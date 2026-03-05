LoL soll sich bald massiv ändern, doch bis dahin müsst ihr ein schweres Opfer bringen

In Zukunft soll sich bei League of Legends einiges ändern. Allerdings müsst ihr bis dahin auf einigen Content verzichten, wie die Entwickler erklärt haben.

Was soll sich bei LoL ändern? Bereits im Dezember 2025 wurde ein Youtube-Short veröffentlicht, in dem zwei Riot-Mitarbeiter über die Zukunft von LoL im Jahr 2027 gesprochen hatten.

Dort wurden einige grundlegende Änderungen verraten, die wir euch bereits vorgestellt haben. Hier noch einmal die Kurzform:

Der Launcher von LoL soll abgeschafft werden und nur ein einziger Spiel-Client soll alle Funktionen enthalten.

Die Kluft der Beschwörer, also die Karte von LoL, soll eine komplette visuelle Überarbeitung bekommen.

Neue Gameplay-Elemente sollen eingeführt und vorhandene Systeme sollen angepasst werden.

Zu guter Letzt soll die Erfahrung für Einsteiger verbessert werden.

Wann sollen die massiven Änderungen kommen? Die Änderungen sollen laut den Entwicklern erst im Jahr 2027 erscheinen. Bis dahin gibt es nach wie vor den normalen Content, allerdings nicht so viel wie üblich, wie zwei Entwickler jetzt verraten haben. Das Opfer für League of Legends 2027 sind Kürzungen des Contents für dieses Jahr.

Für ein überarbeitetes LoL zahlt ihr einen Preis

Was wurde gestrichen? Im neuesten Dev-Update auf Youtube zu LoL sprechen die zwei Entwickler über kommende Updates. Mit dabei ist auch ein Frage-und-Antwort-Teil, in dem die beiden auf Fragen der Community eingehen.

Eine Frage war, wie es denn mit einem neuen Champ für die erste Season von 2026 aussähe. Die Antwort fiel kurz aus und die Entwickler bestätigten, dass es vorerst keinen neuen Champ geben werde. Stattdessen fokussiere man sich bei Riot auf das große Update für League of Legends im Jahr 2027.

Allerdings soll zu Season 2 wieder ein Champ veröffentlicht werden. Der Riot-Mitarbeiter Meddler bestätigte außerdem auf Reddit, dass dieser Champ der einzige Neuzugang für 2026 sein werde.

Gibt es weitere Infos? Nicht direkt. Im Video erwähnen die Entwickler, dass es nach dem Mid-Season-Invitational (MSI) weitere Infos bezüglich des großen Updates geben werde.

Das MSI ist das erste große Event, bei dem Teams aus aller Welt aufeinandertreffen. Dort spielen bis zum 12. Juli 2026 die stärksten Teams der Welt gegeneinander. Danach soll es weitere Neuigkeiten zu LoL im Jahr 2027 geben.

Das Jahr 2026 wird trotz weniger neuer Champs weiterhin von Balance-Patches begleitet. Diese Patches buffen oder nerfen einige Champions und Items. Zuletzt wurde Magierin Mel aus Arcane generft. Sie hat gleich 28 Änderungen bekommen, obwohl sie einer der schlechtesten Champs in LoL war: Riot nerft ausgerechnet einen der schlechtesten Champs in LoL, verpasst ihr 28 Änderungen