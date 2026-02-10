Ich baue seit über 20 Jahren mit LEGO: Aber diese 6 Alternativen finde ich sogar noch besser

MeinMMO-Redakteur Benedikt Schlotmann baut seit vielen Jahren mit LEGO, doch mittlerweile hat er daneben weitere Klemmbausteine entdeckt. 6 Alternativen stellt er hier vor, die ihm sogar noch besser als Lego gefallen.

Ich habe jahrelang mit LEGO gebaut und gespielt. Doch seit ein paar Jahren schaue ich mich auch anderweitig um. Denn zum einen wird mir Lego auf Dauer zu teuer und es gibt insgesamt wenig neue Sets. LEGO aktualisiert seit Jahren nur alte Sets und bringt die x-te Feuerwehr und das y-te Dino-Set raus. Aus diesem Grund gehe ich schon seit ein paar Jahren „fremd“ und kaufe alternative Klemmbausteine. LEGO kaufe ich auch weiterhin, wenn mir ein Set gefällt, aber ich doch immer wieder überrascht, wie viel mir außerhalb der Dänen geboten wird.

Grundsätzlich sind mir folgende Dinge wichtig, wenn ich Klemmbausteine kaufe:

Die Sets sollen mir gefallen und ich möchte sie auch betrachten können. Auch ein Spielwert ist mir wichtig, denn Klemmbausteine sind nun einmal einfach Spielzeug.

Wie viel Steine, Zubehör und Figuren bekomme ich für mein Geld oder zahle ich am Ende “nur” für den Namen oder die Lizenz?

Eine gewisse Originalität ist mir ebenfalls wichtig: Das fünfte Feuerwehrset finde ich nicht mehr so spannend, aber ein schickes Science-Fiction-Modell oder ein Dampf-Zeppelin kaufe ich schon eher.

Hinzu kommt: Klemmbausteine haben für mich etwas Beruhigendes, weil die Finger beschäftigt sind. Andere kneten lieber Antistress-Bälle.

Die meisten LEGO-Alternativen bieten mir genau das: Sie bieten mir einen Mehrwert gegenüber LEGO, indem sie originelle Ideen haben, deutlich weniger kosten oder einfach zusätzliches Zubehör wie Beleuchtung bieten.

Mittlerweile habe ich sicher etliche hundert Euro in verschiedene Klemmbaustein-Sets investiert. Ein halbes Dutzend Hersteller haben mir dabei besonders gut gefallen, die ich euch, mit leichten Einschränkungen, wirklich empfehlen kann.

In dieser Liste tauchen nur Sets und Hersteller auf, die ich gekauft habe und aufgebaut habe. Es gibt sicher noch andere empfehlenswerte Sets, aber die kann ich nicht einschätzen, weil ich sie nicht in den Händen hatte. Habe ich eienen Hersteller vergessen oder ihr habt eine starke Empfehlung? Dann nennt sie mir in den Kommentaren!

BlueBrixx

BlueBrixx ist sicher die bekannteste Marke für Klemmbausteine, wenn man nach einer Alternative zu LEGO sucht. Denn BlueBrixx hat in Deutschland mittlerweile auch etliche eigene Shops, wo man zwischen den Sets stöbern kann. BlueBrixx bietet eine enorme Auswahl: Von Architektur über Display-Sets zum Ausstellen bis zu reinen Spielsets oder riesigen Experten-Sets ist alles dabei.

Was ich kritisch sehe: BlueBrixx vertreibt auch Sets, denen man klar die Ähnlichkeit zu Star Wars oder anderen bekannten Universen ansehen kann. Eine offizielle Lizenz besitzt BlueBrixx wohl nicht.

Meine derzeitigen Highlights: Das Gasthaus der Burg Bärenfels (49,99 Euro) und der Adventskalender mit Burg Blaustein. Daneben habe ich aber auch kleinere Sets, etwa einen Eisenbahn-Wagen gekauft. Aufkleber werden zusätzlich als Blättchen verkauft, bedruckte Teile gibt es selten.

Das Gasthaus zur Burg Blaustein. Ein tolles Set, inklusive Inneneinrichtung, Figuren und weiterem Zubehör.

Für wen von euch lohnt sich das? Sucht ihr nach Klemmbausteinen, die wie Lego aussehen und sich wie Lego anfühlen, dann kommen die Bluebrixx-Sets dem am nächsten. Vor allem auch, weil BlueBrixx einfach eine riesige Auswahl in seinem Sortiment hat.

Mattel und MEGA

Mattel kennen vermutlich einige von ihrer Marke MEGA, über die der Hersteller jahrelang Klemmbaustein-Sets von Pokémon lizenziert hat. Die Lizenz für Pokémon von MEGA ist mittlerweile ausgelaufen. MEGA Construx bietet abseits davon jedoch auch weitere offizielle Lizenzen, darunter Fallout oder Skyrim an.

Richtig begeistert bin ich von den „Hot Wheels“-Sets, die Mattel derzeit als Klemmbausteine anbietet. Das sind nämlich nicht nur schicke Sets, sondern bieten auch haufenweise Metall-Teile und ein kleines Mini-Modell des richtigen Fahrzeugs an. Und das alles für rund 25 Euro. Für mich sind diese Modelle derzeit ein echter Geheimtipp.

Für wen von euch lohnt sich das? Mattel und Mega besitzen neben LEGO vermutlich die meisten offiziellen Lizenzen zu Witcher, Halo oder sogar Game of Thrones. Seid ihr Fan von solchen Sets, dann kann sich ein Blick lohnen. Mir persönlich gefallen nur die Mini-Figuren nicht, die eher an Action-Figuren erinnern.