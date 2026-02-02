Spieler baut limitiertes Lego-Set von Pokémon viel günstiger selbst nach, schenkt der Community eine eigene Anleitung 

Die neuen Lego-Sets zu Pokémon kamen in der Community eher gemischt an, doch die Exklusivität eines besonderen Sets sorgt für vereinigten Frust. Ein Fan verwandelte diesen Frust in Motivation und sorgte dafür, dass alle es nachbauen können, ohne 650 Euro zu bezahlen.

Von welchem Set ist die Rede? Es handelt sich um ein exklusives Lego-Set, das mit der kürzlich erschienenen Pokémon-Kollektion veröffentlicht wurde, nämlich die Orden der Kanto-Region. Es handelt sich um eine Display-Box, die die Orden der Arenen aus Kanto zur Schau stellt und aus insgesamt 312 Teilen besteht.

Die Pokémon-Kollektion von Lego vergraulte bereits einige Fans, vor allem aufgrund der Preise, aber auch wegen der günstigeren Alternativen anderer Hersteller. Mit einer Entscheidung hat Lego aber nicht nur bei den Pokémon-Fans, sondern auch bei ihrer eigenen Community versagt: Das Orden-Set ist nämlich nur erhältlich, wenn man es mit dem teuersten Set der Kollektion mit Bisaflor, Glurak und Turtok erwirbt – und das für 650 Euro.

Die Community ärgert sich über diese Exklusivität und kann diese Entscheidung nicht nachvollziehen. Ein Fan ging jedoch einen Schritt weiter. Anhand der offiziellen Bilder hat er die Orden-Box Schritt für Schritt nachgebaut und als Anleitung für die Community öffentlich zur Verfügung gestellt.

Lego-Fan kreiert eine beinahe 1-zu-1-Kopie des teuren Originals

Wie nah kam der Lego-Bauer an das originale Set? Auf Reddit präsentiert der Fan pheob0 das Ergebnis seiner Arbeit. Wenn man die Präsentation des Produkts und die Nachbearbeitung eines offiziellen Promo-Bildes außer Acht lässt, könnte man kaum erkennen, welches Set das Original ist:

Vergleich der beiden Boxen: links die Version des Fans (Quelle: Reddit), rechts das Original (Quelle: Lego)

Bis auf die rote Farbwahl der Steine für die Box und manche exklusiven Einzelteile konnte der Lego-Bauer eine Ordenbox kreieren, die bei der Community für absolute Begeisterung sorgt, wie auch bei LeroyDUDE: „Deins sieht sogar noch besser aus als das offizielle, überteuerte Modell.“

Wie versorgte er die Fans noch weiter? Mitsamt den Bildern seines Ergebnisses, stellte er der Community in einem weiteren Beitrag im Redditthread einen Link zur Verfügung, wo man eine kostenlose Anleitung und alle nötigen Einzelteile finden kann. So kann man sich die einzelnen Steine separat kaufen, ohne ein teures und großes Set für 650 Euro oder genauso überteuert bei Resellern erwerben zu müssen.

„Du bist der Beste, diese Anweisungen sind genial!“, schreibt xxpenjoxx. Aber auch Black_Mambe3382410 findet: „Nicht alle Helden tragen Capes!“

