Bald könnt ihr das MMORPG für Herr der Ringe auch dann bestmöglich erleben, wenn ihr keine 13 Euro im Monat zahlt

Der Kampf um Mittelerde in einer neuen Dimension – das kostenlose MMORPG „Der Herr der Ringe Online“ entführt die Spieler in die von J. R. R. Tolkin geschaffene...

Umfrage: In welchem MMORPG habt ihr 2024 am meisten Zeit verbracht?

Was für neue Pläne gibt es? Mittlerweile ist klar, dass in Zukunft auch Free2Play-Spieler des MMORPGs Zugang zu neuen 64-Bit-Servern erhalten sollen. Während eines Streams auf Twitch gab es vor wenigen Tagen genaue Details dazu.

Alle EU-Server der Free2Play-Version von Herr der Ringe Online befinden sich indes bis heute in Nordamerika – Anfang 2016 gab’s den scharf kritisierten Umzug der Server nach New Jersey . Konkrete Pläne, auch diese Welten in das neue EU-Datenzentrum zu schaffen, enthüllten die Entwickler seinerzeit nicht.

Dank Datenzentrum in Europa und 64-Bit-Technik könnt ihr Herr der Ringe Online bald so Lag-frei und geschmeidig wie nie zuvor erleben. Und das auch dann, wenn ihr keinen VIP-Status besitzt.

