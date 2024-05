Was bedeuten die Pfeile, die auf euren Android-Handys neben dem Symbol für WLAN und mobile Daten erscheinen?

Die Symbole am oberen Bildschirmrand eures Android-Handys informieren euch über allerhand – weit mehr als uns im Alltag klar ist. MeinMMO erklärt euch, was die Pfeile oder Dreiecke neben dem Icon für WLAN, mobile Daten und mitunter auch bei Bluetooth bedeuten.

Was für Symbole sind gemeint? Es geht um die Dreiecke oder Pfeile, die neben den eigentlichen Anzeigen für aktive Netze (WLAN oder mobile Daten) erscheinen. Sie deuten nach oben, nach unten oder in beide Richtungen zur selben Zeit.

So können die Up/Down-Symbole aussehen. Bildquelle: Xataka

Sehen die Symbole immer gleich aus? Nein, ihr werdet je nach Anbieter verschiedene Symbole dort erspähen können, vergleicht einfach mal im Bekanntenkreis. Denn jeder Hersteller darf dort geringfügig die Erscheinung an seine jeweilige Designphilosophie anpassen. Aber die Symbolik sollte allzeit ähnlich und wiedererkennbar sein.

In diesem Artikel sprechen wir vereinheitlicht von Pfeilen als Synonym.

Was zeigt mir das WLAN-/Mobile-Daten-Symbol an? Auch hier gibt es verschiedene Versionen, aber generell ist es so zu lesen: Je voller das jeweilige Symbol oder je mehr Balken/Dreiecke erscheinen, desto stärker/stabiler ist die Verbindung zum jeweiligen Sendemast oder WLAN-Router.

Hinweis für aktiven Datenaustausch

Was macht mein Handy, wenn das Symbol erscheint? Immer dann, wenn ein Pfeil oder gleich beide neben dem WLAN-Symbol aufleuchten, tauscht euer Handy Daten aus.

Deutet der Pfeil nach unten, lädt er herunter, es läuft also ein Download.

Zeigt er nach oben, lädt er hoch, es läuft ein Upload.

Beide Pfeile können gemeinsam auftreten. Denn selbst simpel anmutende Dinge wie ein Video-Stream oder ein Download einer Datei erfordert rege Kommunikation zwischen Server und Smartphone. Es braucht zum Beispiel Empfangsbestätigungen und vieles mehr, damit alles korrekt anläuft und auch abgeschlossen wird.

Ist das gefährlich, wenn die Pfeile oft ohne klaren Auslöser erscheinen? Nein, nicht immer ist für den Nutzer ersichtlich, weshalb gerade (legal und ohne Gefahr) Daten ausgetauscht werden. Häufig stoßen wir die Transfers nicht einmal aktiv selbst an. Etliche Programme synchronisieren Daten oder updaten sich im Hintergrund, dazu gehören vor allem die Dienste von Google.

Also erstmal gilt: Ruhig Blut, euer Handy ist ein Miniatur-PC, der Unzähliges erledigt, ohne es euch mitzuteilen. Ihr könnt aber beispielsweise in den Android-Einstellungen unter Verbindungen und Datennutzung einsehen, welche Apps in welcher Menge eure mobile Datenbandbreite genutzt haben.

Hoch-/Runter-Pfeile bei Bluetooth

Was bedeuten die Pfeile bei Bluetooth? Bei Bluetooth ist es weniger einheitlich geregelt. Manche Anbieter nutzen pfeilartige Doppelsymbole, um anzuzeigen, dass ein Gerät verbunden ist, aber viele auch nicht. Generell ist diese Untersymbolik weniger wichtig und kann wohl von den allermeisten Nutzern ignoriert werden.

Denn am Beispiel Bluetooth-Kopfhörer wird schnell klar, weshalb hier eine Up-/Downloadanzeige weniger relevant ist: Die Verbindung muss dauerhaft bestehen und zumindest minimale Datenmengen austauschen, damit in Echtzeit Mikrofon oder die Lautsprecher genutzt werden können.

