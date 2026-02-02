Spieler baut limitiertes Lego-Set von Pokémon viel günstiger selbst nach, schenkt der Community eine eigene Anleitung 

CommunityNews
2 Min. Caroline Fuller 0 Kommentare Lesezeichen
Spieler baut limitiertes Lego-Set von Pokémon viel günstiger selbst nach, schenkt der Community eine eigene Anleitung 

Die neuen Lego-Sets zu Pokémon kamen in der Community eher gemischt an, doch die Exklusivität eines besonderen Sets sorgt für vereinigten Frust. Ein Fan verwandelte diesen Frust in Motivation und sorgte dafür, dass alle es nachbauen können, ohne 650 Euro zu bezahlen.

Von welchem Set ist die Rede? Es handelt sich um ein exklusives Lego-Set, das mit der kürzlich erschienenen Pokémon-Kollektion veröffentlicht wurde, nämlich die Orden der Kanto-Region. Es handelt sich um eine Display-Box, die die Orden der Arenen aus Kanto zur Schau stellt und aus insgesamt 312 Teilen besteht.

Die Pokémon-Kollektion von Lego vergraulte bereits einige Fans, vor allem aufgrund der Preise, aber auch wegen der günstigeren Alternativen anderer Hersteller. Mit einer Entscheidung hat Lego aber nicht nur bei den Pokémon-Fans, sondern auch bei ihrer eigenen Community versagt: Das Orden-Set ist nämlich nur erhältlich, wenn man es mit dem teuersten Set der Kollektion mit Bisaflor, Glurak und Turtok erwirbt – und das für 650 Euro. 

Die Community ärgert sich über diese Exklusivität und kann diese Entscheidung nicht nachvollziehen. Ein Fan ging jedoch einen Schritt weiter. Anhand der offiziellen Bilder hat er die Orden-Box Schritt für Schritt nachgebaut und als Anleitung für die Community öffentlich zur Verfügung gestellt.

Warum kann Mauzi in der Pokémon-Serie eigentlich sprechen?
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
Nintendo überführt Raubkopierer durch Reddit, fordert 4,5 Millionen US-Dollar Schadenersatz, findet das respektvoll 9-Jähriger entwickelt geniale Methode, um seine Pokémon-Karten vor Dieben zu schützen – Jahre später bereut er es Spieler baut limitiertes Lego-Set von Pokémon viel günstiger selbst nach, schenkt der Community eine eigene Anleitung  Wie entstehen neue Pokémon-Karten? Wir haben in Japan mit Künstlern und Testern gesprochen Ein Pokémon-Profi sagt, dass 90 % der besten Spieler der Welt bei Turnieren cheaten Pokémon Karmesin und Purpur: So viel Multiplayer steckt in dem neuen Spiel Pokémon Karmesin und Purpur bringen neuen Trailer im Stil von Blair Witch Project – „Töten Pokémon jetzt?“ Neuer Trailer zu Pokémon Karmesin & Purpur spaltet Fans: „Ambitioniert“ und „grob“ Pokémon im Multiplayer: Neue Editionen Karmesin und Purpur zeigen Release im Trailer Turtle Burst II Pro im Test: Erfahrt in 3 Minuten, ob sich die Maus für euch lohnt Ein neues Samurai-Soulslike für Steam lockt 40.000 Spieler in die Demo, und selbst das Tutorial scheint tödlich Markipliers Film Iron Lung bricht eine der wichtigsten Film-Regeln und macht damit alles richtig

Lego-Fan kreiert eine beinahe 1-zu-1-Kopie des teuren Originals

Wie nah kam der Lego-Bauer an das originale Set? Auf Reddit präsentiert der Fan pheob0 das Ergebnis seiner Arbeit. Wenn man die Präsentation des Produkts und die Nachbearbeitung eines offiziellen Promo-Bildes außer Acht lässt, könnte man kaum erkennen, welches Set das Original ist:

Lego Arenaorden Vergleich
Vergleich der beiden Boxen: links die Version des Fans (Quelle: Reddit), rechts das Original (Quelle: Lego)

Bis auf die rote Farbwahl der Steine für die Box und manche exklusiven Einzelteile konnte der Lego-Bauer eine Ordenbox kreieren, die bei der Community für absolute Begeisterung sorgt, wie auch bei LeroyDUDE: „Deins sieht sogar noch besser aus als das offizielle, überteuerte Modell.“

Wie versorgte er die Fans noch weiter? Mitsamt den Bildern seines Ergebnisses, stellte er der Community in einem weiteren Beitrag im Redditthread einen Link zur Verfügung, wo man eine kostenlose Anleitung und alle nötigen Einzelteile finden kann. So kann man sich die einzelnen Steine separat kaufen, ohne ein teures und großes Set für 650 Euro oder genauso überteuert bei Resellern erwerben zu müssen.

„Du bist der Beste, diese Anweisungen sind genial!“, schreibt xxpenjoxx. Aber auch Black_Mambe3382410 findet: „Nicht alle Helden tragen Capes!“

Mehr Aktuelles
WoW: Dämonenjäger gerettet? Mega-Buffs für die neue Spezialisierung
von Cortyn
Britischer Minister fordert ein Grundeinkommen für Menschen, die ihren Job wegen KI verloren haben
von Benedikt Schlotmann
Die 7 besten Comedy-Serien auf ProSieben, dank denen die Schulzeit erträglich war
von Niko Hernes

Neben der Pokémon-Kollektion entwickelte Lego etwas weiteres Neues, das es so bisher noch nicht gegeben hat. Es handelt sich um einen smarten Baustein, der von der Firma als die „bedeutendste Entwicklung“ seit der Einführung der Minifigur im Jahr 1978: Lego bringt einen smarten Stein, bezeichnet das als die „bedeutendste Entwicklung“ seit 50 Jahren

Quelle(n): Reddit
Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
0
Gefällt mir!
0
Kommentieren
Titelbild Mark Zuckerberg podcast Acquired

Mark Zuckerberg und Meta haben eine besondere Geheimwaffe im Rennen um KI

Titelbild McMillon YouTube

Die Gen Z hat Probleme, den richtigen Job zu finden und ausgerechnet der Chef von Walmart gibt ihnen recht

GenZ Bewerbungsgespräch Symbolbild

Die Generation Z will nicht mehr Programmierer werden und viele entscheiden sich für eine andere Karriere: Das ist ein Problem für Amazon, Apple und Google

Pokemon GO teurer Kampf Riffex

Bewaffnete Räuber überfallen Pokémon-Geschäft, erbeuten Waren im Wert von 100.000 US-Dollar

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

0
Sag uns Deine Meinungx