Wer Piraten liebt, kann jetzt auch im Fantasy-MMO der Warframe-Macher einen Seeräuber zocken

Soulframe hat gerade das neue Update Preludes 14 veröffentlicht. Durch den Patch können alle Spieler, die gerade nicht genug von Piraten bekommen, so etwas wie einen Seeräuber spielen.

Was gibt es Neues in Preludes 14? Soulframe befindet sich gerade noch in der Alpha-Phase und droppt in regelmäßigen Abständen neue Updates mit größeren Inhalten. Dieses Mal können sich Spieler in The Duelo auf folgende Inhalte freuen:

Eine neue Fabel, in der Spieler nach einem gestrandeten Geisterschiff suchen

Der Duelo-Pakt, mit dem Spieler neue Fähigkeiten wie den Schuss aus der Steinschlosspistole und die Beschwörung eines Geister-Klons lernen

Neues Waffenarsenal und neue Rüstungen

Neues Orlick-Fortschrittssystem

Neue Bosse und Orte

Gameplayüberarbeitungen

Zu den Gameplay-Überarbeitungen zählen ein Runen-Update sowie neue Nebenquests, die man am World Tree annehmen kann. Doch gerade mit dem Hintergrund, dass gerade ein Piratenspiel auf Steam steilgeht, kommt die neue Piraten-Klasse wie gerufen.

Video starten Soulframe bietet kurzen Einblick in das Gameplay im Trailer Autoplay

In Soulframe kann man jetzt einen Piraten spielen

Was hat der Pirat alles drauf? Der Mestra Carmo Pact wird zwar nicht ausdrücklich als Piraten-Pakt bezeichnet, bietet aber genau dieses Flair. Spieler können jetzt nämlich eine Steinschlosspistole benutzen, die explosive Schüsse abfeuert. Hinzu kommt, dass man mit den Fähigkeiten dieses Pakets die Tugend von Verbündeten stärken oder Feinde verlangsamen kann.

Als Spezialangriff kann man einen Geisterklon beschwören, der jeden eigenen Angriff exakt kopiert. Das erinnert an Davy Jones, der hierbei aus seinem Grab unten im Meer kommt und mit zum Angriff schlägt.

Das Update ist übrigens schon live, weshalb ihr die folgenden Inhalte ab sofort erleben könnt. Dafür benötigt ihr allerdings einen Zugang zum Spiel, da es sich noch in der Alpha-Phase befindet. Registriert euch dafür auf der Website, um auf die Warteliste zu kommen, oder achtet auf Drops auf Twitch.

Spieler auf Steam sind gerade in ein Piraten-Survival-Game verliebt. Windrose konnte zahlreiche Zocker anlocken. Die Faszination dahinter kann MeinMMO-Redakteur Benedict gut nachvollziehen: Nach 3 Stunden habe ich in Windrose mein erstes Schiff und mich hat lange kein Piraten-Spiel so fasziniert