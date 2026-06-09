RTX 5060 Ti, 32 GB RAM inkl. Steam-Key – Diesen exklusiven Preis-Leistungs-Gaming-PC im Battlefield 6 Design muss man lieben

Wer sagt, dass eine Materialschlacht immer ein Vermögen kosten muss? Mit dem limitierten Gaming-PC im stylischen Battlefield 6 Design zockt ihr sogar günstiger als beim Selbstbau in Eigenregie!

Egal ob wuchtiges Full HD oder butterweiches WQHD – dank der Verbauten RTX 5060 Ti stehen euch grafisch viele Möglichkeiten offen. Damit nicht nur ihr, sondern auch euer Rechner in hitzigen Gefechten einen kühlen Kopf behält, sorgt die effiziente Wasserkühlung mit BF6-Logo für die nötige Kühlung. Obendrauf gibt’s zu dem noch die Phantom Edition von Battlefield 6 direkt dazu! Wartet aber besser nicht zu lange, denn der exklusive Gaming-PC ist nur für kurze Zeit verfügbar.

Season 3 feiert die Rückkehr etlicher Lieblinge

Season 3 geht weiter! Nachdem in den letzten Wochen die legendäre Golmud-Bahn ihr Comeback glorreich gefeiert hat, geht es weiter mit neuen Karten! Ab heute erscheint die Neuinterpretation vom Großen Basar als »Basar von Kairo«. Schon damals stand die Karte für unerwartete Häuserkämpfe und knallharte Fahrzeuggefechte und daran hat sich auch in der modernen Fassung nichts geändert. Damit aber nicht genug, denn mit dem nächsten Schwung von Season 3 kehrt auch ein altbekannter Modus aus Battlefield 4 ins Spiel ein – Vernichtung.

Darüber hinaus kehrt auch die ikonische PP-19 zurück. Mit dem tragbaren Störsender können Aufklärer außerdem für mehr Chaos sorgen, indem sie die elektronischen Geräte ihrer Feinde außer Gefecht setzen.

Wer jetzt noch kein volles Squad hat, haut jetzt seine Freunde an und stürzt sich in der kostenlosen Trial mit seinen neu gewonnenen Squad-Mitgliedern aufs Schlachtfeld, denn vom 9. – 15. Juni könnt ihr eine ganze Woche lang in Battlefield 6 reinspielen. Erlebt die neuen Karten und Modi komplett kostenlos und hinterlasst eure Spuren mit legendären »Nur in Battlefield«-Momenten.

WQHD-Weltmacht für massenhaft FPS in Battlefield 6

Maximale Zerstörung, minimale Materialschlacht-Kosten – Sichert euch den Preis-Leistungs-König im exklusiven BF6-Design.

Ihr wollt im neuen Modus Vernichtung die Führung übernehmen, ohne euer Konto zu sprengen? Mit dem GameStar PC Battlefield 6 Special Edition Pro Max habt ihr die ultimative Allzweckwaffe für flüssiges WQHD-Gaming an eurer Seite. Natürlich sind die exklusive Battlefield-Gravur auf dem Seitenfenster und dem Logo auf der Wasserkühlung mit an Bord. Der Gaming-PC ist also nicht nur technisch ein absolutes Brett, sondern macht auch optisch einiges her!

Prozessor : AMD Ryzen 5 7500F (6x bis zu 5 GHz, wassergekühlt )

: AMD Ryzen 5 7500F (6x bis zu 5 GHz, ) Grafikkarte : NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB GDDR7

: NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB GDDR7 Mainboard : ASUS B650E Max Gaming WiFi

: ASUS B650E Max Gaming WiFi Kühlung : Deepcool Mystique 360 mit exklusivem Battlefield-Logo

: Deepcool Mystique 360 mit exklusivem Battlefield-Logo RAM : 32 GB DDR5-6000

: 32 GB DDR5-6000 SSD : 1.000 GB M.2 PCIe 4.0 Kingston NV 3

: 1.000 GB M.2 PCIe 4.0 Kingston NV 3 Inklusive Battlefield 6 Phantom Edition als Digitalcode

Nvidias volle Power für hitzige Gefechte dank 16 GB VRAM

Die grafische Vorherrschaft übernimmt die Nvidia GeForce RTX 5060 Ti, die in WQHD alle Register zieht. Ihr größter Trumpf für den schnelllebigen Shooter-Alltag sind die üppigen 16 GB GDDR7-Videospeicher. Wo andere Karten ihrer Preisklasse bei hohen Details ins Straucheln geraten, zieht sie dank ihrer massiven Speicherreserven unbeeindruckt durch.

Für den absoluten FPS-Boost sorgt Nvidias KI-Paket aus DLSS 4.5 und Multi-Frame-Generation, wodurch eure Bildraten spielend leicht vervielfacht werden. Weil im neuen Modus Vernichtung aber jede Millisekunde über Leben und Tod entscheidet, liefert euch die GPU noch ein weiteres Ass: Nvidia Reflex 2. Dieses Feature hält eure Systemlatenz auf einem klaren Minimum. So laden eure Schüsse ohne spürbare Verzögerung im Ziel.

GameStar PC Battlefield 6

Special Edition Pro Max CPU: AMD Ryzen 5 7500F (6x bis 5,0 GHz)

GPU: Nvidia GeForce RTX 5060 Ti

RAM: 32 GB DDR5

SSD: 1.000 GB Dicke Grafikpower für Full HD und WQHD

Stylisches Battlefield-Design

Schnelle CPU mit bis zu 5,0 GHz Nur in limitierter Stückzahl erhältlich 1649 € zu BoostBoxx

Volles Rohr für Multitasking: 32 GB RAM und schnelle Ryzen-CPU

Als verlässlicher Einsatzleiter im Hintergrund agiert der AMD Ryzen 5 7500F. Das hocheffiziente Kraftpaket beschleunigt seine sechs Kerne im Boost auf bis zu 5,0 GHz und füttert die RTX-Grafikkarte unermüdlich mit Daten, um euch stabile Framerates zu gewährleisten. Damit der Sechskerner auch im heftigsten Explosionsgewitter keine Schwäche zeigt, hält ihn die stylische Deepcool Mystique 360 Wasserkühlung auf niedrigen Betriebstemperaturen. Für genug Power unter Multitasking-Dauerfeuer sorgen die massiven 32 GB Arbeitsspeicher, die euch für viele Jahre zukunftssicher ausstatten.

Günstiger als selbstgebaut – inkl. dickem Gaming-Bundle

Auch im Geizhals-Vergleich beweist sich der limitierte Battlefield-Gaming-PC. (Quelle Geizhals.de vom 01.06.2026 um 13:00 Uhr)

Das verbaute Netzteil ist aktuell zwar nicht gelistet, man kann hier jedoch realistisch von einem Wert um die 100 € ausgehen. Nicht zu vergessen: Zu jedem GameStar PC bekommt ihr Battlefield 6 in der Phantom Edition. Und dank der RTX 5060 Ti legt Nvidia gleich noch einen drauf und pack einen Steam-Key für 007 First Light obendrauf. Ihr erhaltet also Spiele im Wert von knapp 170 €, einen besonders leistungsfähigen Gaming-PC mit exklusivem Design und das ganze sogar günstiger als im Eigenbau!

Warum einen GameStar Gaming-PC von BoostBoxx? Unsere GameStar-PCs werden von unseren Hardware-Experten konfiguriert und von den Profis von BoostBoxx in Deutschland zusammengebaut – der Gaming-Sparte von CSL, einer der größten Systemintegratoren Europas mit Sitz in Langenhagen bei Hannover. Mit tausenden positiven Bewertungen auf Trustpilot könnt ihr sicher sein, hier nur höchste Qualität zu bekommen. Nur qualitativ hochwertige Hardware bekannter Hersteller, wie zum Beispiel die unseres Partners ASUS Exklusive GameStar-Wasserkühlung mit RGB Im BoostBoxx-Konfigurator könnt ihr jeden GameStar-PC an eure Wünsche anpassen. Drei Jahre Garantie inklusive Vor-Ort-Abholservice innerhalb Deutschlands im Garantiefall. 0% Finanzierung nach erfolgreicher Kreditprüfung