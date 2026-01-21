Riot nerft ausgerechnet einen der schlechtesten Champs in LoL, verpasst ihr 28 Änderungen

Riot nerft ausgerechnet einen der schlechtesten Champs in LoL, verpasst ihr 28 Änderungen

In League of Legends werden regelmäßig die Champions angepasst. Oft werden zu starke Charaktere generft oder zu schwache gebufft. Jetzt trifft es ausgerechnet einen der schlechtesten Champs in LoL und der bekommt gleich 28 Änderungen, von denen die meisten Nerfs sind.

Um welchen Champ geht es? Mel Medarda ist seit Januar 2025 ein Teil von League of Legends. Schon bevor sie in die Kluft der Beschwörer kam, wurde sie durch die Netflix-Serie Arcane vorgestellt. Seit ihrem Release hat die Magierin eine hohe Banrate und wird von vielen Spielern als nervig empfunden.

Warum ist sie einer der schlechtesten Champs? In League of Legends hat jeder Champion eine Winrate, die besagt, wie viele Spiele der Champ gewinnt. Der Durchschnitt liegt ungefähr bei 50 % und zeigt, dass ein Champion eher gebalanced ist. Einige haben jedoch eine deutlich höhere oder niedrigere Winrate, die zeigt, dass der entsprechende Champ dementsprechend zu stark oder zu schwach ist.

Mel hat aktuell auf fast jedem Rang eine durchschnittliche Winrate von etwa 45 % und ist oft innerhalb der letzten sechs Plätze zu finden. Auf den höchsten Rängen, also Master und höher, hat sie in ihrer Hauptrolle, der Midlane, sogar eine Winrate von nur 42,5 % (leagueofgraphs.com).

Trotz schlechter Winrate wird Mel stark generft

Was wird an Mel geändert? Der Riot-Mitarbeiter RiotEmizery hat auf Reddit einen Beitrag verfasst, der die Zukunft von Mel zeigt. Mit dem Update 26.03, das laut der offiziellen LoL-Website am 4. Februar 2026 erscheinen soll, erhält Mel gleich 28 Anpassungen.

Die wichtigsten Änderungen fassen wir euch hier zusammen:

  • Die Angriffsgeschwindigkeit wird leicht erhöht
  • Der Schaden ihrer passiven Fähigkeit wird generft
  • Die Q-Fähigkeit von Mel dauert länger zu Casten, die Projektilgeschwindigkeit wird verlangsamt, der Radius ist kleiner und der Schaden wird mit den Änderungen über Zeit verteilt. Dafür kostet die Fähigkeit weniger Mana, verursacht mehr Schaden an Vasallen und fügt beim ersten Treffer einer Explosion mehr Schaden zu (wird mit weiteren Treffern reduziert).
  • Während ihrer W-Fähigkeit wird Mel nicht mehr immun und bekommt stattdessen eine Barriere, die sie vor etwas Schaden schützt. Zusätzlich wird der Bewegungsbonus leicht erhöht und verlängert.
  • Auch die E-Fähigkeit bleibt nicht verschont und wird mit einem verringerten Radius, sowie Zauberreichweite generft. Allerdings wird die Projektilgeschwindigkeit und der Schaden leicht erhöht. Zusätzlich wird die Dauer der Verwurzlung auf den maximalen Wert von 1,5 Sekunden festgesetzt.
Warum wird Mel so stark generft? Der Riot-Mitarbeiter gibt direkt einen Grund für den Nerf von Mel an. Laut ihm sorge Mel für Frustration bei denen, die gegen sie spielen. Weiter schreibt er Folgendes: „Unsere Ziele mit diesen Änderungen sind, dass mehr Spieler das Gefühl haben, Mel auf eine Weise ausspielen zu können, die ihren Erwartungen entspricht, und dass Mel-Spieler sich kompetenter fühlen und ihr Erfolg das Ergebnis ihres Skills ist.“

Auch im Jahr 2026 wird die Magierin von vielen Spielern gebannt. Die Stärke von Mel ist seit ihrem Release im Januar 2025 ein großes Problem des Champions. Nur zwei Tage, nachdem sie veröffentlicht wurde, kamen schon die ersten Nerfs: Neuer Champion in LoL ist etwas zu stark, wird nach nur 2 Tagen generft

Quelle(n): reddit.com
