CoD MW3: Ein neues Visier wird sofort in den stärksten Meta-Builds genutzt, weil euer Rückstoß dadurch geringer wirkt

In Season 2 ist ein neuer Aufsatz in Call of Duty: Modern Warfare 3 eingezogen und er gilt für einige Spieler schon jetzt als einer der besten in der Kategorie.

Innerhalb von Season 2 in CoD: MW3 sind nicht nur das Sturmgewehr BP50 und die Maschinenpistole RAM-9 neu ins Spiel gekommen, sondern nach und nach auch verschiedene Aufsätze, die ihr freischalten könnt. Ein neuer Aufsatz gilt schon jetzt als einer der besten in seiner Kategorie und wird für Meta-Builds empfohlen.

Um welchen Aufsatz geht es? Es handelt sich um das neue Visier in CoD: MW3, das „JAK-Glaslos-Visier“, das in Season 2 ins Spiel kam. Das kleine, glaslose Reflexvisier bietet eine klare Sicht für eine schnelle Zielerfassung und verbessert zusätzlich die Stabilität beim Zielen.

Das Jak-Glaslos-Visier bietet ein klares Zielbild mit einem hellblauen Dot. Das Jak-Glaslos-Visier auf der Holger556.

Neuer Aufsatz ist schon jetzt „Meta“

Was sagt die Community dazu? Auf X schreibt der Account „WZStatsGG“, das neue JAK-Glaslos-Visier sei der „brandneue Meta-Aufsatz“ und jetzt „das beste Visier mit kleinem Zoom in Warzone und MW3.“ Es reduziere den visuellen Rückstoß und erhöhe die Zielstabilität beim Schießen.

Auf wzstats.gg wird das neue glaslose Visier in etwa für den stärksten Warzone-Build der MTZ 762 empfohlen, aber auch für den Meta-Build der Maschinenpistole RAM-7 in Warzone.

Das Jak-Glaslos-Visier erinnert viele Spielerinnen und Spieler zudem an ein Visier aus CoD: Advanced Warfare und wird bereits als das „beste Visier“ in MW3 bezeichnet. In einem Kommentar auf Reddit schreibt „WatchDogsOfficial“: „Sieht zu 100 % aus wie das RDS aus Advanced Warfare. Ich will es.“

Und „koolaidman486“ schreibt: „Stabilität beim Schießen und ein Visier, das noch weniger hinderlich ist als das Mk. 3? Ich bin begeistert.“ Ein Nutzer merkt an: „Das gibt mir Advanced-Warfare-Vibes.“

So schaltet ihr das Visier frei

Wie schalte ich das Visier frei? Ihr schaltet das Jak-Glaslos-Visier über die wöchentlichen Herausforderungen frei. Das Visier kam in Woche 4 hinzu und erfordert zur Freischaltung das Erledigen von fünf Aufgaben. In den Herausforderungen findet ihr Aufgaben, die sich auf den Multiplayer, den Zombiemodus und Battle Royale beziehen.

Sobald ihr fünf Aufgaben in Woche 4 erledigt habt, könnt ihr das Visier in eurer Waffenkammer auf allen geeigneten Waffen ausrüsten, wie in etwa Sturm- und Kampfgewehre, LMGs oder Maschinenpistolen.

Einige Aufsätze in Call of Duty: Modern Warfare 3 verschaffen euch Vorteile und verringern in etwa den Rückstoß eurer Waffen und erhöhen die Zielstabilität. Manche Aufsätze bringen jedoch auch Nachteile mit sich, sodass ihr abwägen müsst, ob ihr sie dennoch nutzen wollt.

Ein Aufsatz in MW3 bietet eine enorme Rückstoßdämpfung, hat aber auch einen deutlich lauteren Mündungsknall, was für einen Nachteil in den Matches sorgt: Ein Aufsatz in CoD MW3 & Warzone verrät eure Position – hat dafür einen starken Vorteil