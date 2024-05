Auf reddit gibt es eine kuriose Geschichte: Ein Nutzer hatte sich über Monate nicht mehr in seinen Account im Epic Game Store eingeloggt. Daher erfuhr er erst nach Monaten, dass der Account gestohlen worden war. Der neue Besitzer hatte mehr als 330 Stunden in das MMO GTA Online gesteckt. Leute, die bestohlen werden, aber davon profitieren – das ist in der Welt des Gamings kein Einzelfall.

Das sagt der Spieler: Der Nutzer ThegreatestSaiyan schrieb Mitte Mai auf reddit:

Er hatte sich mehrere Monate nicht mehr in seinen Account beim Epic Games Store geloggt

Als er doch mal wieder in den Store schaute, erkannte er, dass sein Account gestohlen worden war. Der neue Besitzer hatte 332 Stunden mit Grand Theft Auto V verbracht, wahrscheinlich mit dem MMO GTA Online. Das Spiel hatte der eigentliche Besitzer des Accounts nie installiert

Der Spieler holte sich seinen Account zurück und sagte: „Es tat mir fast leid“ – aber eben nur fast

Mit GTA Online kann man locker hunderte Stunden verbringen:

„Der Idiot hat sogar Skins in Fortnite gekauft“

Wie wird das diskutiert? Das Phänomen scheint allgemein bekannt zu sein: Spieler verlieren Accounts, holen sie sich zurück und merken dann, dass der Account wertvoller ist als vorher.

Ein anderer Nutzer sagt, auch sein Account wurde gestohlen. Und der Idiot habe sich sogar Skins in Fortnite gekauft.

Auch ein anderer berichtet: Sein Freund habe sich ebenfalls seinen gestohlenen Account zurückgeholt und dann eine wütende Beschwerde erhalten: Jemand habe den Account auf einer dubiosen Webseite für 300 $ gekauft. Was der Typ sich erlaube, den Account nun wieder zurückzufordern.

Warum konnte der Dieb sich den Account nicht sichern? Der Dieb hatte zwar den Namen des Epic-Accounts und auch das Passwort. Aber ihm fehlte das Passwort des E-Mail-Accounts, mit dem der Besitzer registriert war, vermutet der.

Daher konnte sich der Dieb den Epic-Account nicht fest sichern, sondern er verlor den Account wieder, als ihn der wahre Besitzer beanspruchte und das Passwort änderte.

Das wird dem Spieler geraten: Ein anderer Nutzer auf reddit empfiehlt dem ursprünglichen Besitzer, er solle bei Epic melden, dass der Account kompromittiert worden sei. Denn vielleicht sei der Account in illegale Aktivitäten verwickelt gewesen.

In jedem Fall sei es gut, dass er bereits das Passwort geändert habe – doch ein zusätzliches Ticket sei ratsam.

Unvorsichtig sein, bestohlen werden und davon profitieren – Das klappt

Das ist meine Erfahrung damit: Ich, Schuhmann von MeinMMO, gestehe, mir ist das in meiner Zeit bei WoW, vor etwa 10 Jahren, ähnlich passiert:

Hacker hatten meinen Account gestohlen und angefangen, alle Besitztümer von dem Account weg, auf andere Accounts zu transferieren

Ich war in WoW zu der Zeit durch Handel im Auktionshaus extrem wohlhabend. Es gab also ein paar Millionen Gold zu holen.

Ich hab den Diebstahl nach wenigen Stunden bemerkt, ein Ticket geschrieben und mir den Account zurückgeholt

Das Kuriose damals. Der Support von Blizzard hat mir das “verlorene Gold” anstandslos zurückerstattet. Die Hacker hatten aber die Transaktion noch nicht vollkommen durchgezogen. Das Geld war teilweise noch in Briefkästen über ganz Azeroth verteilt, aus denen ich es mir zurückholen konnte.

Letztlich hab ich bei der Aktion also kein Gold in WoW verloren, sondern ein sattes Plus gemacht.

In den letzten 10 Jahren haben aber viele MMORPGs auf eine 2-Faktor-Authentifizierung umgestellt, sodass solche Geschichten eigentlich seltener sein sollten als damals.

Die Risiken beim Kauf von Accounts im Internet

Das steckt dahinter: Die Story ist genau der Grund, warum man warnt, sich Accounts im Internet zu kaufen. Denn vielleicht verkauft gar nicht der richtige Besitzer den Account, sondern ein Dieb. Dann ist so ein gekaufter Account schnell weg und die darin investierte Zeit verloren.

Es soll auch Leute geben, die zwar ihre Accounts in MMORPGS wie WOW verkaufen. Sich den Account aber zurückholen, sobald eine neue Erweiterung kommt und sie wieder Lust haben, selbst einzuloggen.

Der Handel mit Accounts ist gerade bei MMORPGs ein großes Geschäft, aber immer wieder kommt es da zu Pannen oder schrägen Geschichten. Eine der kuriosesten Stories dreht sich um einen MMORPG-Charakter, der für viel zu wenig Geld verkauft wurde: Chinese steckt 1,3 Mio € in MMORPG-Char – Freund verkauft ihn für 500€