Ein Kopfgeldjäger sieht aus wie ein Rockstar aus den 80ern, hat Superman so hart vermöbelt, dass er seinen eigenen Tod vortäuschte

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3 Min. Christoph Waldboth 0 Kommentare Lesezeichen
Ein Kopfgeldjäger sieht aus wie ein Rockstar aus den 80ern, hat Superman so hart vermöbelt, dass er seinen eigenen Tod vortäuschte

Im Universum von DC musste es Superman schon mit vielen starken Gegnern aufnehmen. Einer von ihnen erhält noch 2026 seinen ersten Auftritt in einem Film. Allein sein Look überzeugt, denn der Kopfgeldjäger erinnert an die ein oder andere Band aus den 80ern.

Um welchen Kopfgeldjäger geht es? Gemeint ist Lobo, eine Figur von DC Comics, die ihren ersten Auftritt im Jahr 1983 feierte. Der Kopfgeldjäger tauchte damals innerhalb der Reihe Omega Men auf.

Erfunden wurde der Schurke von Autor Roger Slifer und Zeichner Keith Giffen. Sein Aussehen änderte sich im Laufe der Zeit etwas. Anfangs trug Lobo noch einen Anzug aus Latex, erst fünf Jahre später, also 1988 erfuhr er einige Anpassungen.

Seitdem ist Lobo in lederne, schwarze Klamotten gekleidet, liebt Ketten und Nieten als Schmuck und erinnert auch dank seiner Gesichtsbemalung an einen Rockstar aus den 80ern. Bands wie Kiss kommen einem bei Lobos Anblick in den Sinn.

Lobo DC
So sieht Lobo in den Comics aus (Bildquelle: dc.com)

Noch 2026 soll der Kopfgeldjäger seinen ersten Auftritt in einem Film bekommen. Wenn Supergirl im Juni 2026 in die Kinos kommt, wird Lobo vermutlich zu ihren Gegenspielern zählen. Er wäre ein würdiger Gegner, der auch schon mit Superman selbst den Boden aufgewischt hat. Der erste Teaser zeigt schonmal, wie Lobo im Film aussieht.

Der erste Kino-Auftritt des Schurken Lobo im Teaser zu „Supergirl“
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Schurke mit übermächtigen Fähigkeiten

Warum ist Lobo so mächtig? Zum einen stammt der Kopfgeldjäger, genauso wie auch Superman, nicht von der Erde, sondern aus dem Weltraum. Er ist quasi ein Alien des Planeten Czarnia. Während dieser recht friedlich daherkommt, ist Lobo völlig anders drauf.

Schon sein Name, der aus dem Khundischen kommt, bedeutet „Der, der deine Gedärme verschlingt und es genießt“. Der Name ist also Programm, denn der Kopfgeldjäger agiert äußerst brutal. Er ist der Letzte seiner Art, woran er selbst schuld ist: Lobo tötete alle Bewohner seines Heimatplaneten, indem er giftige, Skorpion-artige Insekten auf sie losließ.

Zu seiner brutalen Ader kommen jedoch noch einige andere Fähigkeiten, die ihn zu einem harten Gegner für die guten Helden bei DC machen. Zum einen verfügt Lobo über die Kraft, sich und seinen Körper im Fall von Verletzungen zu regenerieren.

Das geht so weit, dass er nur einen einzelnen Tropfen seines Bluts benötigt, um den kompletten Körper neu zusammenzusetzen. Bedeutet: Ein Gegner wie Superman kann Lobo in noch so viele Stücke reißen, bleibt ein Tropfen Blut übrig, kann sich der Schurke theoretisch davon erholen.

Zum anderen ist Lobo körperlich sehr stark. Seine Kopfgeldjäger-Aufträge erfüllt er mit großem Eifer und lässt niemals von seinem Ziel ab. Frei von Schwächen ist der Charakter aber nicht. Lobo ist sowohl dem Alkohol als auch dem Rauchen verfallen, was ihm in einem wichtigen Kampf gegen Superman wohl auch den benötigten Fokus raubte.

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Lobo vs. Superman

Wie sahen die Kämpfe der beiden aus? Lobo und Superman sind sich über die Jahre hinweg einige Male begegnet und haben sich ordentlich aufs Maul gegeben. Dabei hat der Mann aus Stahl zwar meistens die Überhand behalten, oftmals war es jedoch ein knapper Kampf.

Besonders spannend ist die Begegnung aus Adventures of Superman #464. Die Geschichte aus dem Jahr 1990 erzählt davon, wie Lobo und Superman in der Festung der Einsamkeit aufeinandertreffen. Der Kopfgeldjäger ist stark betrunken und es beginnt ein hitziger Kampf.

In dessen Verlauf vermöbelt Lobo seinen Gegner ordentlich und am Ende sieht es so aus, als würde er Superman sogar töten. Der Kopfgeldjäger feuert mehrere Raketen auf seinen Gegner ab, die ihn vermeintlich umbringen.

In Wahrheit nutzte Superman ein Hologramm seiner selbst, um seinen Tod vorzutäuschen. Er hatte eingesehen, dass er Lobo in einer direkten Konfrontation nicht besiegen konnte und griff deshalb auf eine List zurück. Da Lobo betrunken war, fiel er darauf herein.

Wer spielt Lobo in Supergirl? Im kommenden Film von Regisseur Craig Gillespie wird Jason Momoa den Charakter verkörpern. Welche Rolle die Figur innerhalb der Geschichte genau einnehmen wird, ist aber noch unklar. Der große Antagonist des Films soll nämlich Krem of the Yellow Hills werden.

Ob Lobo gegen oder mit Supergirl antreten wird, muss sich also erst zeigen. Fest steht, dass jeglichen Gegnern des Kopfgeldjägers ein harter Kampf bevorsteht. Freut ihr euch auf den ersten Kino-Auftritt des Charakters? Schreibt uns eure Gedanken gerne in die Kommentare. Ein anderer Schurke zwang Batman sogar, mit dem Joker zusammenzuarbeiten

Quelle(n): thepopverse.com, dc.fandom.com, superman.fandom.com, Titelbild: DC auf YouTube
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