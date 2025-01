Neuer Champion in LoL ist etwas zu stark, wird nach nur 2 Tagen generft

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Das sind aber natürlich nur Eindrücke der ersten Tage. Bis sich ein neuer Champion ganz ins Spiel eingefügt hat, kann es ein paar Wochen dauern. Eine so hohe Win-Rate ist aber schon mal ein Zeichen. Ein anderer aktueller Champion, Aurora, war bei Profis so gut, dass sie geändert werden musste: LoL: Ein neuer Champion muss nach nicht mal 6 Monaten geändert werden, weil Profis einfach zu gut sind

Was sagt die Community zu Mel? In einem aktuellen Reddit-Thread erklärt der User Temporary-Platypus80, dass er Mel jedes Match bannt, solange sie nicht First-Pick im eigenen Team ist. Er findet, sie sei viel zu stark und damit würde er die Chance auf den Sieg erhöhen.

Ob Mel weiter so gut performen wird, sieht man in den nächsten Tagen. Der nächste reguläre Patch kommt voraussichtlich am 05. Februar 2025.

Ein Bug in LoL sperrt Spieler teilweise 7 Stunden in ein einziges Match ein, weil sie nicht weiterspielen können

Wer ist der neue Champion? Mit Mel Medarda ist am 23. Januar 2025 ein neuer Champion in der Kluft der Beschwörer erschienen. Fans von Arcane kennen sie als Tochter von Ambessa Medarda, die bereits im Spiel enthalten ist. Im Spiel ist Mel eine Magierin, die interessante Fähigkeiten ins Spiel bringt:

In League of Legends ist der erste neue Champion 2025 erschienen, und Fans von Arcane werden sie bereits kennen. Doch direkt zu Beginn scheint sie etwas zu stark gewesen zu sein. Nach nur 2 Tagen folgte ein Nerf.

