LoL bringt den 170. Champion, doch die Spieler verachten Mel, weil sie ein „Magier für Babys“ ist

Selten war ein neuer Champion in League of Legends bei den Spielern so verhasst, wie die Nummer 170, Mel – Das Spiegelbild der Seele. Mel wird in LoL gar nicht als zu stark empfunden, sondern als zu „leicht“: Das sei ein Magier für Kleinkinder, wird gemeckert. Spieler fühlen sich in ihrer Ehre gekränkt.

Das ist Mel: Mel Medarda soll als Magier/Support gespielt werden und ihr Schwierigkeitsgrad wird von Riot als „Mittel“ eingestuft.

Der Champ kam am 23. Januar 2025 zu LoL, ihre Fähigkeiten konzentrieren sich auf direkten Schaden: Sie beschwört Projektile, die sie auf ihre Feinde ballert. Es ist ein „direktes Kit“, ohne viele Umschweife.

Zum Release wurde die Heldin von der Community als zu stark empfunden und es gab so viel Gemecker, dass Riot Games nach nur einigen Tagen nachgab und bereits einen ersten Nerf aufspielte.

Feedback ist so negativ, dass Riot Games schon nerfen muss

Was ist das Problem mit Mel? Aktuell, schon nach dem Nerf, wird Mel bei u.gg mit einer Winrate von 49,26 % nur als D-Tier eingestuft. Sie hat aber eine enorm hohe Bannrate von 64,1 %.

Mel ist in einer speziellen Situation. Denn objektiv, nach den Zahlen, ist sie gar nicht so stark. Sie wird aber als „zu leicht zu spielen“ empfunden. Die Kommentare zu Mel lesen sich so:

Sie ist ein „Magier für Kleinkiller“

Sie ist „giga-broken“ oder „absurd stark“

Ihre Fähigkeiten seien „zu mächtig und lassen zu viel Spielraum für Fehler des Spielers“ zu

Magier für Kleinkinder

Das ist die Kritik eines Spielers an Mel: Ein Thread auf reddit, der 2,5k Upvotes und 622 Kommentare hat, listet ihre Probleme in den Augen eines Spielers auf:

Es sei zu leicht, mit ihr Last-Hits zu landen. Da hätte sie einen riesigen Vorteil gegenüber jedem anderen Magier.

In der Lane könne man ihrem Q nicht ausweichen, der habe keine Cast-Time. Sie könne daher in der Laning-Phase den Gegner den ganzen Tag mit ihrer Q terrorisieren. Grade Nahkämpfer müssten ständig ihren Q schlucken, wenn sie auch mal Diener schlagen möchten.

Die meisten Champs müssten genau auf ihre Rotation achten, wenn sie ihren passiven Schaden optimal nutzen möchte und entsprechende Fähigkeiten in ihre Rotation „einweben“. Mel müsse darauf nicht achten.

Der Ultimate von Mel sei „total irre“ und vereine die Ultis von Syndra, Darius und Garen. Man müsse nichts für den Ultimate können, nur die Taste drücken.

Ihr ganzes Kit habe so viel „skillosen Scheiß“, dass es die sonst so schwer zu spielende Magier-Klasse „runterdumme“.

Mel ist die neue Yuumi in LoL

Das steckt dahinter: Es klingt etwas, als wäre hier die „Ehre der Magier“ gefährdet, denn LoL-Spieler sind stolz auf ihren Skill. Mel scheint unter denselben Problemen wie die Katze Yuumi zu leiden: Auch die war so einfach zu spielen, dass einige sogar ihre Löschung gefordert haben: Einer der besten Spieler der Welt fordert, Riot soll einen Champ ganz aus LoL löschen