem noch nicht bekannten Datum findet eine kostenlose Transfer-Periode statt, in der alle interessierten Spieler ihre Charaktere von 32- auf 64-Bit-Server schicken können. Dieser kostenlose Umzug soll auch nach dem Start der Server, nämlich bis zum 31. August 2025 möglich sein. Phase 3: Ab einem noch nicht veröffentlichten Datum gehen die neuen Server online und ihr könnt spielen.

Zusätzlich soll es Zeitfenster geben, in denen Spieler ihre Charaktere von ausgewählten, bereits geschlossenen Welten (Dunkle Welten) auf die neuen 64-Bit-Server veranlassen können. Auch hier gibt’s noch keine genauen Termine.

Wie kann ich meine Charaktere transferieren? Im Launcher findet ihr die Taste „Umzug“ oder „Übertragung“, mit der ihr definieren könnt, welcher Charakter von welcher Spielwelt umgezogen werden soll, wohin er umziehen soll und ob gemeinsame Gegenstände mit übertragen werden sollen.

Im Launcher könnt ihr den Transfer anstoßen.

Welche Regeln gibt es für Charakternamen? Wenn in eurer neuen Serverheimat schon ein Charakter mit demselben Namen existiert, wird an den Namen eures Charakters „–1“ angehängt. Sollte bereits ein Charakter mit dem Zusatz „–1“ existieren, bekommt euer Alter Ego eine „–2“, dann „–3“ und so weiter.

Für den Fall, dass der Name eures Charakters bereits vergeben war und deswegen eine Nummerierung angehängt wurde, erhaltet ihr einmalig die Option für eine kostenlose Namensänderung – über den Befehl /namenändern HIER-STEHT-EUER-NEUER-NAME.

Gibt es zusätzliche Charakter-Slots? Nur, wenn ihr ein VIP- oder Premium-Konto besitzt. Dann steigt die Zahl der Charakterplätze automatisch von sieben auf zwölf (VIP) beziehungsweise fünf auf zehn (Premium).

Was ist mit meiner Sippe? Eine Auflösung der Sippe ist für den Umzug nicht nötig. Sippenanführer müssen jedoch ihr Sippenhaus verlassen oder verkaufen, bevor sie umziehen können. Sippenanführer sollten ihre Premium-Sippenhäuser verkaufen, damit ihnen 100 Prozent der Erlasskosten des Sippenhauses erstattet werden.

Sippenanführer sollten zudem ihre klassischen Sippenhäuser vor dem Charakterumzug verlassen. Das Verlassen oder Verkaufen ist über „Haus“ im Charakterfenster möglich.

Wenn ihr als Anführer einer Sippe umzieht, wechselt auch eure Sippe in die neue Welt, mit allen historischen Daten. Mitglieder der Sippe werden in der neuen Welt automatisch der Sippe hinzugefügt, wenn sie ebenfalls den Server wechseln. Der Sippenanführer sollte sich nach dem Umzug aber als erster Charakter der Sippe in der neuen Spielwelt anmelden.

Was ist mit meinen Unterkünften und Habseligkeiten? Die Habseligkeiten und die Eigentumshistorie eures Hauses ziehen zusammen mit eurem Charakter auf die Zielwelt um. Alle Gegenstände befinden sich in der Lagerkammerverwahrung. Items, die an Charaktere gebunden sind, liegen beim jeweiligen Charakter. Nur eure Post im Spiel, die Freundesliste sowie aktive Auktionen werden nicht übertragen.

Was ist mit Monsterspiel-Charakteren? Monsterspiel-Charaktere können kostenlos auf diese neuen 64-Bit-Welten umziehen. Auf diesen Welten ist Spieler-gegen-Monsterspieler-Gameplay möglich.

Was ist mit den alten 32-Bit-Servern? Die Entwickler haben aktuell nicht vor, die 32-Bit-Welten zu schließen. Das Ziel ist es aber, dass möglichst viele Spieler auf die neuen 64-Bit-Server wechseln. Wenn dadurch die Populationen der alten Welten auf ein ausreichend niedriges Niveau sinken, könnte es zu einer Schließung kommen.

Ebenfalls im Jahr 2025 sollen Verbesserungen wie 4K-Auflösung, neuer Launcher sowie der Crafting-Umbau stattfinden: Wie steht’s um die technische Modernisierung von Herr der Ringe Online? Entwickler gibt Update